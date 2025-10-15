Logo TVN24
Ze świata

Międzynarodowy Fundusz Walutowy alarmuje w sprawie długu

ulica tlum ludzie przechodnie shutterstock_555163252
Premier: polska gospodarka w 2025 roku będzie na 20. miejscu na świecie
Źródło: TVN24
Prognozy wskazują, że globalny dług publiczny przekroczy do 2029 roku 100 procent PKB, co byłoby najwyższym poziomem od 1948 roku - ostrzegł w środę Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Zdaniem organizacji na tym się nie skończy i zadłużenie nadal będzie rosło.

Vitor Gaspar, szef departamentu spraw fiskalnych MFW, powiedział podczas trwającego w Waszyngtonie dorocznego spotkania tej organizacji, że w "niekorzystnym, ale wiarygodnym scenariuszu" globalny poziom długu publicznego może wzrosnąć do końca dekady do 123 proc PKB, czyli nieco poniżej historycznego rekordu wynoszącego 132 proc. PKB, który odnotowano tuż po II wojnie światowej.

W swoim Monitorze Fiskalnym MFW wyjaśnił, że skumulowany dług publiczny wzrósł szybciej, niż zakładano przed pandemią COVID-19, gdyż w trakcie jej trwania rządy uruchomiły kosztowne dla budżetów programy pomocy obywatelom i przedsiębiorstwom. Fundusz wezwał rządy do przeniesienia wydatków na obszary sprzyjające wzrostowi gospodarczemu, takie jak infrastruktura i edukacja, aby pomóc wzmocnić światową gospodarkę i uczynić zadłużenie bardziej zrównoważonym.

Rośnie presja na wydatki publiczne

W raporcie zwrócono uwagę, że w szeregu największych gospodarek świata stosunek długu publicznego do PKB albo już przekroczył 100 proc., albo stanie się to w najbliższych latach. W tym gronie jest sześć z siedmiu państw grupy G7 - USA, Kanada, Japonia, Wielka Brytania, Francja i Włochy, a także m.in. Chiny.

MFW zauważył, że w wielu krajach nadal istnieje presja na wzrost wydatków przy jednoczesnej niechęci do podnoszenia podatków.

"Nieuchronne nakłady finansowe na obronę, klęski żywiołowe, przełomowe technologie, demografię i rozwój zwiększają presję na wydatki publiczne. Wszystkie te presje i wymagania łączą się z ostrymi politycznymi ograniczeniami dotyczącymi podwyżek podatków i zmniejszoną świadomością społeczną w zakresie ograniczeń fiskalnych" – napisano w raporcie.

MFW podkreślił, że zwłaszcza gospodarki wschodzące mogą mieć trudności z zarządzaniem swoim zadłużeniem – nawet mając znacznie niższy stosunek zadłużenia do PKB niż kraje rozwinięte. "Wiele rynków wschodzących i krajów o niskich dochodach stoi przed trudniejszymi wyzwaniami fiskalnymi, pomimo stosunkowo niskiego zadłużenia" – napisano w raporcie.

MFW dodał, że aż 55 krajów boryka się z problemem zadłużenia lub jest narażonych na wysokie ryzyko zadłużenia, mimo że ich stosunek zadłużenia do PKB wynosi poniżej 60 proc.

Zadłużenie w Europie
Zadłużenie w Europie
Źródło: PAP/Adam Ziemienowicz
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

zadłużenie
