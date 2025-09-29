Wielka sieć zmieni logo. Ale tylko w jednym lokalu

Otwarcie pierwszej restauracji McDonald's w Polsce Źródło: Fakty TVN

Na stadionie swoje mecze rozgrywa bowiem zespół FC Kopenhaga (FCK), natomiast jego odwieczny rywal - stołeczny Broendby używa koszulek żółtego koloru. Takie same barwy mają szaliki i flagi, a także koszulki, które zakładają na mecze kibice.

Ten kolor nie jest mile widziany

Każde derby Kopenhagi jest meczem wyjątkowo wysokiego ryzyka i z tego powodu - jak wyjaśnili zarządcy obiektu i klub FCK – kolor żółty jest tu bardzo niemile widziany.

- Po długich negocjacjach sieć restauracji zgodziła się wyjątkowo w tej sytuacji zmienić kolor swojego znanego na całym świecie logo. Ta ważna i bezprecedensowa decyzja zapadła dopiero po decyzji globalnej centrali koncernu - wyjaśnił franczyzobiorca Claus Strand dziennikowi "BT".

- Teraz będziemy serwować jedzenie w "oku cyklonu" jako jedyni z białym "M", które w pozostałych restauracjach kraju pozostanie niezmienione - dodał.

Restauracja, mająca 110 miejsc siedzących, będzie zlokalizowana w budynku stadionu i nie będzie serwować jedzenia podczas meczów.

