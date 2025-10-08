Fatalne dane z niemieckiej gospodarki. "Tąpnięcie"

Friedrich Merz chce ożywić niemiecką gospodarkę. "Musimy pozostać krajem przemysłowym!" Źródło: Jakub Loska/Fakty o Świecie TVN24 BiS

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak poinformował federalny urząd statystyczny, produkcja przemysłowa w Niemczech spadła o 4,3 proc. w porównaniu z lipcem 2025 roku. Analitycy zapytani przez Reutersa spodziewali się spadku o zaledwie 1,0 proc.

Dane z niemieckiego przemysłu

Mniej zmienny wskaźnik, porównujący trzy miesiące (od czerwca do sierpnia 2025) z poprzednim kwartałem, wykazał spadek produkcji o 1,3 proc.

"W największej gałęzi niemieckiego przemysłu, czyli sektorze motoryzacyjnym, produkcja spadła aż o 18,5 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Przyczyną były coroczne zamknięcia fabryk na czas wakacji oraz zmiany w procesach produkcyjnych" - wyjaśnił urząd statystyczny, cytowany przez Reutersa.

Dane z Niemiec. Komentarze

Analitycy Pekao ocenili, że "był to wyjątkowo zły odczyt produkcji przemysłowej".

"Sporo dołożyły do tego przestoje w przemyśle motoryzacyjnym, ale tu i tak nie ma dobrych wieści. Od początku 2023 r. to będzie dziewiąty kwartał spadków produkcji przemysłowej" - wyjaśnili eksperci.

🇩🇪 To był wyjątkowo zły odczyt produkcji przemysłowej. W sierpniu produkcja przemysłu i budownictwa w Niemczech spadła o ponad 4% m/m. Sporo dołożyły do tego przestoje w przemyśle motoryzacyjnym, ale tu i tak nie ma dobrych wieści. Od początku 2023 r. to będzie dziewiąty (!)… pic.twitter.com/2hxt0u56oC — Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) October 8, 2025 Rozwiń

"Sierpień przyniósł (dość dziwne) tąpnięcie w niemieckiej produkcji przemysłowej. W efekcie po okresie stabilizacji nagle zanurkowaliśmy do poziomów widocznych tylko w okresie pandemii. Na kiepski wynik sygnalizowały słabe zamówienia w przemyśle w tym okresie" - dodali analitycy mBanku.

Według nich "zdecydowanie największy spadek miał miejsce w przypadku dóbr kapitałowych", a "wyraźne obniżenie widoczne było też w dobrach konsumpcyjnych (zarówno trwałe jak i nietrwałe)", przy czym "jedynie dobra pośrednie oparły się słabości".

"Warto dodać, że produkcja tylko w branży motoryzacyjnej obniżyła się o ponad 18 proc. mdm, co wg tamtejszego urzędu statystycznego spowodowane było połączeniem corocznych zamknięć zakładów z powodu wakacji i zmian w produkcji" - wskazali ekonomiści.

Dodali też: "Kiedy będzie lepiej – od 2026 Niemcy wydają więcej na zbrojenia oraz rozluźniają politykę fiskalną. Model SHOK Bloomberga wskazuje, że efekty będą silne dopiero w II połowie 2026 r. Dla ilustracji pokazujemy o ile PKB strefy euro podnosi wzrost deficytu o 1 pkt".

Kiedy będzie lepiej – od 2026 Niemcy wydają więcej na zbrojenia oraz rozluźniają politykę fiskalną. Model SHOK Bloomberga wskazuje, że efekty będą silne dopiero w II połowie 2026 r. Dla ilustracji pokazujemy o ile PKB strefy euro podnosi wzrost deficytu o 1 pkt. pic.twitter.com/JkEdwlmusj — mBank Research (@mbank_research) October 8, 2025 Rozwiń

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Autorka/Autor: BC/kris Źródło: Reuters, tvn24.pl Źródło zdjęcia głównego: Sean Pavone / Shutterstock