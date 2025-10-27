Logo TVN24
Ze świata

"Myślę, że Rosja natychmiast odczuje ból"

Scott Bessent
Trump o cłach. "Chiny chcą rozmawiać"
Źródło: TVN24
Minister finansów USA Scott Bessent ocenił, że nałożone przez USA sankcje na rosyjskie koncerny naftowe mogą zmniejszyć przychody Rosji z eksportu ropy naftowej o 20-30 procent. Minister mówił też o zawarciu wstępnego porozumienia z Chinami i wycofał groźbę nałożenia na nie 100-procentowych ceł.

Bessent odpowiedział w ten sposób w wywiadzie dla telewizji CBS na twierdzenia wysłannika Kremla Kiriłła Dmitrijewa, który zapewniał, że rosyjska gospodarka jest odporna na sankcje i że ich rezultatem będą tylko wyższe ceny benzyny w USA. Minister nazwał Dmitrijewa "propagandystą" i stwierdził, że rosyjska gospodarka nie jest odporna.

"Rosja odczuje ból"

- Myślę, że Rosja natychmiast odczuje ból. Mogę ci powiedzieć, że Indie już całkowicie wstrzymały zakupy rosyjskiej ropy. Wiele chińskich rafinerii je wstrzymało. Margaret, czy naprawdę zamierzasz opublikować to, co mówi rosyjski propagandysta? Bo co innego on może powiedzieć? Że "och, to straszne, i że to doprowadzi Putina do stołu negocjacyjnego"? - ironizował Bessent.

- Oczywiście – rosyjska gospodarka to gospodarka wojenna. Wzrost gospodarczy jest praktycznie zerowy. Inflacja, jak sądzę, przekracza 20 proc. (rosyjskie statystyki mówią o 8,4 proc.), i wszystko, co robimy, doprowadzi Putina do negocjacji. To ropa finansuje rosyjską machinę wojenną i myślę, że możemy znacząco zmniejszyć jego zyski - dodał.

Bessent stwierdził, że rok do roku przychody Rosji ze sprzedaży ropy naftowej zmalały 20 proc. i że podejrzewa, że sankcje zredukują je o kolejne 20-30 proc.

- Prezydent Trump był krytykowany, że nie robił wystarczająco dużo. Teraz podjął ten odważny manewr, a ty cytujesz rosyjskiego propagandystę - mówił do dziennikarki Bessent.

Dmitrijew miał się spotkać w sobotę ze specjalnym wysłannikiem ds. misji pokojowych Stevem Witkoffem na Florydzie. Wiadomo, że w niedzielę spotkał się z prorosyjską kongresmenką Republikanów, Anną Pauliną Luną. W sobotę w wywiadzie dla telewizji Fox News przekonywał, że do porozumienia w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie jest blisko.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Trump: zrobiliśmy coś, co wielu uważało za niemożliwe

Trump: zrobiliśmy coś, co wielu uważało za niemożliwe

Trump spotka się z Xi. "Chciałbym, aby Chiny pomogły"

Trump spotka się z Xi. "Chciałbym, aby Chiny pomogły"

TVN24

Co z sankcjami?

Obok sprawy rosyjskich sankcji Bessent w niedzielnych występach w mediach ogłaszał zawarcie wstępnego ramowego porozumienia z Chinami, zapowiadając wycofanie groźby nałożenia dodatkowego 100 proc. cła na chińskie towary. Jak stwierdził, równocześnie wycofana zostanie groźba nałożenia kontroli eksportu chińskich metali ziem rzadkich do państw całego świata. Ma to być wynik jego dyskusji z chińskim wicepremierem He Lifengiem.

Porozumienie ma zostać dopięte podczas czwartkowego spotkania przywódców mocarstw w Pusan w Korei Południowej. Bessent zapowiedział, że wtedy też liderzy mają "skonsumować" porozumienie o przejęciu TikToka w USA przez amerykańskie konsorcjum.

Autorka/Autor: mm/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SOICHIRO KORIYAMA

