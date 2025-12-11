Logo TVN24
Ze świata

Rzeczniczka Białego Domu: przejmiemy tę ropę

Prokurator generalny USA twierdzi, że zajęty tankowiec przewoził ropę naftową objętą sankcjami z Wenezueli i Iranu
Siły USA ze śmigłowców przejęły tankowiec. Trump o "ważnym powodzie" 
Źródło: CNN
USA zamierzają skonfiskować ropę, którą transportował tankowiec, przejęty w środę przez amerykańskie służby u wybrzeży Wenezueli - poinformowała w czwartek rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt.

Rzeczniczka przekazała, że przejęty tankowiec jest objęty sankcjami, ponieważ transportuje ropę naftową z czarnego rynku.

Leavitt poinformowała, że trwa proces konfiskaty jednostki. Na jej pokładzie działania prowadzą amerykańscy śledczy. Osoby, które znajdowały się na tankowcu, są przesłuchiwane, a dowody - zabezpieczane.

Tankowiec ma zawinąć do amerykańskiego portu. - USA zamierzają przejąć ropę. Istnieje procedura prawna dotycząca przejęcia takiej ropy i będzie ona dochowana - dodała rzeczniczka Białego Domu.

Pilot myśliwca F/A-18E Super Hornet na pokładzie lotniskowca USS Gerald R. Ford (CVN 78)
USA gotowe do uderzenia? Takich sił nie zgromadzono od dekad
Maciej Michałek
Andrzej Duda i Karol Nawrocki w Pałacu Prezydenckim. Na ścianie portret Lecha Kaczyńskiego (czerwiec 2025)
"Na sto procent tego nie zrobi". Tego nie zobaczymy w Pałacu Prezydenckim
Maciej Wacławik
ropa naftowa baryłka paliwo
To może wstrząsnąć światową gospodarką. "Poważny kryzys"
Maja Piotrowska

Amerykańskie sankcje na Wenezuelę

W czwartek Axios podał, że amerykański resort finansów nałożył sankcje na trzech członków rodziny przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro oraz na sześć tankowców, wykorzystywanych do transportu wenezuelskiej ropy.

Prokurator generalna USA Pam Bondi poinformowała w środę, że tankowiec był wykorzystywany do transportowania objętej sankcjami ropy z Wenezueli i Iranu.

Stacja CBS News podała z powołaniem na źródła, że przejęty tankowiec to "The Skipper", na który USA nałożyły sankcje w 2022 r. z uwagi na jego powiązania z Iranem i Hezbollahem.

pc

Autorka/Autor: wk/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

