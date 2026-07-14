Donald Trump w drodze powrotnej ze szczytu NATO zmienił samolot Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: AARON SCHWARTZ/PAP/EPA

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Sędzia federalna Kathleen Williams odrzuciła wniesiony przez Donalda Trumpa pozew przeciwko IRS za ujawnienie przez pracownika fiskusa jego danych podatkowych z 2019 roku.

Pozew stanowił podstawę do ogłoszenia ugody między Trumpem a jego własną administracją, której owocem było stworzenie niemal 1,8 miliarda dolarów funduszu na rzecz ofiar rzekomo poszkodowanych przez politycznie motywowane działania prokuratury. W ramach ugody Trump i jego firma uzyskali też immunitet od audytów podatkowych.

Prezydent USA Donald Trump Źródło zdjęcia: AARON SCHWARTZ/PAP/EPA

Sąd odrzucił pozew Trumpa

W swoim orzeczeniu sędzia orzekła, że prezydent Trump działał w złej wierze, wnosząc pozew i domagając się 10 miliardów dolarów odszkodowania. Zwróciła uwagę, że w istocie Trump kontrolował obie strony pozwu i próbował w ten sposób osiągnąć dla siebie korzyści.

"To była próba manipulacji procesem sądowym w celu uzyskania korzyści niemożliwych do uzyskania w postępowaniu sądowym, ponieważ strony nie były sobie przeciwne" - napisała.

Skierowała przy tym prawników reprezentujących Trumpa do lokalnych rad adwokackich z sugestią wszczęcia przeciwko nim postępowań dyscyplinarnych.

Sędzia nie orzekła jednak o legalności zawartej ugody między Trumpem a jego administracją, bo została ona zawarta poza procesem. Po kontrowersjach i oskarżeniach o korupcję, jakie wzbudziło ogłoszenie wartego 1,776 miliarda dolarów funduszu dla ofiar, pełniący obowiązki prokuratora generalnego Todd Blanche oznajmił, że nie zamierza realizować tych postanowień. Nie jest dotąd jasny status prawny zwolnienia z kontroli podatkowych Trumpa.

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