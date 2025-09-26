Logo TVN24
Ze świata

Orban: powiedziałem to Trumpowi

pap_20250626_034
Imperium Orbana
Źródło: TVN24 BiS/Telex.hu/HGV.hu
Premier Węgier Viktor Orban poinformował w piątek, że jego kraj będzie nadal zaopatrywać się w rosyjskie surowce energetyczne, mimo apeli prezydenta USA Donalda Trumpa o zaprzestanie tych zakupów.

- Powiedziałem Trumpowi, że jeśli odetniemy rosyjskie surowce, nasza gospodarka natychmiast skurczy się o cztery procent - oświadczył Orban.

Orban o rozmowie z Trumpem

Szef rządu skomentował w wywiadzie dla węgierskiego radia publicznego swoją rozmowę telefoniczną z prezydentem USA. - Rząd węgierski będzie kierował się własnymi interesami w kwestii zakupów energii i nie musi akceptować wytycznych administracji USA w tej sprawie - powiedział.

Węgry i Stany Zjednoczone – zauważył premier – "są suwerennymi krajami i nie ma potrzeby, abyśmy akceptowali argumenty drugiej strony".

- Waszyngton ma swoje argumenty i interesy, podobnie jak Budapeszt - podkreślił szef węgierskiego rządu.

Rosyjska ropa na Węgrzech

Komentując słowa Orbana, agencja Bloomberg oceniła, że są one "jednymi z najbardziej jak dotąd jednoznacznych, wskazujących na to, że Orban będzie trzymał się powiązań gospodarczych z Rosją, nawet kosztem potencjalnego konfliktu z amerykańskim przywódcą".

Węgry pozostają jednym z nielicznych krajów w Europie, który nadal kupuje rosyjską ropę naftową i gaz ziemny po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

W obliczu starań krajów Unii Europejskiej o uniezależnienie się od rosyjskich dostaw energii, węgierscy przywódcy twierdzą, że ograniczenia geograficzne i infrastrukturalne praktycznie uniemożliwiają przejście na korzystanie z paliw kopalnych dostarczanych z Zachodu.

Prezydent USA zasugerował we wtorek, że może zwrócić się do węgierskiego premiera, by przestał kupować rosyjską ropę. - Jest moim przyjacielem, nie rozmawiałem z nim, ale mam przeczucie, że gdybym go poprosił, to by to zrobił. I myślę, że to zrobię - powiedział Trump. W czwartek natomiast przyznał, że Węgry oraz Słowacja nie mogą zrezygnować z zakupów rosyjskiej ropy i nie chciałby, by kraje te były z tego powodu obwiniane.

pc

Autorka/Autor: /dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

