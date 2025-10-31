Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

"Ameryka" do kupienia. Cena zwala z nóg

pap_20160916_2E0
Banan, "Komediant" włoskiego artysty Maurizio Cattelana
Źródło: Reuters
Dom aukcyjny Sotheby's wystawia na aukcję złoty sedes włoskiego artysty Maurizio Cattelana. Rzeźba ma tytuł "Ameryka". Cena wywoławcza to 10 milionów dolarów, a aukcja odbędzie się 18 listopada w Nowym Jorku - podała agencja AP.

Sotheby's nazywa dzieło "wnikliwym komentarzem na temat zderzenia produkcji artystycznej z wartością towaru".

Rzeźba jest w pełni funkcjonalną toaletą, identyczną z tą, która zyskała światową sławę, gdy została skradziona z angielskiego Pałacu Blenheim w 2019 roku.

Złoty sedes za 10 milionów dolarów

Zaproponowana cena wywoławcza jest równa wartości złota, z którego wykonano ważącą nieco ponad 101,2 kilograma rzeźbę. Obecnie jest to ok. 10 milionów dolarów. David Galperin z domu Sotheby's w Nowym Jorku nazwał Cattelana "wytrawnym prowokatorem w świecie sztuki".

Jest on również jednym z najbardziej utytułowanych artystów, którego dzieło "Komediant", banan przyklejony taśmą klejącą do ściany, sprzedało się w zeszłym roku na aukcji w Nowym Jorku za 6,2 miliona dolarów. "On" – niepokojąca rzeźba przedstawiająca klęczącego Adolfa Hitlera – została zaś zakupiona za 17,2 miliona dolarów na aukcji Christie's w 2016 roku.

Rzeźba "Ameryka" Maurizio Cattelana
Rzeźba "Ameryka" Maurizio Cattelana
Źródło: Christina Horsten/PAP

Historia rzeźby "Ameryka"

Artysta powiedział, że "Ameryka" to satyra na nadmierne bogactwo.

"Cokolwiek zjesz, lunch za 200 dolarów czy hot dog za 2 dolary, rezultaty są takie same, jeśli chodzi o toaletę" – powiedział kiedyś.

W 2016 roku powstały dwie wersje "Ameryki". Obecnie sprzedawana jest ta, która od 2017 roku należała do anonimowego kolekcjonera.

Druga wersja została wystawiona w łazience Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku w 2016 roku. Ponad 100 tys. zwiedzających ustawiło się w kolejce, "aby, delikatnie mówiąc, wejść w interakcję z dziełem" - podkreśliła agencja AP.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Jesse Eisenberg
Słynny aktor postanowił oddać nerkę nieznajomej osobie
TVN24
"Raport" o autyzmie i szczepionkach. Pięć rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim uwierzysz
"Raport" o autyzmie i szczepionkach. Pięć rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim przeczytasz
Gabriela Sieczkowska
shutterstock_2417760359
Erotyka wchodzi do AI. "Monetyzacja samotności"
Maja Piotrowska

Kradzież złotego sedesu

W 2019 roku dzieło zostało wystawione w Wielkiej Brytanii w pałacu Blenheim (urodził się tam Winston Churchill). Kilka dni po otwarciu ekspozycji zostało skradzione przez włamywaczy, którzy wyrwali je z instalacji wodno-kanalizacyjnej i uciekli. Podczas wcześniejszych pokazów toaleta była podłączona do instalacji wodno-kanalizacyjnej, a zwiedzający mogli umówić się na 3-minutową wizytę, by z niej skorzystać. Tym razem zwiedzający będą mogli dokładnie ją obejrzeć, ale nie umożliwi się im spuszczania wody.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: jjs/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Christina Horsten/PAP

Udostępnij:
TAGI:
AukcjaSztuka współczesnaSztuka
Zobacz także:
shutterstock_2263082775
Wody Polskie zawiadomiły prokuraturę w sprawie działki w Zabłotni
Z kraju
Xi Jinping
"Punkt zwrotny". Zmieniają podejście do Chin
karta platnosc internet shutterstock_2656041237
Utrudnienia w bankach. "Wystąpią przerwy w dostępie do usług"
Z kraju
Siedziba Komisji Europejskiej
Bruksela apeluje do Polski, Słowacji i Węgier. "Nie istnieje żadne uzasadnienie"
Marian Zmarzły
Zmarzły nowym wiceministrem energii
Z kraju
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Rząd chce siedziby nowego europejskiego urzędu w Polsce. "Mogą współpracować"
Z kraju
amazon
Szef giganta o zwolnieniach pracowników. "Usuwanie kolejnych warstw"
Chcesz rozwijać eksport w swojej firmie? Sprawdź ofertę dotacji z Funduszy Europejskich
Eksport tego produktu jest wart setki milionów. Polska liderem
Z kraju
Viktor Orban
Orban będzie negocjował z Trumpem. "Igrają z ogniem"
2910N104V CPK ZABLOTNIA 01
CPK nie powstanie. Projekt ma dostać nową nazwę
Z kraju
Zakupy sklep pakowanie
Najnowsze dane o wzroście cen. Donald Tusk komentuje
Z kraju
2025-10-30T141244Z_1_LOP802130102025RP1_RTRMADP_BASEIMAGE-960X540_APEC-SUMMIT-NVIDIA
Trzech miliarderów spotkało się na kolacji. Stawiali kurczaki i rozdawali autografy
Tech
Prezydent USA Donald Trump w Gabinecie Owalnym
"Technologie są kluczowe w rywalizacji USA-Chiny"
lekarz doktor mezczyzna shutterstock_181677458
L4 na nowych zasadach. Szefowie boją się nadużyć
Dla firm
Apple iphone 17 premiera
Apple pokazało, jak radzi sobie nowy iPhone. Chiny kluczowe dla wyniku
Tech
lotto S shutterstock_275295956
Kumulacja w Lotto rośnie
Pieniądze
shutterstock_1304892559
Nieprawidłowości na ponad 100 miliardów, 178 zawiadomień do prokuratury
Z kraju
Mateusz Balcerowicz
Prezes Wód Polskich o działce w Zabłotni: wyniki kontroli w piątek
Z kraju
Stefan Krajewski
Rozmowy w sprawie działki pod CPK. Minister o terminie
Z kraju
NYSE
"To moment, w którym inwestorzy przestają kupować obietnicę"
Tech
shutterstock_2142462129
Rosja cenzuruje sieć na Krymie. Problemy z komunikatorami
Tech
polsat shutterstock_2654855317
Żona Solorza odwołana z rady nadzorczej kolejnej spółki
Z kraju
lukoil shutterstock_2450438355
Wiadomo, komu Łukoil sprzeda swoje zagraniczne aktywa
Najnowsze
euro pieniadze shutterstock_2245025629
"Perspektywy niepewne". Jest decyzja EBC w sprawie stóp procentowych
Pieniądze
urna prochy pogrzeb shutterstock_1225149490
Zmiany w ubieganiu się o zasiłek pogrzebowy. Jest projekt
Z kraju
orlen - MOZCO Mateusz Szymanski shutterstock_2293077545
Po czystce zrezygnował członek rady nadzorczej Orlenu
Z kraju
Donald Trump
Trump: może dojść do transakcji na bardzo dużą skalę
shutterstock_785423878
Fałszywe artykuły miały być promowane w Google Discover. "Głęboko niepokojące"
Tech
Bobrowniki
Kiedy będą otwarte przejścia z Białorusią? Rzecznik rządu wyjaśnia
Z kraju
shutterstock_2525399911
Wydajemy coraz więcej na zwierzęta domowe
Handel

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica