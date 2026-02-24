Sekcja 232. Nowy plan Trumpa

Donald Trump krytykuje decyzję Sądu Najwyższego w sprawie ceł Źródło: Reuters

Nowe taryfy mogą dotknąć takie branże jak: akumulatory, żeliwo, rury z tworzywa sztucznego, chemikalia przemysłowe, sprzęt telekomunikacyjny i sprzęt wykorzystywany w sieciach elektrycznych - przekazały "WSJ" osoby zaznajomione z planami administracji Trumpa.

Plan Trumpa na cła

Nowe taryfy mają być nałożone na podstawie ustawy znanej jako Sekcja 232, umożliwiającej prezydentowi ogłaszanie ceł w związku z ryzykiem dla bezpieczeństwa narodowego.

Cła mają być nałożone niezależnie od innych opłat, w tym ogłoszonej w sobotę przez Trumpa nowej globalnej stawki celnej w wysokości 15 proc. Taryfy mogą obowiązywać przez nie więcej niż 150 dni, chyba że Kongres przedłuży ten termin, co jest mało prawdopodobne w obliczu coraz większego oporu republikanów wobec polityki handlowej Trumpa - napisała gazeta.

Co to jest Sekcja 232?

Sekcja 232 ustawy o ekspansji handlowej z 1962 roku upoważnia prezydenta do nakładania ceł na import, który zagraża bezpieczeństwu narodowemu Stanów Zjednoczonych.

Na tej podstawie Trump nałożył 50 proc. cła na stal i aluminium, argumentując, że uzależnienie od zagranicznych dostawców tych surowców osłabia bazę przemysłową niezbędną dla obronności.

Krytycy – w tym wielu sojuszników USA – zarzucali jednak, że pojęcie "bezpieczeństwa narodowego" zostało rozciągnięte tak, by objąć zwykłą ochronę rynku wewnętrznego. Decyzja Sądu Najwyższego z zeszłego tygodnia nie ma wpływu na te cła.

Decyzja SN w sprawie ceł

W piątek Sąd Najwyższy USA uznał, że Trump nie miał uprawnień do nakładania ceł na mocy ustawy o międzynarodowych uprawnieniach ekonomicznych w sytuacjach nadzwyczajnych (IEEPA). Ustawa ta, stosowana dotąd głównie do wprowadzania sankcji, stanowiła podstawę prawną większości ceł nałożonych przez Trumpa, w tym 10-procentowych taryf na towary z niemal wszystkich państw świata.

Prezydent Trump w poniedziałek zagroził, że "każdy kraj, który chce sobie 'pogrywać' z absurdalną decyzją Sądu Najwyższego", otrzyma znacznie wyższe cła. To ostrzeżenie wobec państw, które zawarły z USA porozumienia handlowe.

