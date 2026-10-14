Ze świata Uderzenie w centrum danych największego banku Rosji Oprac. Wiktor Knowski |

Urszula Cieślak o umowie na linii USA-Rosja ws. eksportu diesla Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: YURI KOCHETKOV/PAP/EPA

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- Potwierdzamy, że centrum przetwarzania danych stało się celem ataku - powiedział dziennikarzom w Moskwie wiceprzewodniczący zarządu Sbierbanku Aleksandr Wiediachin, cytowany przez rosyjskie media. Dodał, że żaden z pracowników obiektu nie ucierpiał.

Ataki na centra danych w Rosji

O uderzeniach na obwód saratowski, położony około 450 km od Moskwy, informował na Telegramie gubernator tego regionu Roman Busargin. Powiadomił, że jedna osoba zginęła, a obiekty cywilne zostały uszkodzone. Nie podał szczegółów dotyczących liczby strąconych dronów.

Ukrainian drones targeted a major data center for Russian state lender Sberbank, which was under construction in the Saratov region, overnight, First Deputy CEO Alexander Vedyakhin said Wednesday.https://t.co/GaNS9MfDfg — The Moscow Times (@MoscowTimes) October 14, 2026 Rozwiń

Według rosyjskiego ministerstwa obrony minionej nocy wojsko zniszczyło 902 drony nad 19 obwodami kraju i nad okupowanym przez Rosję Krymem.

W ostatnich tygodniach zarówno Rosja, jak i Ukraina wzmogły ataki na centra danych. W październiku Ukraińcy uderzyli w trzy z pięciu tego typu obiektów największej rosyjskiej firmy technologicznej Yandex, co doprowadziło do zakłóceń w funkcjonowaniu usług tej spółki.

Sbierbank i Yandex są najważniejszymi graczami na rynku sztucznej inteligencji w Rosji. Rynek krajowy dzielą między sobą modele GigaChat, należące do Sbierbanku oraz YandexGPT.

Centra danych firmy Yandex cieszą się w Rosji dużą popularnością. Firma wykorzystuje je do obsługi własnych usług, a także wynajmuje moc obliczeniową i przestrzeń dyskową do przechowywania danych.

Zełenski o atakach na centra danych

Rosyjskie ataki na ukraińskie centra danych spowodowały przerwy w dostępie do internetu i zmusiły niektóre firmy do przeniesienia swoich serwerów za granicę.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził przekonanie, że dzięki nalotom na obiekty Yandex doszło do zmniejszenia aktywności botów internetowych powiązanych z Kremlem. Doniesienia te zostały jednak zakwestionowane przez brytyjski dziennik "Guardian" i BBC Verify, medium zajmuje się weryfikacją informacji.