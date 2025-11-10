Logo TVN24
Biznes
Ze świata

Fatalne wieści dla Elona Muska. Tak źle nie było od trzech lat

Maciej Mazur o "wojnie cenowej" na chińskim rynku motoryzacyjnym
Źródło: TVN24+
Sprzedaż Tesli w Chinach spadła w październiku do 26 006 samochodów - to najniższy poziom od trzech lat. Amerykański producent aut elektrycznych zmaga się z malejącym popytem i coraz ostrzejszą konkurencją na kluczowym rynku - informuje Reuters.

Spadek sprzedaży Tesli w Chinach do najniższego poziomu od trzech lat to sygnał, że amerykański producent ma coraz większe trudności na jednym z kluczowych dla siebie rynków.

Firma Elona Muska musi zmierzyć się nie tylko z mniejszym popytem, ale też z agresywną ofensywą lokalnych marek, które coraz skuteczniej przyciągają klientów nowymi modelami i niższymi cenami.

Eksport na plus, rynek w Chinach na minus

Według danych China Passenger Car Association (CPCA) sprzedaż Tesli w Chinach spadła o 35,8 proc. rok do roku. To duży spadek w porównaniu z wrześniem, gdy firma dostarczyła 71 525 pojazdów – wówczas rozpoczęto sprzedaż nowego modelu Model Y L, czyli dostępnej jedynie w Chinach wersji o dłuższym rozstawie osi i sześciu miejscach.

Pomimo spadku krajowej sprzedaży, eksport Tesli z chińskich fabryk wzrósł do 35 491 pojazdów - to najwyższy poziom od dwóch lat.

Jednak udział Tesli w chińskim rynku samochodów elektrycznych skurczył się w październiku do 3,2 proc., wobec 8,7 proc. miesiąc wcześniej – to najniższy wynik od ponad trzech lat.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Subsydia, "brutalna konkurencja" i "wojna cenowa". Jak samochody z Chin prześcigają konkurencję

Subsydia, "brutalna konkurencja" i "wojna cenowa". Jak samochody z Chin prześcigają konkurencję

TVN24
Za pięć lat większości z tych marek nie będzie. I przemysłu w Europie też

Za pięć lat większości z tych marek nie będzie. I przemysłu w Europie też

Maciej Michałek

Problemy Tesli nie tylko w Chinach

Słabe wyniki Tesli w Chinach zbiegły się z gorszymi wynikami sprzedaży w Europie – m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Holandii i krajach skandynawskich. Dane z października potwierdzają, że producent nadal boryka się z trudnościami na kluczowych rynkach poza USA.

Na chińskim rynku, drugim co do wielkości dla Tesli po Stanach Zjednoczonych, firma zmaga się z rosnącą presją ze strony rodzimych producentów. Przykładem jest Xiaomi, które sprzedało w październiku 48 654 modele SU7 i YU, bijąc własne rekordy mimo obaw o bezpieczeństwo elektrycznych sedanów.

Cały chiński rynek samochodowy odnotował w październiku spadek sprzedaży, co wiąże się ze słabnącym nastrojem konsumenckim oraz ograniczeniem rządowych dopłat i ulg podatkowych.

Nowy pakiet dla Muska

W ubiegłym tygodniu akcjonariusze Tesli zatwierdzili nowy pakiet wynagrodzeń dla Elona Muska, który w ciągu najbliższej dekady może osiągnąć wartość blisko 900 miliardów dolarów, co potencjalnie uczyni go pierwszym bilionerem na świecie.

Potężne pieniądze dla Muska. Są warunki
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Potężne pieniądze dla Muska. Są warunki

Tech

Nowy pakiet finansowy dla właściciela i prezesa Tesli uwarunkowany jest realizacją ambitnych celów wzrostu firmy.

Autorka/Autor: Jan Sowa/kris

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Photo Agency/Shutterstock

TeslaSamochody elektryczneElon Musk
