
Ze świata

Wycofują milion kilogramów suszonej wieprzowiny

shutterstock_1946491033
Shutdown w USA wciąż nierozwiązany
Źródło: Reuters TV
Firma z Dakoty Południowej wycofuje z rynku około milion kilogramów suszonej wieprzowiny. Produkt może być zanieczyszczony kawałkami metalu - podał CNN, powołując się na komunikat federalnego urzędu.

Suszona wieprzowina (przepis koreańskiego barbecue) sprzedawana była w sklepach Costco i Sam's Club - wskazał portal.

Suszona wieprzowina wycofana

Według Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych firma LSI Inc. z Alpena dobrowolnie wycofała produkt po tym, jak klienci skarżyli się na znalezienie kawałków metalu w suszonej wieprzowinie.

Przedstawiciele firmy twierdzą, że metal pochodził z taśmy używanej w produkcji. Nie zgłoszono żadnych potwierdzonych przypadków obrażeń.

Wycofanie dotyczy opakowań z suszoną wieprzowiną o wadze 14,5 uncji (410 gramów) i 16 uncji (450 gramów) oznaczonych jako "Golden Island fire-grilled pork jerky Korean barbecue recipe".

Jak podał CNN, wycofanie dotyczy około czterech tuzinów partii suszonej wieprzowiny. Produkty mają roczny okres przydatności do spożycia - do 23 września 2026 r. Opakowania zawierają numer zakładu M279A wewnątrz znaku kontroli USDA.

Ostrzeżenie

Nie należy spożywać wycofanych produktów i należy je wyrzucić lub zwrócić do sklepów w celu uzyskania zwrotu kosztów - podkreślił CNN.

Zanieczyszczenie kamieniami, patykami, owadami i innymi ciałami obcymi zdarza się sporadycznie w żywności produkowanej w USA. Konsumenci, którzy znajdą ciała obce w żywności, powinni powiadomić o tym producentów – twierdzą eksperci ds. bezpieczeństwa żywności.

Autorka/Autor: /kris

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

USA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica