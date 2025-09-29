Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Otwarto najwyższy most drogowy na świecie

Huajiang Canyon Bridge
Otwarto najwyższy most drogowy na świecie
Źródło: Reuters
W chińskiej prowincji Kuejczou oddano do użytku najwyższy most drogowy na świecie. Konstrukcja, wznosząca się nad kanionem Huajiang na wysokości 625 metrów nad lustrem wody, skraca czas podróży pomiędzy zboczami kanionu z dwóch godzin do zaledwie dwóch minut.

Budowa mostu, która trwała trzy lata, ustanowiła rekord świata, bijąc o ok. 60 metrów poprzedniego rekordzistę – most Duge położony zaledwie 200 km dalej.

Huajiang Canyon Bridge
Huajiang Canyon Bridge
Źródło: IMAGO/PAP/EPA

Kluczowe znaczenie mostu

Konstrukcja, mierząca łącznie 2890 m, stała się również najdłuższym mostem górskim na świecie. Jego główne przęsło biegnące nad rzeką Beipan ma 1420 m długości. Huajiang został zmontowany z 93 sekcji kratownic stalowych ważących łącznie ponad 21 tys. ton, co trzykrotnie przekracza wagę Wieży Eiffla.

Nowy most ma kluczowe znaczenie dla lokalnej społeczności – podkreśla agencja Xinhua. Radykalnie skraca czas podróży między powiatami Zhenfeng i Guanling z dwóch godzin do zaledwie dwóch minut, co ułatwi codzienne życie mieszkańców i usprawni transport towarów w regionie.

Górzysta prowincja Kuejczou nazywana jest "światowym muzeum mostów" – pisze portal PengPai. W regionie oddano do użytku lub trwa budowa 32 tys. mostów i znajduje się tam niemal połowa ze 100 najwyższych mostów świata. Spośród 50 najwyższych mostów na świecie tylko trzy znajdują się poza granicami Chin - zwraca z kolei uwagę dziennik "South China Morning Post".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: /ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: IMAGO/PAP/EPA

Udostępnij:
Zobacz także:
opec shutterstock_1704492601
Rynki obawiają się tej decyzji
Rynki
aarhus dania mcdonalds - Stoycho Stoychev shutterstock_2665687901
Zmieniają logo w obawie przed kibicami. "Bezprecedensowa decyzja"
shutterstock_1388249600 Columbus, Ohion 24 kwietnia 2019 Land Rover specjalizująca się w pojazdach z napędem na cztery koła, należąca do brytyjskiego międzynarodowego producenta samochodów Jaguar Land Rover
Gigant motoryzacyjny z potężnym wsparciem od rządu
starbucks shutterstock_2653763717
Setki lokali do zamknięcia, prawie tysiąc pracowników na bruk
portfel, pieniądze
Gdzie Polacy lokują oszczędności?
Pieniądze
Zanieczyszczona plaża w Kuta
Rajska wyspa, która staje się ofiarą własnego sukcesu
Turystyka
shutterstock_2150048301
Ekspertka o zmianach w sklepach: będzie nam się opłacało
Pieniądze
shutterstock_268930547
Kumulacja w Lotto rośnie
Pieniądze
Miłosz Motyka
Minister: Polska może stać się skansenem Europy
Z kraju
Ulubionym sklepem Zamiry był Harrods
Atak hakerów na luksusowy sklep. Wyciekły dane klientów
gdansk shutterstock_2671158075
Ceny mieszkań. W tych miastach jest najdrożej
Nieruchomości
sklep kasa market - PhotoRK shutterstock_2009986085
Rewolucja w sklepach już od najbliższej środy. Co trzeba wiedzieć
Pieniądze
kijow
Niepokojące dane z ukraińskiej gospodarki
Donald Trump
Zielone światło dla Trumpa. "Poważne konsekwencje humanitarne"
Wall Street, giełda USA
Odbicie na nowojorskiej giełdzie
Rynki
shutterstock_2044480022
Bez głównej wygranej w Eurojackpot. Kumulacja w górę
Pieniądze
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Ministra: na to klienci muszą uważać
Z kraju
pap_20250626_034
Orban: nasza gospodarka natychmiast ucierpi
shutterstock_2475263265
Utrudnienia dla klientów. Banki ostrzegają
Pieniądze
pap_20250926_0Z7
Sejm wybrał nowego prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Z kraju
bank pekao - Artem Stepanov shutterstock_2673599545_1
"Wszystko w imię zabezpieczenia interesów Zbigniewa Ziobry". Jest wyrok
Robert Zieliński
LITWA WILNO WIZYTA PREZYDENTA RP
Nowe świadczenie i ceny prądu. Decyzja prezydenta
Pieniądze
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu w KPRM w Warszawie
Zielone światło dla projektu budżetu
Z kraju
Donald Tusk
Ostry komentarz premiera, prezydent dziękuje posłom
Z kraju
Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (L) i sekretarz stanu w MFiPR Jan Szyszko (P)
Ministra funduszy: rząd zgodził się na rewizję KPO
Z kraju
Moskwa, Rosja
Chodorkowski: zachodni przywódcy unikają tego kroku
sklep market wozek zakupy shutterstock_2271237519
"Młodzi ludzie doświadczają w ten sposób satysfakcji zakupowej"
Z kraju
shutterstock_2279613499
Bruksela proponuje 140 miliardów dla Ukrainy. Operacja "odwracalna po spełnieniu przesłanek"
Starbucks zamknie 8 tysięcy kawiarni na jedno popołudnie
Zapowiadają zamknięcie setek kawiarni i zwolnienia
shutterstock_1532279147
Gigant zgodził się na 2,5 miliarda dolarów kary

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica