Potężny bonus dla Elona Muska. Sąd Najwyższy zdecydował

Elon Musk
Stacja ładowania pojazdów elektrycznych na P+R Nadarzyn
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Sąd Najwyższy stanu Delaware zdecydował w sprawie ogromnego dodatku dla szefa Tesli Elona Muska. Bonus przyznany w 2018 roku wcześniej unieważnił sąd niższej instancji - podał portal stacji CNN.

Teraz Sąd Najwyższy w Delaware przywrócił potężny 12-cyfrowy pakiet. Premia dla Muska to opcja na wykup 303 milionów akcji Tesli o wartości około 139 miliardów dolarów (ok. 139 000 000 000 dolarów).

Zablokowany bonus dla Muska

Sędzia niższej instancji - kanclerz Kathaleen McCormick, która nadzorowała pierwotne postępowanie - uznała wcześniej, że choć udziałowcy Tesli dwukrotnie zatwierdzili plan dodatkowego wynagrodzenia dla Muska, to wysokość premii była niesprawiedliwa wobec akcjonariuszy - opisał CNN.

Zdaniem McCormick zarząd Tesli "ponosił ciężar udowodnienia, że plan wynagrodzeń był sprawiedliwy i nie wywiązał się z tego obowiązku".

Nawet po ponownym głosowaniu akcjonariuszy Tesli, którzy opowiedzieli się za przyjęciem pakietu, McCormick po raz drugi odrzuciła bonus i uznała, że nie był sprawiedliwy.

Sąd Najwyższy przywrócił premię

Jednak Sąd Najwyższy stanu Delaware uznał, że sąd niższej instancji popełnił błąd w swojej opinii, a odrzucenie dodatkowego pakietu wynagrodzeń dla szefa Tesli w 2018 roku było "niesprawiedliwe" i "pozostawia Muska bez wynagrodzenia za jego czas i wysiłki w ciągu sześciu lat".

Dodatki dla Muska

Musk jest już najbogatszym człowiekiem na świecie, a jego majątek netto szacowany jest na 644 mld dolarów - według rankingu miliarderów Bloomberga. Duża część fortuny to 413 mln akcji Tesli, które posiada, a których wartość to około 199 mld dolarów. Akcje Tesli są bliskie rekordowego poziomu, który osiągnęły na początku tego tygodnia.

Niedawno Tesla przyznała Muskowi nowy dodatkowy pakiet wynagrodzeń, którego wartość może wynieść 1 bilion dolarów, jeśli wartość akcji Tesli wzrośnie tak bardzo, jak przewidują Musk i firma.

Tesla stanowi jednak tylko część majątku Muska. Jest on również głównym udziałowcem SpaceX - firmy, którą planuje wprowadzić na giełdę w przyszłym roku, co również znacznie zwiększyłoby jego majątek.

"Dziękuję za nieustające wsparcie" - napisał w mediach społecznych Musk w odpowiedzi na wpis dotyczący decyzji Sądu Najwyższego stanu Delaware.

Na liście najbogatszych ludzi świata według Bloomberga za Muskiem są: Larry Page, Jeff Bezos, Sergey Brin i Larry Ellison.

Autorka/Autor: /kris

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ALI HAIDER

