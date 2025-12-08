Rosyjskie miliardy zamrożone we francuskich bankach. Presja na Paryż

Ursula von der Leyen o propozycji KE wykorzystania rosyjskich zamrożonych środków na pomoc finansową Ukrainie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"FT" poinformował, że Francja nie ujawniła do tej pory szczegółów na temat "instytucji, które przechowują rosyjskie środki państwowe, i sposobu wykorzystania naliczonych odsetek, twierdząc, że jest to kwestia poufności danych klientów".

Pożyczka z zamrożonych aktywów

Komisja Europejska planuje udzielenie Ukrainie pożyczki reparacyjnej, która miałaby zostać sfinansowana z rosyjskich aktywów państwowych zamrożonych w całej Europie. Chodzi więc nie tylko o większą część tych środków, wartą 185 mld euro i przechowywaną w Euroclear, międzynarodowej instytucji finansowej z siedzibą w Brukseli. Jak podał dziennik, prawie wszystkie pozostałe rosyjskie aktywa, warte 25 mld, są zamrożone w bankach komercyjnych we Francji i Belgii. Aktywa Rosji są zdeponowane także w innych krajach Europy, w tym 200 mln euro w Niemczech.

Według czterech osób zaznajomionych ze sprawą rosyjskie aktywa we Francji o wartości 18 mld euro znajdują się głównie w bankach komercyjnych. Ich liczba oraz nazwy pozostają nieznane. Trzy źródła "FT" podały, że większość aktywów przechowywanych jest w największym banku pożyczkowym kraju, BNP Paribas. Bank odmówił komentarza, podobnie jak Credit Agricole i Societe Generale.

Wezwanie do działania

W poniedziałek przywódcy siedmiu państw UE, w tym premier Donald Tusk, we wspólnym liście do przewodniczącego Rady Europejskiej Antonia Costy oraz szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen zaapelowali o szybkie przyjęcie unijnego mechanizmu wsparcia Ukrainy opartego na pożyczce reparacyjnej. Sygnatariuszami listu, obok szefa polskiego rządu byli: premier Estonii Kristen Michal, premier Finlandii Petteri Orpo, premier Irlandii Micheal Martin, premierka Łotwy Evika Silina, prezydent Litwy Gitanas Nauseda oraz premier Szwecji Ulf Kristersson.

Zgodnie z propozycją KE zamrożone od 2022 r. aktywa rosyjskiego banku centralnego mają zostać wykorzystane do sfinansowania pożyczki reparacyjnej dla Ukrainy. Ta ma oddać pieniądze, gdy Rosja wypłaci jej odszkodowanie za straty wojenne.

Propozycja użycia rosyjskich aktywów nie wymaga zgody wszystkich 27 krajów UE, lecz większości kwalifikowanej, którą tworzy 15 państw członkowskich stanowiących 65 proc. ludności Unii. Belgia nie wyraża zgody na takie rozwiązanie z obawy, że będzie musiała sama wypłacić pieniądze Rosji, jeśli ta pozwie ją i wygra w sądzie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Autorka/Autor: wk/dap Źródło: PAP Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock