Ze świata To kluczowa trasa dla świata. Wraca transport ropy Oprac. Wiktor Knowski |

Trump: nie żałuję wojny z Iranem Źródło wideo: TVN24, FOX News Channel's The Ingraham Angle Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Agencja powołała się na trzy źródła zaznajomione ze sprawą. Dwa z tych źródeł dodały jednak, że wolumen transportowanej ropy jest obecnie niewielki.

Państwowa spółka Saudi Aramco, która jest operatorem rurociągu, nie odpowiedziała na prośbę Reutersa o komentarz.

Rurociąg Wschód-Zachód

Transport ropy rurociągiem Wschód-Zachód, który łączy pola naftowe na wschodzie Arabii Saudyjskiej z portem Janbu nad Morzem Czerwonym, został wstrzymany 13 września wskutek uszkodzeń po ataku dronowym. Według władz Arabii Saudyjskiej uszkodzeń w liczącym ok. 1,2 tys. km rurociągu dokonały irackie bojówki, które są sprzymierzone z Iranem.

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Przed atakiem rurociągiem Wschód-Zachód przesyłano od 2,6 do nawet 4-5 mln baryłek surowca dziennie, co stanowiło 4 do 5 proc. światowej podaży ropy naftowej.