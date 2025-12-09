Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Co zrobić z amerykańskim alkoholem? "Dziwny problem" Kanady

Butelki amerykańskiej whiskey zdjęte z półek w sklepie w Toronto, marzec 2025 r.
Trudeau: Trump myśli, że najłatwiej byłoby wchłonąć nasz kraj. I on mówi to serio
Źródło: TVN24/Reuters
Kanadyjskie prowincje stoją przed dziwnym problemem - co zrobić z wartym miliony dolarów amerykańskim alkoholem, który w ramach bojkotu wycofały ze sprzedaży - informuje brytyjski BBC. Pierwsze pomysły już są.

Krótko po tym, jak na początku lutego Donald Trump podpisał rozporządzenie nakładające cła na towary z Kanady, Meksyku i Chin, władze szeregu kanadyjskich prowincji, w tym Ontario, Nowej Szkocji i Quebecu zdecydowały o wstrzymaniu sprzedaży amerykańskiego alkoholu.

Było to możliwe, ponieważ - jak podaje BBC - sprzedaż alkoholu w Kanadzie jest w znacznej mierze kontrolowana przez rządy poszczególnych prowincji. "Tylko Alberta i Saskatchewan mają w pełni sprywatyzowany system sprzedaży detalicznej alkoholu" - czytamy.

W rezultacie "kanadyjskie prowincje zmagają się z dziwnym problemem" - zauważa brytyjski nadawca, pisząc o amerykańskim alkoholu wycofanym ze sprzedaży. Bo bojkot alkoholi rodem z USA w Kanadzie trwa, mimo że większość kanadyjskich towarów jest obecnie zwolniona z ceł, które Donald Trump ogłosił na początku roku.

Butelki amerykańskiej whiskey zdjęte z półek w sklepie w Toronto, marzec 2025 r.
Butelki amerykańskiej whiskey zdjęte z półek w sklepie w Toronto, marzec 2025 r.
Źródło: Christopher Katsarov Luna/Bloomberg via Getty Images

Co robić z alkoholem z USA

Problemem stało się zdecydowanie, co zrobić z wycofanym, wartym wiele milionów dolarów amerykańskim alkoholem, który od miesięcy zalega i kurzy się w magazynach. W zeszłym tygodniu prowincje Manitoba i Nowa Szkocja ogłosiły, że sprzedadzą pozostałe zapasy o wartości 17,4 mln dolarów kanadyjskich (równowartość ok. 46 mln zł), a dochody ze sprzedaży przekażą miejscowym organizacjom charytatywnym.

Kolumbia Brytyjska na zachodzie Kanady przyjęła inną strategię. Władze prowincji w sierpniu poinformowały o wyprzedaniu amerykańskiego alkoholu restauracjom i barom. Z kolei Quebec zapowiedział, że będzie przekazywał alkohol, którego termin ważności wkrótce upłynie, na cele charytatywne i do szkół hotelarskich. W kwestii planów dotyczących zapasów nie wypowiedziały się jeszcze władze prowincji Ontario oraz Nowa Fundlandia i Labrador.

Amerykanie liczą na koniec bojkotu

Dane za pierwsze półrocze, opublikowane przez amerykańskie zrzeszenie reprezentujące producentów i sprzedawców napojów alkoholowych (DISCUS) potwierdzają, że kanadyjski bojkot przyczynił się do spadku sprzedaży, który jest "bardzo niepokojący" - powiedział BBC prezes DISCUS Chris Swonger.

Z raportu opublikowanego przez DISCUS w październiku wynika, że wartość eksportu alkoholu z USA do Kanady w drugim kwartale 2025 roku spadła aż o 85 proc. Swonger dodał, iż amerykańscy producenci alkoholi mają nadzieję, że zarówno Kanada, jak i Stany Zjednoczone będą w stanie rozwiązać problemy handlowe i że "nasze produkty jak najszybciej powrócą na półki sklepowe w Kanadzie".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pierwszy taki wynik w historii. "Właśnie nas zalewają towarami"

Pierwszy taki wynik w historii. "Właśnie nas zalewają towarami"

Kreml o nowej strategii USA: zmiany w dużej mierze pokrywają się z naszą wizją

Kreml o nowej strategii USA: zmiany w dużej mierze pokrywają się z naszą wizją

TVN24

Autorka/Autor: wac//mm

Źródło: BBC, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Christopher Katsarov Luna/Bloomberg via Getty Images

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
KanadaUSAAlkohol
Zobacz także:
shutterstock_2637727779
Miliardy od giganta. "Największa inwestycja w Azji"
Tech
shutterstock_1524564836
Dodatkowe pasy na autostradzie. Lawina ofert
Moto
Putin, Witkoff
Europa u progu kluczowej decyzji. "Realne źródło finansowania działań Ukrainy"
Ze świata
shutterstock_2514190811 Close up, bizneswoman korzystająca ze smartfona podczas pracy na laptopie w biurze. Bizneswoman w biznesie siedząca przy stole za pomocą smartfona, surfująca po Internecie
"Nowy sposób działania" oszustów. Wielki bank ostrzega
Tech
Henryk Kania
List żelazny dla znanego polskiego biznesmena. Musi zapłacić fortunę
Z kraju
Posiedzenie rządu
Rząd nie składa broni. "Projekt jest ważny i pilny"
Tech
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska
"Kampania, która ma podzielić społeczeństwo". Brytyjski dziennik wymienia Polskę
Ze świata
shutterstock_1703075368
Sojusz motoryzacyjnych gigantów. "Walczymy o życie"
Moto
Premier Donald Tusk
Gigantyczna inwestycja w Polsce. "Jest zgoda"
Z kraju
Przemysław Nowak
"To kwestia teraz istotna społecznie". Nowy zespół w prokuraturze
Z kraju
shutterstock_2416822315_1
"Premia" za ojcostwo w wynagrodzeniach. "Efekt jest nieunikniony"
Bartłomiej Ciepielewski
Osoby inwestujące w kryptowaluty powinny pamiętać o wykazaniu dochodów z tego tytułu w zeznaniu rocznym i odprowadzeniu podatku w odpowiedniej wysokości
Co politycy wiedzą o kryptowalutach? "Nie chcę być nieprecyzyjny"
Karol Nawrocki
Apel premiera do prezydenta. "Chcę, żeby to było bardzo jasne"
Z kraju
Adam Glapiński
Trzęsienie ziemi w NBP? Członkowie zarządu odsunięci od nadzoru
Najnowsze
Policjanci zatrzymali 50-latka
Największa afera mieszkaniowa w Polsce. Straty mogą być ogromne
Nieruchomości
shutterstock_2541212473
Pierwszy taki kraj na świecie. Zakaz wchodzi w życie
Ze świata
Donald Trump
"Arbitralna i kapryśna" decyzja Trumpa. Wyrok sądu
Ze świata
GLAPINSKI PAP
Chcą ograniczyć władzę Glapińskiego. Jest apel RPP
Najnowsze
Google
Bruksela wszczyna postępowanie. Google grozi olbrzymia kara
Tech
shutterstock_2478230273
W tych branżach firmy szykują rekrutacje. Nowy raport
Dla pracownika
nvidia czip shutterstock_1060748543
Trump pozwolił Nvidii na eksport chipów do Chin
Tech
Spotkanie Prezydenta RP z przedstawicielami Meta Platforms
Nawrocki spotkał się z przedstawicielami giganta. Wśród tematów sztuczna inteligencja
Z kraju
Poczta Polska
Co ze zwolnieniami w Poczcie Polskiej? Prezes odpowiada
Z kraju
Panorama współczesnego Pekinu
Pierwszy taki wynik w historii. "Właśnie nas zalewają towarami"
Ze świata
Paryż
Rosyjskie miliardy zamrożone we francuskich bankach. Presja na Paryż
Ze świata
telewizor telewizja pilot shutterstock_1724369860
Rewolucja w sprawie abonamentu rtv. Jest projekt
Elon Musk
Bruksela zabiera głos. "To nie ma sensu"
Ze świata
Iran wprowadza oficjalny zakaz obrotu kryptowalutami
"Zanim się wejdzie na rynek, dobrze jest mieć podstawową wiedzę"
Tech
pap_20250807_1TM
Paramount Skydance ogłasza swoją ofertę w sprawie przejęcia Warner Bros. Discovery
Ze świata
shutterstock_2522950881
Prezes polskiego giganta odwołany
Z kraju
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica