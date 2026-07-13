Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Trump: będziemy pobierać opłaty w cieśninie Ormuz

Paulina Karpińska
Krzysztof Krzykowski
Zespół autorów
Oprac. Paulina Karpińska Oprac. Krzysztof Krzykowski
|
Donald Trump
Donald Trump: Iranowi bardzo niewiele zostało i bardzo chce zawrzeć umowę
Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SAMUEL CORUM / POOL
Donald Trump zapowiedział przywrócenie blokady morskiej irańskich portów oraz wprowadzenie opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormuz.

"Cieśnina Ormuz jest OTWARTA i pozostanie OTWARTA, niezależnie od Iranu. Przywracamy BLOKADĘ IRANU, nazwaną tak, ponieważ uniemożliwia ona jedynie wejście lub wyjście statków lub klientów Iranu" - napisał Trump we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Dodał, że wszystkie pozostałe kraje będą mogły korzystać z cieśniny, lecz ogłosił, że USA będą pobierać od statków opłaty w wysokości 20 proc. wartości ładunku w celu pokrycia "wszelkich kosztów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa w tym bardzo niestabilnym regionie świata". Oznajmił, że proces ten rozpocznie się natychmiast.

Trump o blokadzie Iranu
Trump o blokadzie Iranu
Źródło zdjęcia: Truth Social

Trump o pobieraniu opłat w cieśninie Ormuz

Blokada irańskich portów pierwotnie została wprowadzona przez siły USA 17 kwietnia i została zniesiona dwa miesiące później po podpisaniu wstępnego porozumienia USA z Iranem. W jej ramach amerykańskie wojsko nie dopuszczało do wpływania lub wypływania jakichkolwiek statków do i z irańskich portów, poza statkami przewożącymi leki i żywność. Kilka statków, które próbowały przełamać blokadę, zostało uszkodzonych i unieruchomionych przez USA.

Trump już wielokrotnie wcześniej mówił o swoich zamiarach pobierania opłat, w tym we wcześniejszym wywiadzie z Fox News w poniedziałek. Jak dotąd urzędnicy administracji nie potwierdzali jego słów. Sekretarz stanu Marco Rubio wielokrotnie mówił, że celem USA jest swobodna żegluga przez cieśninę, a pobieranie opłat jest niezgodne z prawem międzynarodowym. Do ustanowienia kontroli nad żeglugą i wprowadzenia systemu opłat dąży Iran, który atakuje statki przepływające poza wyznaczonym przez Teheran korytarzem. USA odpowiedziały serią ataków, w tym kolejną falą uderzeń w niedzielę.

Dowództwo irańskiej armii oświadczyło w poniedziałek, że Teheran nie pozwoli USA na interweniowanie w kwestie związane z zarządzaniem cieśniną Ormuz. W komunikacie połączonego dowództwa armii i Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) podano, że Teheran stawi zdecydowany opór próbom podejmowanym przez armię USA, dotyczącym organizowania żeglugi przez cieśninę poza korytarzem wyznaczonym przez Iran i bez koordynacji z siłami zbrojnymi Iranu.

Trump o negocjacjach z Iranem

Wcześniej Trump w wywiadzie dla Fox News odniósł się do wojny i negocjacji z Iranem. Prezydent USA zdawał się sugerować, że jeszcze w niedzielę prowadzone były rozmowy z irańskimi negocjatorami, które ponownie nie przyniosły żadnego rezultatu.

- Wczoraj mieli jedenastogodzinne spotkanie. Z tymi ludźmi wszystko trwa jedenaście godzin (...) wszystko zostało uzgodnione wczoraj, a oni wychodzą z sali, oddzwaniają i mówią, że musieliśmy wprowadzić kilka zmian. Powiedziałem: "zmiany?". Nie będziemy wprowadzać zmian - mówił Trump, dodając, że Irańczycy "nic od niego nie dostali".

USA uderzyły w kilkadziesiąt irańskich celów
Dowiedz się więcej:

USA uderzyły w kilkadziesiąt irańskich celów

TVN24

Trump: negocjacje z Iranem nie mają sensu

Trump po raz kolejny ocenił, że irańskie wojsko zostało pokonane, a negocjacje z Iranem nie mają sensu ze względu na łamanie postanowień przez Teheran.

- Zawarliśmy już dziesięć umów z tymi ludźmi, więc teraz po prostu uderzymy ich mocno i zatrzymamy cieśninę, i prawdopodobnie będziemy nią rządzić. Zostaniemy strażnikami cieśniny (Ormuz - red.) - powiedział.

- Może nazwiemy się aniołem stróżem cieśniny. I powinniśmy otrzymać za to zwrot kosztów. Kiedy to zrobimy, otrzymamy zwrot kosztów, ponieważ inne narody są bardzo bogate. Są po naszej stronie i nie można oczekiwać, że zrobimy to za darmo - mówił Trump.

