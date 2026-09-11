Saudyjski rurociąg tymczasowo wyłączony.

Amerykańskie uderzenie w irański tankowiec (08.09) Źródło wideo: Reuters, U.S. Central Command Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Obiekt wyłączono po tym, jak w czwartek doszło do kilku ataków w rejonie Rijadu (stolica Arabii Saudyjskiej - red.) i Medyny. Jak podaje agencja Reuters powołując się na źródła w saudyjskim Ministerstwie Energii rurociąg został uszkodzony w kilku miejscach. Według relacji dziennikarzy agencji nad infrastrukturą przesyłową unosi się dym. Jak podały państwowe media, powołując się na źródło w saudyjskim ministerstwie energii, kilka osób odniosło obrażenia i otrzymało pomoc medyczną.

#Statement | East–West Pipeline shut down as a precaution following multiple attacks. pic.twitter.com/I9LWwsi53Z — وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) September 11, 2026 Rozwiń

Doniesienia na podstawie zdjęć

Dzień wcześniej dubajski dziennik "Gulf News" podał, że ropociąg Wschód-Zachód mógł zostać zaatakowany przez jemeńskich rebeliantów Huti, na co wskazywały zdjęcia satelitarne i dane dotyczące wykrywania pożarów.

Według doniesień nad pustynnym obszarem na południowy wschód od Medyny, w pobliżu trasy rurociągu prowadzącej w kierunku Mahd ad-Dhahab, obserwowano dużą chmurę dymu.

Sposób na ominięcie cieśniny Ormuz

Rurociąg Wschód - Zachód pozwalał w ostatnich tygodniach Arabii Saudyjskiej omijać zaminowaną cieśninę Ormuz i przesyłać do portów do 5 mln baryłek ropy naftowej na dobę. Trwały przygotowania do uruchomienia rozbudowy, która zwiększyłaby przepustowość rury do 7 mln baryłek na dobę. W lipcu produkcja ropy w królestwie wzrosła z 7 do ponad 8 mln baryłek.

Arabia Saudyjska jest jednym z największych producentów ropy na świecie. Dostarcza prawie 60 proc. surowca importowanego przez polskie rafinerie.

Konflikt między Huti a Arabią Saudyjską gwałtownie się zaostrza. Reuters podał, powołując się na źródła wojskowe, że wspierani przez Iran bojownicy Huti przejęli w czwartek kontrolę nad jemeńskim portem Mocha i ruszyli dalej wzdłuż wybrzeża Morza Czerwonego w kierunku strategicznych wysp. Źródła rządowe w Jemenie potwierdzają, że rebelianci kontrolują główne punkty wybrzeża Morza Czerwonego w tym wysunięte przyczółki, które pozwalają ostrzeliwać statki handlowe przechodzące przez cieśninę Bab al-Mandab z wykorzystaniem taniej i łatwo dostępnej zwykłej artylerii. Huti zapowiadają, że