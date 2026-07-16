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Nowe wysokie cła. "Nie ma uzasadnienia"

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Donald Trump
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Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
Stany Zjednoczone nałożyły 25-procentowe cła na większość towarów importowanych z Brazylii. Stawki zaczną obowiązywać w przyszłym tygodniu. To pierwszy krok w ramach nowej strategii celnej prezydenta Donalda Trumpa, która może dotknąć dziesiątki krajów, w tym Unię Europejską.

Decyzję oparto na Ustawie o Handlu z 1974 r. Biały Dom podjął ją m.in. po tym, jak władze Brazylii nakazały amerykańskim firmom technologicznym - X, Meta i Google - usuwać określone treści polityczne i zawieszać konta należące do mieszkańców USA. Miały również niewystarczająco egzekwować prawa własności intelektualnej i utrzymywać blokady na rynku etanolu.

Amerykańskie cło w wysokości 25 proc. będzie miało zastosowanie do większości towarów importowanych. Przewidziano jednak wyjątek dla takich produktów, jak wołowina, sok pomarańczowy, samoloty i części lotnicze oraz produkty energetyczne.

Nadwyżka w handlu z Brazylią

Brazylijski prezydent Luiz Inacio Lula da Silva zapowiedział w oświadczeniu opublikowanym na platformie X, że podejmie działania odwetowe oraz przedstawi sprawę przed Światową Organizacją Handlu (WTO).

"Nie ma uzasadnienia dla jednostronnych środków" - napisał. Jak zwrócił uwagę, w ciągu ostatnich 15 lat Waszyngton odnotował nadwyżkę w handlu towarami i usługami z Brazylią w wysokości 424,5 mld dolarów. W ubiegłym roku wynosiła ona 14,4 mld dolarów, czyli ponad 2 razy więcej niż w 2025 r.

Rubio atakuje Lulę

Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio skomentował na platformie X, że rząd Luli "nie negocjował w dobrej wierze" oraz, że brazylijski polityk "przedkładał własne ego nad zawarcie porozumienia".

W ramach odrębnego dochodzenia administracji Trumpa może zostać nałożone dodatkowe cło w wysokości 12,5 proc. Decyzja zapadnie w przyszłym tygodniu.

Ryzyko dla innych krajów

W lutym amerykański Sąd Najwyższy uchylił 50-procentowe cła Trumpa na towary brazylijskie i utrzymał 10-procentową stawkę celną o zasięgu globalnym. Prezydent dąży do przywrócenia swoich uprawnień do nakładania ceł i wszczął dochodzenia na podstawie sekcji 301 (z amerykańskiej Ustawy o Handlu), która pozwala mu nakładać bez zgody Kongresu taryfy na kraje, w których stwierdzono stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych.

Nowe cła mogą dotknąć również inne kraje - od Indii i Chin, po Unię Europejską, Japonię i Koreę Południową. Przedstawiciel handlowy Stanów Zjednoczonych Jamieson Greer wszczął blisko 80 spraw dotyczących kilkudziesięciu państw.

Źródło: CNBC, Reuters
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Tagi:
Donald TrumpCła Donalda TrumpaBrazylia
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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