Fatalne dane z niemieckiej gospodarki. "Tąpnięcie"

Jak poinformował federalny urząd statystyczny, produkcja przemysłowa w Niemczech spadła o 4,3 proc. w porównaniu z lipcem 2025 roku. Analitycy zapytani przez Reutersa spodziewali się spadku o zaledwie 1,0 proc.
Dane z niemieckiego przemysłu
Mniej zmienny wskaźnik, porównujący trzy miesiące (od czerwca do sierpnia 2025) z poprzednim kwartałem, wykazał spadek produkcji o 1,3 proc.
"W największej gałęzi niemieckiego przemysłu, czyli sektorze motoryzacyjnym, produkcja spadła aż o 18,5 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Przyczyną były coroczne zamknięcia fabryk na czas wakacji oraz zmiany w procesach produkcyjnych" - wyjaśnił urząd statystyczny, cytowany przez Reutersa.
Dane z Niemiec. Komentarze
Analitycy Pekao ocenili, że "był to wyjątkowo zły odczyt produkcji przemysłowej".
"Sporo dołożyły do tego przestoje w przemyśle motoryzacyjnym, ale tu i tak nie ma dobrych wieści. Od początku 2023 r. to będzie dziewiąty kwartał spadków produkcji przemysłowej" - wyjaśnili eksperci.
"Sierpień przyniósł (dość dziwne) tąpnięcie w niemieckiej produkcji przemysłowej. W efekcie po okresie stabilizacji nagle zanurkowaliśmy do poziomów widocznych tylko w okresie pandemii. Na kiepski wynik sygnalizowały słabe zamówienia w przemyśle w tym okresie" - dodali analitycy mBanku.
Według nich "zdecydowanie największy spadek miał miejsce w przypadku dóbr kapitałowych", a "wyraźne obniżenie widoczne było też w dobrach konsumpcyjnych (zarówno trwałe jak i nietrwałe)", przy czym "jedynie dobra pośrednie oparły się słabości".
"Warto dodać, że produkcja tylko w branży motoryzacyjnej obniżyła się o ponad 18 proc. mdm, co wg tamtejszego urzędu statystycznego spowodowane było połączeniem corocznych zamknięć zakładów z powodu wakacji i zmian w produkcji" - wskazali ekonomiści.
Dodali też: "Kiedy będzie lepiej – od 2026 Niemcy wydają więcej na zbrojenia oraz rozluźniają politykę fiskalną. Model SHOK Bloomberga wskazuje, że efekty będą silne dopiero w II połowie 2026 r. Dla ilustracji pokazujemy o ile PKB strefy euro podnosi wzrost deficytu o 1 pkt".
