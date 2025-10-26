Wycofują milion kilogramów suszonej wieprzowiny

Suszona wieprzowina (przepis koreańskiego barbecue) sprzedawana była w sklepach Costco i Sam's Club - wskazał portal.
Suszona wieprzowina wycofana
Według Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych firma LSI Inc. z Alpena dobrowolnie wycofała produkt po tym, jak klienci skarżyli się na znalezienie kawałków metalu w suszonej wieprzowinie.
Przedstawiciele firmy twierdzą, że metal pochodził z taśmy używanej w produkcji. Nie zgłoszono żadnych potwierdzonych przypadków obrażeń.
Wycofanie dotyczy opakowań z suszoną wieprzowiną o wadze 14,5 uncji (410 gramów) i 16 uncji (450 gramów) oznaczonych jako "Golden Island fire-grilled pork jerky Korean barbecue recipe".
Jak podał CNN, wycofanie dotyczy około czterech tuzinów partii suszonej wieprzowiny. Produkty mają roczny okres przydatności do spożycia - do 23 września 2026 r. Opakowania zawierają numer zakładu M279A wewnątrz znaku kontroli USDA.
Ostrzeżenie
Nie należy spożywać wycofanych produktów i należy je wyrzucić lub zwrócić do sklepów w celu uzyskania zwrotu kosztów - podkreślił CNN.
Zanieczyszczenie kamieniami, patykami, owadami i innymi ciałami obcymi zdarza się sporadycznie w żywności produkowanej w USA. Konsumenci, którzy znajdą ciała obce w żywności, powinni powiadomić o tym producentów – twierdzą eksperci ds. bezpieczeństwa żywności.
Autorka/Autor: /kris
Źródło: CNN
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock