12 atrakcyjnych miast, w których żyje się tanio. Europejska stolica i popularny kurort na liście

Bukareszt i Teneryfa na liście

Wśród dwunastu polecanych przez portal lokalizacji znalazły się trzy miasta europejskie. Zestawienie - uporządkowane wyłącznie alfabetycznie - otwiera Bukareszt. W rumuńskiej stolicy, nazywanej przez Insider "małym Paryżem", miesięczny koszt wynajmu kawalerki w centrum to niespełna 470 dolarów. Średnia cena mieszkania o powierzchni około 90 metrów kwadratowych to niecałe 240 tys. dolarów. Z kolei miesięczne koszty życia w Bukareszcie, pomijając wydatki związane z zakwaterowaniem, wyceniono na ok. 640 dolarów za osobę. Dość droga jest tam kawa - według Numbeo średnia cena filiżanki cappuccino w bukaresztańskiej kawiarni to prawie 3 dolary.