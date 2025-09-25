Przeglądał konta bankowe premierów. Został aresztowany

Kanadyjska policja. Wideo archiwalne Źródło: Reuters Archive

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pod koniec czerwca wydział bezpieczeństwa wewnętrznego banku ustalił, że 23-letni mężczyzna zaglądał do dokumentacji klientów RBC, choć nie miał na to zezwolenia i umożliwiał grupie przestępczej korzystanie z limitów kredytowych na podstawie fałszywych profili.

Wśród przeglądanych danych o klientach znalazły się również bankowe dokumenty premiera Marka Carneya i byłego premiera Justina Trudeau – podała "La Presse". Publiczny nadawca CBC przekazał, że na profile byłego i obecnego premiera mężczyzna zaglądał 17 czerwca.

Policja w Kanadzie o najdziwniejszych zgłoszeniach na 911 Źródło: Lester Balajadia / Shutterstock

Informacje gazet zostały potwierdzone w środę przez Royal Canadian Mounted Police (RCMP – policja federalna). Zatrzymany mężczyzna pracował od 2022 roku w oddziale RBC w Ottawie, niedaleko parlamentu.

Przeglądał profile, przyznawał limity kredytowe

Powiadomiona RCMP wszczęła śledztwo w sprawie zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Mężczyzna powiedział w śledztwie, że został zwerbowany przez komunikator Telegram. Śledczy ustalili, że osoby kontaktujące się z pracownikiem banku mogą być związane z przestępczością zorganizowaną i wyłudzeniami finansowymi.

"La Presse" opisywała, że mężczyzna sprawdzał informacje o niektórych klientach RBC, dostawał polecenia przyznawania limitów kredytowych fałszywym klientom, czasami też polecenia wystawienia karty kredytowej do fałszywego profilu. Za każde takie działanie otrzymywał 500 dolarów kanadyjskich, łącznie około 5 tysięcy dolarów. Płacono mu przelewami na jego konta w innych bankach.

Jednak bank ma możliwości sprawdzania w swoim systemie, kto zagląda do jakich dokumentów, zaś kamery w oddziale banku zarejestrowały, jak zatrzymany pracownik przeglądał informacje o klientach.

Mężczyzna został aresztowany 10 lipca, z pracy w banku został zwolniony. Stanie przed sądem w przyszłym tygodniu – podały media.

OGLĄDAJ: TVN24 HD