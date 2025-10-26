Wycofują milion kilogramów suszonej wieprzowiny

Shutdown w USA wciąż nierozwiązany Źródło: Reuters TV

Suszona wieprzowina (przepis koreańskiego barbecue) sprzedawana była w sklepach Costco i Sam's Club - wskazał portal.

Suszona wieprzowina wycofana

Według Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych firma LSI Inc. z Alpena dobrowolnie wycofała produkt po tym, jak klienci skarżyli się na znalezienie kawałków metalu w suszonej wieprzowinie.

Przedstawiciele firmy twierdzą, że metal pochodził z taśmy używanej w produkcji. Nie zgłoszono żadnych potwierdzonych przypadków obrażeń.

Wycofanie dotyczy opakowań z suszoną wieprzowiną o wadze 14,5 uncji (410 gramów) i 16 uncji (450 gramów) oznaczonych jako "Golden Island fire-grilled pork jerky Korean barbecue recipe".

Jak podał CNN, wycofanie dotyczy około czterech tuzinów partii suszonej wieprzowiny. Produkty mają roczny okres przydatności do spożycia - do 23 września 2026 r. Opakowania zawierają numer zakładu M279A wewnątrz znaku kontroli USDA.

A South Dakota company is recalling more than 2.2 million pounds (998,000 kilograms) of Korean barbecue pork jerky sold at Costco and Sam’s Club stores because the product may be contaminated with pieces of metal. https://t.co/1wqwN0HjcA — WGN TV News (@WGNNews) October 25, 2025 Rozwiń

Ostrzeżenie

Nie należy spożywać wycofanych produktów i należy je wyrzucić lub zwrócić do sklepów w celu uzyskania zwrotu kosztów - podkreślił CNN.

Zanieczyszczenie kamieniami, patykami, owadami i innymi ciałami obcymi zdarza się sporadycznie w żywności produkowanej w USA. Konsumenci, którzy znajdą ciała obce w żywności, powinni powiadomić o tym producentów – twierdzą eksperci ds. bezpieczeństwa żywności.

