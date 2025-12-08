Logo TVN24
Ze świata

Rosyjskie miliardy zamrożone we francuskich bankach. Presja na Paryż

Paryż
Ursula von der Leyen o propozycji KE wykorzystania rosyjskich zamrożonych środków na pomoc finansową Ukrainie
Źródło: TVN24
Francja nie podaje szczegółowych informacji o zamrożonych rosyjskich aktywach w prywatnych bankach o wartości 18 miliardów euro – podał w poniedziałek "Financial Times". Kraje europejskie wywierają coraz większą presję na Paryż w związku z planem udzielenia Ukrainie tak zwanej pożyczki reparacyjnej.

"FT" poinformował, że Francja nie ujawniła do tej pory szczegółów na temat "instytucji, które przechowują rosyjskie środki państwowe, i sposobu wykorzystania naliczonych odsetek, twierdząc, że jest to kwestia poufności danych klientów".

Pożyczka z zamrożonych aktywów

Komisja Europejska planuje udzielenie Ukrainie pożyczki reparacyjnej, która miałaby zostać sfinansowana z rosyjskich aktywów państwowych zamrożonych w całej Europie. Chodzi więc nie tylko o większą część tych środków, wartą 185 mld euro i przechowywaną w Euroclear, międzynarodowej instytucji finansowej z siedzibą w Brukseli. Jak podał dziennik, prawie wszystkie pozostałe rosyjskie aktywa, warte 25 mld, są zamrożone w bankach komercyjnych we Francji i Belgii. Aktywa Rosji są zdeponowane także w innych krajach Europy, w tym 200 mln euro w Niemczech.

Według czterech osób zaznajomionych ze sprawą rosyjskie aktywa we Francji o wartości 18 mld euro znajdują się głównie w bankach komercyjnych. Ich liczba oraz nazwy pozostają nieznane. Trzy źródła "FT" podały, że większość aktywów przechowywanych jest w największym banku pożyczkowym kraju, BNP Paribas. Bank odmówił komentarza, podobnie jak Credit Agricole i Societe Generale.

Odzyskali dwie z sześciu "rosyjskich wysp". Oczekują spłaty ponad 240 milionów

Klaudia Kamieniarz

Klaudia Kamieniarz
To koniec epoki Ławrowa? "Moskwa postanowiła usunąć go w cień"

Tatiana Serwetnyk

Tatiana Serwetnyk

Wezwanie do działania

W poniedziałek przywódcy siedmiu państw UE, w tym premier Donald Tusk, we wspólnym liście do przewodniczącego Rady Europejskiej Antonia Costy oraz szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen zaapelowali o szybkie przyjęcie unijnego mechanizmu wsparcia Ukrainy opartego na pożyczce reparacyjnej. Sygnatariuszami listu, obok szefa polskiego rządu byli: premier Estonii Kristen Michal, premier Finlandii Petteri Orpo, premier Irlandii Micheal Martin, premierka Łotwy Evika Silina, prezydent Litwy Gitanas Nauseda oraz premier Szwecji Ulf Kristersson.

Zgodnie z propozycją KE zamrożone od 2022 r. aktywa rosyjskiego banku centralnego mają zostać wykorzystane do sfinansowania pożyczki reparacyjnej dla Ukrainy. Ta ma oddać pieniądze, gdy Rosja wypłaci jej odszkodowanie za straty wojenne.

Propozycja użycia rosyjskich aktywów nie wymaga zgody wszystkich 27 krajów UE, lecz większości kwalifikowanej, którą tworzy 15 państw członkowskich stanowiących 65 proc. ludności Unii. Belgia nie wyraża zgody na takie rozwiązanie z obawy, że będzie musiała sama wypłacić pieniądze Rosji, jeśli ta pozwie ją i wygra w sądzie.

Autorka/Autor: wk/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

RosjaFrancjaUkraina
