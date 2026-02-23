Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Ukraina na skraju "finansowej tragedii"

Ponad milion odbiorców w Kijowie pozostaje bez prądu
Sikorski: dopóki Ukraina dzielnie się broni, Rosja nie ma zdolności ofensywnych
Źródło: TVN24
W kwietniu Ukraina nie będzie miała z czego sfinansować wydatków - alarmuje Danyło Hetmancew. Przewodniczący Komisji Rady Najwyższej do spraw Finansów, Podatków i Polityki Celnej dodaje, że deską ratunku ma być ukraińska "wielka piękna ustawa".

Ukraina stara się łatać dziury w budżecie i pracuje nad implementacją nowej umowy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, w ramach której ma otrzymać ponad 8 mld dol. Zatwierdzenie nowego programu MFW jest również warunkiem do otrzymania przez Ukrainę pakietu pożyczkowego od Unii Europejskiej o wartości 90 mld euro.

"Nie będzie z czego sfinansować wydatków"

- Nie wszyscy koledzy (nie tylko z Rady Najwyższej, ale także z rządu) mają przeczucie finansowej tragedii. Ja je mam, minister finansów też, ponieważ rozumie, że w kwietniu nie będzie z czego sfinansować wydatków - stwierdził Hetmancew w rozmowie z portalem Forbes Ukraine.

Dodał przy tym, że ukraińskie władze już teraz muszą sięgać po środki przeznaczone na drugą połowę roku, żeby pokryć obecny deficyt budżetowy.

Ukraińska "wielka piękna ustawa"

Jednak aby wdrożyć program MFW, ukraiński rząd musi najpierw spełnić kilka warunków, w tym m.in. wprowadzić podatek VAT dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, przyjąć przepisy dotyczące opodatkowania platform cyfrowych czy utrzymać 5 proc. podatek wojskowy do końca wojny.

Rząd Ukrainy chce połączyć wszystkie te przepisy w jednym dokumencie, który nazywany jest - na wzór ustawy wprowadzonej przez administrację Donalda Trumpa w USA - "wielką piękną ustawą" (po ang. Big Beautiful Bill) - powiedział Hetmancew w wywiadzie. Jego zdaniem ustawa trafi do głosowania nie wcześniej niż w marcu.

- Sytuacja związana z podejmowaniem ważnych decyzji finansowych jest bardzo skomplikowana. Rada Ministrów musi wystąpić i porozumieć się z deputowanymi - skomentował wprowadzanie nowej ustawy Hetmancew.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wstrzymali dostawy energii do Ukrainy

Wstrzymali dostawy energii do Ukrainy

TVN24
Ukraina kontra Węgry. "Sytuacja jest prosta"

Ukraina kontra Węgry. "Sytuacja jest prosta"

Najtrudniejszy okres od początku wojny

Obecnie gospodarka Ukrainy przeżywa najtrudniejszy okres od początku rosyjskiej inwazji. Jak informuje Reuters, długotrwałe naloty zrujnowały system energetyczny kraju, co zmusiło firmy do ograniczenia produkcji i doprowadziło do spadku wpływów do budżetu państwa.

Ukraiński przemysł jest zmuszony do ograniczenia mocy wytwórczych oraz mierzy się z rosnącymi kosztami i skutkami awaryjnych przerw w dostawie prądu.

