Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Odnalezione katamarany z pomocą humanitarną dotarły do Hawany

|
Katamarany z pomocą humanitarną dla Kuby
Odnaleziono jachty płynące na Kubę
Źródło: Reuters
Dwa katamarany przewożące pomoc humanitarną, które w trakcie rejsu z Meksyku na Kubę straciły łączność z powodu niesprzyjających warunków pogodowych, dotarły w sobotę do Hawany - podała agencja AP. Według doniesień agencji EFE w skład załóg wchodzili obywatele Polski, Francji, Kuby oraz USA.

Katamarany wypłynęły z Meksyku 20 marca i miały dopłynąć na Kubę we wtorek lub środę, ale kontakt z nimi się urwał. W sobotę meksykańska marynarka wojenna ogłosiła, że zlokalizowała jednostki, a ich załogi są bezpieczne i kontynuują podróż do Hawany.

Źródło: EPA/Ernesto Mastrascusa

Koordynator konwoju: solidarność z Kubańczykami nie zatrzymuje się na granicach

Statki są częścią konwoju Nuestra AmErica, co po hiszpańsku oznacza Nasza Ameryka. Po dopłynięciu do celu koordynator rejsu Adnaan Stumo, oświadczył, że przyczyną opóźnienia były złe warunki pogodowe.

- Przybywamy z prostym, ale mocnym przekazem: solidarność z Kubańczykami nie zatrzymuje się na granicach. Przekracza oceany. Przez ostatni tydzień nasze żaglówki napotkały trudne warunki na morzu, w czasie których straciliśmy kontakt z koordynatorami konwoju, jak i urzędami morskimi - powiedział Stumo, który jest obywatelem USA.

Załogi jachtów składają się z kilkorga aktywistów różnych narodowości. Hiszpańska agencja EFE podała, że są to obywatele Polski, Francji, Meksyku, Kuby i USA. Na łodziach transportowano tony pomocy humanitarnej, w tym żywności leków i paneli fotowoltaicznych.

W piątek rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór przekazał mediom, że resort dostał potwierdzenie, że zaginione łodzie płynęły pod polską banderą. Nie potwierdził jednak informacji o polskich załogantach.

Kryzys na Kubie

Rządzona przez komunistów Kuba przeżywa największe trudności w zaopatrzeniu w żywność, paliwa i inne surowce niezbędne do funkcjonowania kraju od czasu zakończonej w 1959 roku rewolucji komunistycznej. W większości regionów wyspy panują wielogodzinne niedobory prądu oraz wody pitnej.

W zeszłą niedzielę na wyspie doszło do drugiej w ciągu niecałego tygodnia przerwy w dostawie prądu w całym kraju. Ponad 10 milionów ludzi zostało pozbawionych prądu po tym, jak sieć energetyczna uległa "całkowitemu odcięciu".

W piątek polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że w związku z pogłębiającym się kryzysem energetycznym oraz paliwowym, a tym samym utrudnioną możliwością udzielenia pomocy w sytuacjach nagłych, ograniczeniami w komunikacji lotniczej do Europy, jak i ryzykiem niepokojów społecznych odradza wszelkie podróże na Kubę. Kraj ten został objęty najwyższym (czwartym) stopniem ostrzeżenia dla podróżujących.

>> "Nie jedź". Najwyższy stopień ostrzeżenia

W obliczu narastającego kryzysu energetycznego na Kubie coraz bardziej sparaliżowany jest system ochrony zdrowia.

U źródeł pogłębiającego się paraliżu wyspy jest presja ze strony USA i zmiana na szczytach władzy w Wenezueli. Kraj ten, który pod rządami Nicolasa Maduro był największym dostawcą ropy na Kubę, po jego ujęciu 3 stycznia przez wojska amerykańskie, zaprzestał transportu surowca na wyspę. Wystosował także groźby wobec innych możliwych dostawców surowca.

Trump: Kuba jest następna

W minioną sobotę prezydent USA Donald Trump  w przemówieniu o operacjach wojska za granicą po raz kolejny zasugerował interwencję na Kubie. - Kuba jest następna - powiedział Trump. - Ale udawajcie, że nic nie mówiłem - dodał.

W ostatnich tygodniach Trump powiedział między innymi, że uważa, że "będzie miał zaszczyt wzięcia Kuby", i zapowiedział, że "wkrótce zrobi coś z Kubą". Sekretarz stanu Marco Rubio zaznaczył, że władzę na wyspie muszą przejąć "nowi ludzie", a ewentualne zniesienie embarga nałożonego na wyspę zależy od zmian politycznych.

OGLĄDAJ: "Loża prasowa" w TVN24
TVN24+ Loża prasowa

"Loża prasowa" w TVN24

TVN24+ Loża prasowa
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP, CNN

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Ernesto Mastrascusa

Udostępnij:
Tagi:
Kuba
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

