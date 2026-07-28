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Nowe problemy Boeinga. Ryzyko źle zamontowanych foteli

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Boeing 737 MAX 9 samolot - Coby Wayne shutterstock_2409321735
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Coby Wayne / Shutterstock
Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa poinformowała, że fotele w setkach samolotów Boeing 737 MAX mogą wymagać inspekcji i ewentualnej naprawy - przekazał Reuters. Zdaniem FAA niektóre siedziska mogły zostać nieprawidłowo zamontowane.

Agencja ostrzegła, że bez usunięcia usterki, w trakcie awaryjnego lądowania, fotele mogą spowodować obrażenia wśród pasażerów i załogi, a także blokować przejście i spowalniać ewakuację. Wątpliwości inspektorów dotyczą 453 maszyn zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych.

Boeing chce zwiększyć produkcję

Choć FAA posiada jurysdykcję wyłącznie nad amerykańskimi liniami lotniczymi, zagraniczni regulatorzy zazwyczaj wdrażają jej zalecenia - tłumaczy Reuters. Według danych firmy analityczno-doradczej IBA na całym świecie wykorzystywanych jest obecnie prawie 2300 Boeingów 737 MAX, z czego 823 w USA.

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Ostrzeżenie ze strony FAA pojawia się w czasie, w którym Boeing - pod wodzą prezesa Kelly'ego Ortberga - stara się poprawić jakość i zwiększyć tempo produkcji maszyn. Problemy z kontrolą jakości wyszły na jaw na początku 2024 roku, kiedy to w niemal nowym 737 MAX linii Alaska Airlines podczas lotu wyrwany został panel zaślepiający drzwi ewakuacyjne w tylnej części kadłuba.

Zgłoszenie do FAA w sprawie foteli

FAA podała, że otrzymała zgłoszenie dotyczące nieprawidłowego zamontowania niektórych zestawów foteli pasażerskich w szynach podłogowych. W efekcie - przy większym obciążeniu, turbulencjach lub lądowaniu awaryjnym - moduły te mogłyby wysunąć się z szyn.

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FAA szacuje, że w każdym Samolocie 737 MAX znajduje się do 69 zestawów foteli. Kontrola jednego zestawu zajmuje około godziny, a jego ewentualna naprawa - kolejną godzinę, przy czym nie wymaga ona żadnych części zamiennych. Agencja zaznaczyła, że linie lotnicze mogą prowadzić inspekcje równolegle przy użyciu wielu pracowników, co znacząco skróci łączny czas obsługi każdej maszyny. Nie określono jeszcze, w jakim terminie przewoźnicy będą musieli usunąć ewentualne usterki.

Uziemione samoloty

Rzecznik Boeinga przekazał, że producent wydał już odpowiednie wytyczne dla przewoźników w grudniu 2025 roku. "Popieramy decyzję FAA o nadaniu tym wytycznym charakteru obowiązkowego" - napisał rzecznik w oświadczeniu przesłanym Reutersowi.

Fotele to kolejna kwestia techniczna dotycząca Boeinga 737 Max. W 2017 i 2018 roku, niedługo po wprowadzeniu samolotu do służby, doszło do dwóch katastrof tych maszyn. Sprzedane wcześniej liniom lotniczym, także PLL LOT, Maxy zostały uziemione na 20 miesięcy. Linie lotnicze, w tym polski przewoźnik, próbowały dochodzić przed amerykańskimi sądami odszkodowań za poniesione straty ale prawie wszystkie pozwy zostały oddalone. Ostatnią sprawę dotyczącą B737 Max LOT przegrał w maju 2026 roku.

Źródło: Reuters
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Tagi:
Boeingboeing maxFAA
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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