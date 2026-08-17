Wartość giganta mocno w dół

Kontrole przesyłek Shein na lotnisku w Paryżu Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: NEKOMURA/Shutterstock

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Dwóch rozmówców agencji zaznajomionych ze sprawą oceniło, że wycena Shein w ramach pierwszej oferty publicznej prawdopodobnie wyniesie około 25 mld dol. Trzecie źródło wskazało na przedział od 25 do 28 mld dol., wynikający z marketingowego przedziału cenowego oferty.

Według kolejnego rozmówcy Shein zamierza zaoferować inwestorom do 8 procent wszystkich swoich akcji. Przy wycenie na poziomie 25 mld dol. wartość oferty mogłaby sięgnąć 2 mld dol.

Firma chce przeprowadzić długo oczekiwany debiut giełdowy w Hongkongu jeszcze w tym tygodniu. Jej rzecznik nie odpowiedział na prośbę Reutersa o komentarz.

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Wycena znacznie niższa niż w 2022 roku

Zakładana wartość Shein stanowi zaledwie około jednej czwartej wyceny z rundy finansowania przeprowadzonej w 2022 roku. Wówczas przedsiębiorstwo zostało wycenione na 98,2 mld dol.

Nowy cel jest również niższy od przedziału 30-40 mld dol., do którego spółka dążyła jeszcze na początku sierpnia, krótko po rozpoczęciu spotkań z inwestorami.

Tak duże obniżenie wyceny pokazuje, jak wolniejszy wzrost, rosnące koszty handlu, zaostrzający się nadzór regulacyjny oraz coraz silniejsza konkurencja na globalnym rynku e-commerce osłabiły zainteresowanie inwestorów spółką.

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Strata po zmianach w USA

Shein zakończył pierwszy kwartał 2026 roku stratą w wysokości 99 mln dol. Sprzedaż firmy zwolniła po zniesieniu zwolnienia z ceł importowych dla małych przesyłek przez Stany Zjednoczone. Na wycenę wpłynęło również wysokie, jednorazowe obciążenie księgowe, wykazane w dokumentach złożonych w lipcu na giełdzie w Hongkongu.

Część inwestorów uczestniczących w prezentacjach przed ofertą lub analizujących ostatnie wyniki finansowe nie jest przekonana, że Shein zdoła powrócić do tempa wzrostu, które cztery lata temu uzasadniało wycenę na poziomie blisko 100 mld dol.

Niższa wycena może wpłynąć na finanse Shein. Zgodnie z warunkami dokumentacji dotyczącej debiutu firma będzie musiała przekazać dodatkowe akcje niektórym dotychczasowym inwestorom, jeżeli jej wartość spadnie poniżej uzgodnionych progów.