Natalia Kolesniczenko, ekonomistka z Centrum Studiów Ekonomicznych w Kijowie, oszacowała, że w styczniu i lutym popyt na energię przekroczył podaż o 30 proc. - W ostatnich miesiącach sytuacja energetyczna uległa dramatycznemu pogorszeniu - stwierdziła w rozmowie z Reutersem.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Wiktor Knowski /kris

Źródło: Forbes Ukraine, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: MAXYM MARUSENKO/PAP/EPA

Udostępnij:
Tagi:
Wojna w UkrainieUkrainaPomoc dla Ukrainy
Zobacz także:
Siedziba Komisji Europejskiej (KE)
Ograniczają liczbę pracowników z Rosji. "Nie chcemy, by zbrodniarze kręcili się po naszych ulicach"
Ze świata
Donald Trump
Europejski zwrot. To może być kolejny cios w Trumpa
Ze świata
Kijów bez prądu
Wstrzymali dostawy energii do Ukrainy
TVN24
Donald Trump
Trump: będę używał małych liter z powodu całkowitego braku szacunku
Ze świata
Donald Tusk
Tusk: dotarło, zakute łby?
Z kraju
Radosław Sikorski
Sikorski: to się spotkało z powszechnym niezadowoleniem
Ze świata
Peter Szijjarto
Ukraina kontra Węgry. "Sytuacja jest prosta"
Ze świata
shutterstock_1989384944
Linia lotnicza zawiesi usługi. Możliwe utrudnienia
Turystyka
Dziecko przed komputerem
Rekordowa kara dla porno firmy
Tech
san pedro kalifornia usa port kontener kontenery - Robert V Schwemmer shutterstock_2313230713
Niespodziewane konsekwencje ceł Trumpa. Kto zapłaci mniej, a kto więcej
Ze świata
Sam Altman
"20 lat życia i całe jedzenie, które zjadasz w tym czasie, zanim staniesz się mądry"
Tech
shutterstock_2613355915
Firma kurierska dostała wielomilionową karę
Z kraju
Donald Trump w Białym Domu
Trump tworzy "Korpus Technologiczny"
Tech
shutterstock_2708817987
Najnowsze dane ze sklepów. "Tekstylia, odzież, obuwie" z największym wzrostem
Z kraju
Węgiel
Szef KPRM o "aferze węglowej": wielki skok na kasę. Jest zawiadomienie do prokuratury
Z kraju
giełda ludzie wall street shutterstock_2577625569
Tydzień na rynkach. Co czeka giełdę w tym tygodniu
Rynki
warszawa - Grand Warszawski shutterstock_2273493059
Tak typują lewe zwolnienia i nie tylko. "Niewidoczne gołym okiem" 
Maja Piotrowska
Komisja Europejska
UE odpowiada Trumpowi na podwyżki ceł. "Umowa to umowa"
Ze świata
Robert Fico, premier Słowacji
Premier Słowacji: zwrócę się o wstrzymanie dostaw energii do Ukrainy
TVN24
pap_20260114_1V6
Exodus z Wall Street nabiera tempa. Są nowe kierunki
Ze świata
Viktor Orban
Orban zapowiada konsekwencje dla Ukrainy. "Nie będziemy bezczynni"
Ze świata
Książę Andrzej
Sprawa księcia Andrzeja. Parlament przyjrzy się roli wysłanników handlowych
Ze świata
Rafineria w Wołgogradzie
Pół miliona baryłek wyparowało. Rosja produkuje mniej ropy
Ze świata
zakupy koszyk sklep shutterstock_1551021659
Tego Polacy nie kupują w przypadku problemów finansowych
Handel
Każdy chatbot AI to produkt mający zarabiać dla jego twórców
Doświadczasz "efektu Elizy"? Ten tekst może być dla ciebie
Paulina Kaczmarczyk
Rurociąg "Przyjaźń"
"Przyjaźń" dzieli europejskie kraje. O co chodzi w sporze o paliwo
Ze świata
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Padła główna wygrana w Lotto
Pieniądze
Rurociąg "Przyjaźń"
Ukraina odpowiada Węgrom i Słowacji. "Ultimatum należy stawiać Kremlowi"
TVN24
Donald Trump
Kolejny ruch Trumpa. Europa odpowie "bazooką"?
TVN24
Phil Specter przez kilka dekad sprawował funkcję szefa Microsoft Games
Odchodzi po 38 latach. Zmiany w Microsoft
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica