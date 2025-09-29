Ulubione kierunki turystyczne Polaków Źródło: TVN24

Fly Play to niskokosztowy przewoźnik z Islandii, którego główna siedziba mieści się w Rejkiawiku. Linie zostały założone w lipcu 2019 roku przez byłych menedżerów tanich linii lotniczych WOW air, kontynuując tradycję islandzkich przewoźników "low-costowych".

Zarząd linii Play ogłosił w komunikacie, że nie ma już możliwości dalszego prowadzenia działalności. Firma współpracuje obecnie z władzami oraz pracownikami w celu przeprowadzenia procesu likwidacji.

Samolot linii Play Źródło: Pavel1964 / Shutterstock

Linia Play wstrzymuje działalność

Decyzja o zakończeniu działalności była wynikiem utrzymujących się od dłuższego czasu niezadowalających rezultatów finansowych oraz wyraźnego spadku sprzedaży biletów w ostatnich miesiącach. Trudną sytuacją potęgowały negatywne publikacje w mediach. Na trudną sytuację wpłynęły również wewnętrzne spory pracowników dotyczące strategii spółki - wskazała linia w komunikacie.

Jesienią ubiegłego roku Play wprowadził nowy model biznesowy, który początkowo dawał nadzieję na poprawę. Działania te okazały się zbyt późne i niewystarczające, by przezwyciężyć narastające kłopoty.

Zamknięcie Play Airlines oznacza, że tysiące pasażerów będzie musiało szukać alternatywnych połączeń powrotnych. Utrata pracy dotknie około 400 osób zatrudnionych w firmie, a partnerzy biznesowi linii poniosą straty.

"Najtrudniejsza możliwa decyzja"

W oświadczeniu zarząd podkreślił, że próbowano wszystkich możliwych rozwiązań, a decyzję o zakończeniu działalności podjęto dopiero po wyczerpaniu innych opcji.

"To najtrudniejsza decyzja, jaką można było podjąć. Zarząd szczerze przeprasza wszystkich dotkniętych tą sytuacją" – napisano w komunikacie.

