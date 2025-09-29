Logo TVN24
Ze świata

Wielka sieć zmieni logo. Ale tylko w jednym lokalu

aarhus dania mcdonalds - Stoycho Stoychev shutterstock_2665687901
Otwarcie pierwszej restauracji McDonald's w Polsce
Źródło: Fakty TVN
Największa na świecie sieć restauracji fast food McDonald's otworzy w przyszłym roku lokal na stadionie narodowym Danii - Parken. W jej logo zabraknie charakterystycznego żółtego koloru na łukach słynnej litery "M". Żółta barwa zostanie zastąpiona białą ze względu na kibiców lokalnej drużyny.

Na stadionie swoje mecze rozgrywa bowiem zespół FC Kopenhaga (FCK), natomiast jego odwieczny rywal - stołeczny Broendby używa koszulek żółtego koloru. Takie same barwy mają szaliki i flagi, a także koszulki, które zakładają na mecze kibice.

Kupowali zestawy, wyrzucali jedzenie. Sieć przeprasza za akcję promocyjną

Kupowali zestawy, wyrzucali jedzenie. Sieć przeprasza za akcję promocyjną

Potężna kara dla McDonald’s Polska

Potężna kara dla McDonald’s Polska

Z kraju

Ten kolor nie jest mile widziany

Każde derby Kopenhagi jest meczem wyjątkowo wysokiego ryzyka i z tego powodu - jak wyjaśnili zarządcy obiektu i klub FCK – kolor żółty jest tu bardzo niemile widziany.

- Po długich negocjacjach sieć restauracji zgodziła się wyjątkowo w tej sytuacji zmienić kolor swojego znanego na całym świecie logo. Ta ważna i bezprecedensowa decyzja zapadła dopiero po decyzji globalnej centrali koncernu - wyjaśnił franczyzobiorca Claus Strand dziennikowi "BT".

- Teraz będziemy serwować jedzenie w "oku cyklonu" jako jedyni z białym "M", które w pozostałych restauracjach kraju pozostanie niezmienione - dodał.

Restauracja, mająca 110 miejsc siedzących, będzie zlokalizowana w budynku stadionu i nie będzie serwować jedzenia podczas meczów.

Autorka/Autor: /ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Stoycho Stoychev / Shutterstock

