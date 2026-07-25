Nowe państwo atomowe? Ryzykowna gra Trumpa

Porozumienie nuklearne Stanów Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej może otworzyć reżimowi w Rijadzie drogę do bomby atomowej - ostrzegają eksperci. Grozi to nowym wyścigiem zbrojeń, którego konsekwencje mogą sięgać daleko poza Bliski Wschód.Artykuł dostępny w subskrypcji
- Iran nigdy nie będzie miał broni jądrowej - zapewniał Donald Trump przed rokiem na amerykańsko-saudyjskim szczycie w Rijadzie. Sala odpowiedziała aplauzem. Z entuzjazmem klaskał także siedzący na honorowym miejscu książę Mohammed bin Salman - faktyczny przywódca kraju, któremu Trump być może właśnie otwiera drogę do budowy nuklearnej potęgi.
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Z tego artykułu dowiesz się:
Dlaczego prezydent USA zdecydował się na porozumienie nuklearne z Arabią Saudyjską.
Dlaczego eksperci biją w tej sprawie na alarm.
Jakie konsekwencje dla regionu może mieć umowa.
W jaki sposób konflikt z Iranem wpływa na decyzje Rijadu i Waszyngtonu.
Dlaczego umowa może mieć skutki także poza Bliskim Wschodem.