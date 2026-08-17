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Trump: oni mogą jednak sprawiać problemy

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Donald Trump
Media: Trump potajemnie opuścił Air Force One w Ankarze i poleciał do Wielkiej Brytanii innym samolotem
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Samuel Corum / POOL
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Prezydent Donald Trump stwierdził, że uznanie cieśniny Ormuz za terytorium USA to świetny pomysł. Według niego Iran chce dojść do porozumienia, ale nie takiego, jakie jest konieczne.

Trump w rozmowie z mediami w Gabinecie Owalnym powiedział: - Cóż, po prostu uważam, że to świetny pomysł. (...) Kontrolujemy ją (cieśninę) dzięki blokadzie. Podoba mi się pomysł ogłoszenia jej jako terytorium. Możemy to zrobić. Mamy całkowitą kontrolę nad cieśniną.

Trump a cieśnina Ormuz

- Oni (Irańczycy - red.) mogą jednak sprawiać problemy. Mogą umieścić minę w wodzie, a ludzie nie lubią, kiedy miny trafiają w ich warte miliard dolarów statki, i tak dalej. Ale blokada okazała się bardzo skuteczna - przekonywał. Wcześniej, w piątek, Trump zapowiedział, że niedługo ogłosi cieśninę Ormuz częścią terytorium Stanów Zjednoczonych.

Przekazał też, że przez cieśninę przepływają miliony baryłek ropy. Według ministra energii Chrisa Wrighta cieśninę Ormuz opuszcza każdego dnia średnio 9 mln baryłek tego surowca.

- Jeśli spojrzycie na liczby, cieśnina jest otwarta, a ceny ropy spadają. I będą nadal spadać, chyba że zdecydujemy się zrobić coś znacznie bardziej zdecydowanego niż to, co robimy obecnie - powiedział Trump.

Trump o Iranie i Omanie

Ocenił po raz kolejny, że Iran "ma ogromne problemy”. - Mają 300-procentową inflację. Kraj jest w chaosie, a ich wojsko zostało całkowicie pokonane - wymieniał.

Uznał, że Iran chce zawrzeć porozumienie, ale nie takie, jakie - jego zdaniem - jest konieczne.

Wyraził też niezadowolenie z polityki Omanu, sojusznika USA. - Nie sądzę, że się dobrze zachowują. Poradzilibyśmy sobie z nimi bardzo łatwo, tak jak to robimy z innymi - powiedział prezydent Trump.

Również wcześniej tego dnia Trump zagroził w rozmowie ze stacją Fox News, że zbombarduje Oman, jeśli władze w Maskacie będą przeszkadzać w amerykańskiej blokadzie morskiej Iranu i w działaniach dotyczących kontroli nad cieśniną Ormuz.

Prezydent USA o lotniskowcu

Zapewnił też media, że na lotniskowcu USS Abraham Lincoln jest wystarczająco dużo zapasów żywności. - Lincoln jest tam już od pewnego czasu, przez naprawdę długi okres, ale przez lata wysyłaliśmy go na znacznie dłużej - dodał Trump.

Zarzucił stacji CNN, że rozpowszechniła fałszywe informacje na temat złych warunków na pokładzie jednostki.

Źródło: PAP
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Tagi:
Cieśnina OrmuzUSADonald Trump
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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