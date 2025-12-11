Rzeczniczka Białego Domu: przejmiemy tę ropę

Siły USA ze śmigłowców przejęły tankowiec. Trump o "ważnym powodzie" Źródło: CNN

Rzeczniczka przekazała, że przejęty tankowiec jest objęty sankcjami, ponieważ transportuje ropę naftową z czarnego rynku.

Leavitt poinformowała, że trwa proces konfiskaty jednostki. Na jej pokładzie działania prowadzą amerykańscy śledczy. Osoby, które znajdowały się na tankowcu, są przesłuchiwane, a dowody - zabezpieczane.

Tankowiec ma zawinąć do amerykańskiego portu. - USA zamierzają przejąć ropę. Istnieje procedura prawna dotycząca przejęcia takiej ropy i będzie ona dochowana - dodała rzeczniczka Białego Domu.

Amerykańskie sankcje na Wenezuelę

W czwartek Axios podał, że amerykański resort finansów nałożył sankcje na trzech członków rodziny przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro oraz na sześć tankowców, wykorzystywanych do transportu wenezuelskiej ropy.

Prokurator generalna USA Pam Bondi poinformowała w środę, że tankowiec był wykorzystywany do transportowania objętej sankcjami ropy z Wenezueli i Iranu.

Stacja CBS News podała z powołaniem na źródła, że przejęty tankowiec to "The Skipper", na który USA nałożyły sankcje w 2022 r. z uwagi na jego powiązania z Iranem i Hezbollahem.

