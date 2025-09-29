Gigant zlikwiduje tysiące miejsc pracy

Friedrich Merz chce ożywić niemiecką gospodarkę. "Musimy pozostać krajem przemysłowym!" Źródło: Jakub Loska/Fakty o Świecie TVN24 BiS

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Lufthansa zapowiedziała, że ​​większość redukcji zatrudnienia będzie miała miejsce w Niemczech i nastąpi do 2030 roku. Redukcja ma objąć stanowiska administracyjne, a nie operacyjne.

Będzie to największa redukcja w największej europejskiej grupie linii lotniczych od czasu, gdy pandemia COVID-19 spustoszyła branżę - zauważyła agencja Bloomberga, dodając, firma usiłuje ograniczyć koszty.

Grupa, zatrudniająca około 103 tysiące osób, obejmuje linie lotnicze Eurowings, Austrian Airlines, Swiss Airlines i Brussels Airlines, a także niedawno przejętą włoską linię lotniczą ITA Airways.

Kryzys w Niemczech

Niemcy drugi rok z rzędu zmagają się z recesją, a bezrobocie jest najwyższe od dekady.

Spadek gospodarczy mocno dotknął niektórych gigantów korporacyjnych w kraju, narażonych na presję ze strony chińskiej konkurencji, wysokich kosztów energii i powolnego wdrażania nowych technologii.

Oświadczenie Lufthansy pojawiło się zaledwie kilka dni po tym, jak inna duża niemiecka firma, gigant przemysłowy Bosch, ogłosiła redukcję 13 tysięcy miejsc pracy, czyli trzech procent swojej globalnej siły roboczej.

"Grupa Lufthansa analizuje, które działania nie będą już konieczne w przyszłości, na przykład z powodu dublowania pracy" - poinformowała firma w oświadczeniu.

"W szczególności głębokie zmiany spowodowane cyfryzacją i zwiększonym wykorzystaniem sztucznej inteligencji doprowadzą do wzrostu efektywności w wielu obszarach i procesach" - dodała firma.

Lufthansa wyznaczyła nowe cele finansowe na lata 2028–2030, w tym skorygowaną marżę operacyjną na poziomie od 8 do 10 procent.

OGLĄDAJ: TVN24 HD