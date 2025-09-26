Von der Leyen: Ukraina musi utrzymać swoją suwerenność i integralność terytorialną Źródło: TVN24

To pierwsza taka inicjatywa, która bezpośrednio zakłada wykorzystanie rosyjskich funduszy państwowych na wsparcie finansowe dla Ukrainy.

Zamrożone rosyjskie aktywa

W dokumencie czytamy, że aktywa rosyjskiego banku centralnego zamrożone po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 r. wynoszą 176 mld euro.

Są one przechowywane przez izbę rozliczeniową Euroclear w Belgii, która do tej pory pozostawała krytyczna wobec pomysłu wykorzystania tych środków, m.in. ze względu na ewentualne rosyjskie pozwy.

Operacja "odwracalna po spełnieniu przesłanek"

KE proponuje przekierowanie tych środków z Euroclear do UE; w tym celu UE zawarłaby z Euroclear umowę pożyczkową na 0 proc. Następnie Unia wykorzystałaby te środki na sfinansowanie pożyczki dla Ukrainy, a ta miałaby ją spłacić tylko w razie otrzymania reparacji wojennych od Rosji. - Co najważniejsze, cała ta operacja nie naruszyłaby suwerennych aktywów Rosji (tj. roszczeń wobec Euroclear) i miałaby charakter tymczasowy, ponieważ byłaby odwracalna po spełnieniu przesłanek do zniesienia sankcji, określonych przez Radę Europejską (zaprzestanie przez Rosję agresywnej wojny i wypłacenie Ukrainie rekompensaty za wyrządzone szkody) - czytamy.

