Nowe państwo atomowe? Ryzykowna gra Trumpa

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego prezydent USA zdecydował się na porozumienie nuklearne z Arabią Saudyjską.

Dlaczego eksperci biją w tej sprawie na alarm.

Jakie konsekwencje dla regionu może mieć umowa.

W jaki sposób konflikt z Iranem wpływa na decyzje Rijadu i Waszyngtonu.

Dlaczego umowa może mieć skutki także poza Bliskim Wschodem.