Dodał, że Stany Zjednoczone strzegły Ormuzu przez 50 lat i "nigdy nie dostały za to zapłaty". Zaznaczył, że nie chce dużej kwoty, lecz "po prostu zwrot kosztów za to wszystko, co zrobiliśmy, narażając naszych ludzi na niebezpieczeństwo".

Trwoga w Ormuzie. Tak źle nie było od tygodni
Dowiedz się więcej:

Trwoga w Ormuzie. Tak źle nie było od tygodni

ZOBACZ TAKŻE:
24 min
Maciej Świrski
"Koszty nie grały roli. On pławił się w luksusie". Pokazujemy bizancjum Świrskiego
Kacper Sulowski, Jan Kunert
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
23 min
pc
Dorota Wellman: nagle jakby ktoś wrzątkiem mnie oblał
Adrianna Otręba
Źródło: PAP
Tagi:
Donald TrumpUSAIranKonflikt na Bliskim WschodzieBliski WschódCieśnina Ormuz
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Krzysztof Krzykowski
Krzysztof Krzykowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Projekt Przylądek Pomerania_HNGTChCWUAA4zp7
Nowy port na Bałtyku. "Naprawdę odważny projekt"
Z kraju
shutterstock_2190853061
Płyty znikną. Bruksela bezradna wobec decyzji giganta
Tech
sklep
"Nie należy spożywać". Znana sieć wycofuje partię produktu
Handel
Ormuz – cieśnina
Trwoga w Ormuzie. Tak źle nie było od tygodni
Ze świata
Elon Musk
"Elon znów ma obsesję"
Tech
stacja paliwo tankowanie
Co z obniżką cen paliw? Motyka: decyzja w najbliższych dniach
Moto
smartfony shutterstock_2563893711_1
Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci w UE. Projekt po wakacjach
Ze świata
Ningbo, Chiny, 4 marca 2016: Pracownicy fabryki Volkswagena budują samochody na linii montażowej
Niemiecki koncern szykuje wielkie zwolnienia. Nawet 50 tysięcy mniej etatów
Moto
tankowiec LNG shutterstock_2291056301
Rekordowe zakupy gazu z Rosji. Media: Europa wydała miliardy
Ze świata
giełda, rynki, analityk, makler, notowanie
Największy spadek w historii koreańskiej spółki. Akcje nurkują
Tech
Gry komputerowe komputer
Nawet dwa miliony złotych kary. Dwaj twórcy internetowi na celowniku UOKiK
Z kraju
sklejka kobiety
Alkohol, agresja i niewybredny żart. Za co można opuścić pokład samolotu
Turystyka
Poznań
Mieszkań przybywa, chętnych coraz mniej. Spadki sięgają 40 procent
Nieruchomości
pap_20250710_153
Tanio dziś, słony rachunek jutro. "Jesteśmy totalnie zależni"
Maja Piotrowska
ZAKUPY KOSZYK
Ceny tych produktów wzrosły najbardziej
Z kraju
Ropa naftowa tanieje
Nagła zmiana w cenach ropy. Reakcja na wieści z Iranu
Ze świata
Warzywa i owoce
Towaru nie brakuje, cena zaskakuje. Osobliwy problem Korei Północnej
Ze świata
sofia bulgaria shutterstock_2710427395
W tym roku wprowadzili euro. Bruksela uruchamia procedurę nadmiernego deficytu
Ze świata
Młodzi lekarze nie zgadzają się ze zmianami proponowanymi przez ministerstwo
"To będzie miało poważne konsekwencje". Ekspert o propozycjach ministry zdrowia
Z kraju
Doha, Katar
"Odradzamy wszelkie podróże". Ostrzeżenie polskiej ambasady
Ze świata
Statki w cieśninie Ormuz
Spirala się nakręca. "Silne uderzenia" Iranu
Ze świata
Nocne ataki ukraińskich dronów
Atak Ukrainy na rafinerię i tankowce
Ze świata
Lotto
Rośnie kumulacja w Lotto
Pieniądze
Kryzys paliwowy w Rosji
Nadzwyczajne środki w Rosji. Nauczyciele i urzędnicy wysyłani na stacje
Ze świata
Liberland
Liberland. Niezależne "państwo" miliarderów w środku Europy
Ze świata
chiny
Chiny zakazują eksportu kluczowego pierwiastka
Ze świata
Zestaw do herbaty z przedmiotami zdrowotnymi na drewnianym stole w ciągu dnia, z imbrykiem, kubkiem, lekami i świeżymi owocami
Groźna bakteria w suplemencie diety
Z kraju
shutterstock_1780578986
"Stają się standardem i wcale nie dotyczą paragonów grozy"
Turystyka
shutterstock_2610989111
Znalazła torbę z pieniędzmi, miasto nie chciało jej oddać. Jest decyzja sądu
Ze świata
Kuba pogrążona w ciemnościach
"Musimy żyć z dnia na dzień". Kryzys w całym kraju
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica