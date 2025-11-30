Rewolucja na niemieckich drogach

Friedrich Merz chce ożywić niemiecką gospodarkę. "Musimy pozostać krajem przemysłowym!" Źródło: Jakub Loska/Fakty o Świecie TVN24 BiS

Jak informuje DW, Federalny Urząd Transportu Samochodowego (Kraftfahrtbundesamt) podał, że 1 października 2025 r. w Niemczech zarejestrowanych było 1,93 mln samochodów wyłącznie bateryjnych (BEV). To o ponad 94 tys. więcej niż po pierwszej połowie roku.

Jeśli dynamika się utrzyma, granica dwóch milionów zostanie przekroczona jeszcze w grudniu. Pierwszy milion osiągnięto zaledwie trzy lata temu.

Rosnące rabaty napędzają sprzedaż

Eksperci przypominają, że w przeszłości rejestracje samochodów elektrycznych były silnie uzależnione od wysokich państwowych dopłat. Obecnie – jak zauważa DW – większą rolę odgrywają poszerzająca się oferta modeli oraz działania samych producentów.

Branżowy analityk Ferdinand Dudenhöffer zwraca uwagę na rosnące rabaty, które dodatkowo napędzają sprzedaż. Z kolei Centralny Związek Niemieckiego Przemysłu Motoryzacyjnego alarmuje o zwiększającym się udziale rejestracji własnych dokonywanych przez producentów, co również wpływa na statystyki.

DW zwraca uwagę, że poprzedni rząd planował, że do 2030 r. na drogach znajdzie się 15 mln elektryków. Z perspektywy obecnych danych cel ten wydaje się nieosiągalny – wymagałby, by niemal wszystkie nowe rejestracje w kolejnych pięciu latach dotyczyły samochodów elektrycznych. Tymczasem w 2025 r. ich udział wynosi 18,4 proc.

Rząd już nie deklaruje celów

Obecny rząd nie deklaruje już konkretnych celów liczbowych. Federalne Ministerstwo Transportu odpowiedziało na zapytanie agencji dpa: "Aby osiągnąć cele w zakresie ochrony klimatu w transporcie i wzmocnić przemysł, rząd dąży do wprowadzenia na drogi większej liczby samochodów elektrycznych. W tym celu stawia na otwartość technologiczną".

W umowie koalicyjnej nie zapisano liczby docelowych rejestracji, za to – jak podkreślono – znalazł się kompleksowy pakiet środków, od zachęt do zakupu samochodów elektrycznych po rozwój infrastruktury ładowania. Część z tych działań została już uruchomiona.

Resort nie przedstawił też prognozy dotyczącej liczby BEV w 2030 r. Jak podano, wpływ na rynek ma zbyt wiele zmiennych – od cen i różnorodności modeli, po potrzeby klientów. Podkreślono jednak, że kluczowe znaczenie ma rozbudowa publicznej infrastruktury ładowania.

Auta elektryczne w Polsce

W Polsce według danych z końca października 2025 r. zarejestrowanych było łącznie 118 208 osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) - wynika z informacji zamieszczonej na stronie Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

"Flota w pełni elektrycznych, osobowych aut (BEV) liczyła 107 931 szt., a park hybryd typu plug-in (PHEV, z możliwością ładowania, np. na stacji - red.) – 104 758 szt. Liczba samochodów dostawczych i ciężarowych z napędem elektrycznym wynosiła 10 613 szt." - napisano.

