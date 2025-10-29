Logo TVN24
Ze świata

Sankcje na rosyjskich gigantów. USA robią wyjątek

schwedt rafineria shutterstock_2206193965
Były rosyjski wiceminister o amerykańskich sankcjach na Rosję
Źródło: TVN24 BiS
Spółka Rosnieft pod zarządem powierniczym Niemiec będzie do kwietnia 2026 roku zwolniona z amerykańskich sankcji wobec rosyjskiego sektora naftowego - podała agencja dpa. To efekt rozporządzenia Departamentu Stanu USA.

Według rozporządzenia możliwa będzie współpraca z Rosneft Deutschland i RN Refining & Marketing, a także z firmami, w których mają one co najmniej połowę udziałów.

Wyjątek dla Rosnieftu w Niemczech

Ministra gospodarki Niemiec Katherina Reiche zapowiadała już taką decyzję we wtorek. Jak powiedziała Agencji Reutera, Niemcy otrzymały od rządu USA zapewnienie na piśmie, że objęte zarządem powierniczym aktywa Rosnieftu w RFN będą zwolnione z amerykańskich sankcji nałożonych na ten rosyjski koncern.

Rząd niemiecki objął aktywa Rosnieftu w RFN zarządem powierniczym w 2022 roku. Powodem decyzji była pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę.

Wśród tych aktywów znajduje się rafineria w Schwedt, jedna z największych w Niemczech, która zaopatruje znaczną część północno-wschodnich Niemiec i Berlin w benzynę, olej opałowy i naftę.

Władze Niemiec argumentowały, że aktywa Rosnieftu w RFN zostały odłączone od głównej spółki, a jednocześnie są kluczowe dla bezpieczeństwa paliwowego kraju.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Trump prezentuje zdjęcie z Władimirem Putinem
Co dziś uważa Trump? Sprawdź, kiedy dzwonił Putin
Michał Sznajder
Tallin, Estonia
Putin prowokuje kolejnego sąsiada. "Mamy do czynienia z anomaliami"
Tatiana Serwetnyk
Władimir Putin
"Ta wojna już trwa"
Jacek Tacik

Sankcje USA na rosyjskich gigantów

Według Departamentu Stanu USA sankcje zakazują w praktyce wszelkich kontaktów gospodarczych z Rosnieftem, Łukoilem i ich spółkami zależnymi – nie tylko przedsiębiorstwom amerykańskim, ale także zagranicznym bankom lub partnerom biznesowym powiązanym z podmiotami objętymi sankcjami - podkreśliła agencja dpa.

Rząd USA wprowadził sankcje przeciwko największym rosyjskim koncernom naftowym, Łukoil i Rosnieft, oraz ich 34 spółkom zależnym. Restrykcje mają zmusić Kreml do zaakceptowania propozycji prezydenta USA Donalda Trumpa w sprawie zamrożenia działań bojowych na obecnej linii frontu wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

To pierwsze sankcje przeciwko rosyjskim firmom za drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa.

pc

Autorka/Autor: /kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Sergey Kohl / Shutterstock.com

NiemcyRosjaUSASankcjeRopa naftowaPaliwopaliwa
