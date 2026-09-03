Ze świata Monety z wizerunkiem Trumpa wyprzedane w kilka godzin Oprac. Jan Sowa |

Evan Osnos: Trump był karykaturalnym ucieleśnieniem amerykańskiej chciwości Źródło zdj. gł.: Kylie Cooper / Reuters / Forum

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Sprzedaż rozpoczęła się w środę w południe na stronie Mennicy Stanów Zjednoczonych. Już po godz. 12.30 kupujący trafiali do wirtualnej poczekalni. Przewidywany czas oczekiwania wynosił godzinę.

Monety z Trumpem wyprzedane

Klienci mieli 10 minut na sfinalizowanie transakcji. Obowiązywał limit dwóch zakupów na gospodarstwo domowe. Mennica zastrzegła, że dostępność produktu nie jest gwarantowana.

Krótko po godz. 15.00 przy rolce zawierającej 25 monet pojawił się komunikat: "Ten produkt można zamówić, ale nie ma go w magazynie. Przygotowywana jest kolejna partia".

Z kolei zestaw 100 monet był już niedostępny.

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Ile kosztują monety z Trumpem

Rolka 25 monet kosztuje 61 dolarów, zestaw 100 sztuk - 154,50 dolara.

Monety mają kolor przypominający złoto, ale wykonano je z mieszaniny miedzi, cynku, manganu i niklu. Na awersie znajduje się portret Donalda Trumpa oraz napisy "IN GOD WE TRUST" i "LIBERTY". Na rewersie umieszczono pieczęć prezydencką i liczbę 250, która nawiązuje do 250. rocznicy powstania USA.

"Te monety są także w obiegu, więc sprawdźcie drobne w kieszeniach" - przekazała mennica w mediach społecznościowych.

Monety jednodolarowe z wizerunkiem Donalda Trumpa Źródło zdjęcia: Kylie Cooper / Reuters / Forum

Specjalna seria

W zestawach losowo umieszczono 250 tysięcy monet ze specjalnym oznaczeniem "4 lipca". Wszystkie wybito właśnie tego dnia.

Część dodatkowej kwoty pobieranej przy sprzedaży monet okolicznościowych jest zwykle przeznaczana na organizacje i projekty pożytku publicznego. CNN zapytała Departament Skarbu USA, na jaki cel trafią pieniądze ze sprzedaży tej serii.

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Czy to legalne?

Amerykańskie prawo zabrania umieszczania na monetach wizerunku urzędującego prezydenta USA lub wciąż żyjącego byłego prezydenta - podał CNN.

Dodał jednak, że przed 250. rocznicą przyjęcia Deklaracji Niepodległości Kongres przyjął ustawę pozwalającą emitować specjalne jednodolarówki związane z obchodami.

Przepisy nie zezwalają na umieszczenie portretu żyjącej osoby na rewersie wskazanych monet. Wizerunek Trumpa znalazł się jednak na awersie, co wskazuje, że projekt jest zgodny z ustawą.

To drugi taki przypadek - już wcześniej żyjący prezydent USA pojawił się na monecie. W 1926 roku wizerunek Calvina Coolidge'a umieszczono na monecie półdolarowej wybitej z okazji 150. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości.