Kanclerz Niemiec liczy na zwolnienie Rosnieftu z sankcji

Donald Trump o sankcjach na Rosję: to naprawdę ważny dzień Źródło: TVN24, Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Unijny szczyt odbył się tuż po uzgodnieniu przez kraje UE 19. pakietu sankcji na Rosję, wprowadzającego m.in. zakaz importu rosyjskiego LNG, oraz po ogłoszeniu przez amerykański resort finansów sankcji na rosyjskie koncerny naftowe Rosnieft i Łukoil oraz ich spółki zależne.

Wyjątek dla Rosnieftu w Niemczech

- Zakładam, że odpowiedni wyjątek zostanie zrobiony dla Rosnieftu - powiedział Merz na konferencji prasowej w Brukseli dodając, że kwestia ta zostanie omówiona ze Stanami Zjednoczonymi.

Kanclerz zaznaczył, że tak naprawdę nie jest jasne, czy niemiecka firma Rosnieft Deutschland w ogóle potrzebuje zwolnienia z sankcji, ponieważ dotyczą one spółek, w których Rosnieft posiada co najmniej 50 proc. udziałów.

Rosyjska własność pod niemiecką kontrolą

Rząd niemiecki kontroluje niemieckie aktywa Rosnieftu za pośrednictwem umowy powierniczej, która została ustanowiona we wrześniu 2022 roku po inwazji Rosji na Ukrainę. Chociaż własność pozostaje w rękach rosyjskich, to obecnie państwo niemieckie zarządza jego działalnością, w tym udziałami w rafineriach takich jak Schwedt, MiRo i Bayernoil.

Chociaż Niemcy objęły lokalne aktywa Rosnieftu tymczasowym zarządem powierniczym to nie zdecydowały się na znacjonalizowanie firmy. Oznacza to, że Berlin prawdopodobnie będzie musiał wynegocjować wyłączenie z najnowszych ograniczeń - donosi Bloomebrg.

Istnieją obawy, że niemiecki oddział Rosnieftu może zostać odcięty od kluczowych klientów bez zwolnienia z amerykańskich sankcji USA - donosił wcześniej Bloomberg. Handlarze ropą, banki i firmy naftowe już zagroziły zerwaniem współpracy z firmą.

Merz z zadowoleniem przyjął w czwartek najnowsze sankcje USA wobec Rosji, uznając je za dowód determinacji prezydenta Donalda Trumpa, by wywrzeć presję na Rosję i doprowadzić do zakończenia wojny z Ukrainą.

Nowe sankcje USA dają klientom do 21 listopada możliwość wycofania się z "dowolnego podmiotu", którego udziały w ponad 50 proc. należą do rosyjskich firm, objętych restrykcjami.

OGLĄDAJ: TVN24 HD