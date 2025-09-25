Logo TVN24
Przeglądał konta bankowe premierów. Został aresztowany

Pracownik największego banku w Kanadzie Royal Bank of Canada został zatrzymany. 23-latek przeglądał konta najważniejszych polityków i udostępniał o nich informacje przestępcom. Na celowniku był premier Mark Carney i były premier Justin Trudeau.

Pod koniec czerwca wydział bezpieczeństwa wewnętrznego banku ustalił, że 23-letni mężczyzna zaglądał do dokumentacji klientów RBC, choć nie miał na to zezwolenia i umożliwiał grupie przestępczej korzystanie z limitów kredytowych na podstawie fałszywych profili.

Wśród przeglądanych danych o klientach znalazły się również bankowe dokumenty premiera Marka Carneya i byłego premiera Justina Trudeau – podała "La Presse". Publiczny nadawca CBC przekazał, że na profile byłego i obecnego premiera mężczyzna zaglądał 17 czerwca.

Informacje gazet zostały potwierdzone w środę przez Royal Canadian Mounted Police (RCMP – policja federalna). Zatrzymany mężczyzna pracował od 2022 roku w oddziale RBC w Ottawie, niedaleko parlamentu.

Przeglądał profile, przyznawał limity kredytowe

Powiadomiona RCMP wszczęła śledztwo w sprawie zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Mężczyzna powiedział w śledztwie, że został zwerbowany przez komunikator Telegram. Śledczy ustalili, że osoby kontaktujące się z pracownikiem banku mogą być związane z przestępczością zorganizowaną i wyłudzeniami finansowymi.

"La Presse" opisywała, że mężczyzna sprawdzał informacje o niektórych klientach RBC, dostawał polecenia przyznawania limitów kredytowych fałszywym klientom, czasami też polecenia wystawienia karty kredytowej do fałszywego profilu. Za każde takie działanie otrzymywał 500 dolarów kanadyjskich, łącznie około 5 tysięcy dolarów. Płacono mu przelewami na jego konta w innych bankach.

Jednak bank ma możliwości sprawdzania w swoim systemie, kto zagląda do jakich dokumentów, zaś kamery w oddziale banku zarejestrowały, jak zatrzymany pracownik przeglądał informacje o klientach.

Autorka/Autor: asty/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Lester Balajadia / Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica