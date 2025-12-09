Co zrobić z amerykańskim alkoholem? "Dziwny problem" Kanady

Trudeau: Trump myśli, że najłatwiej byłoby wchłonąć nasz kraj. I on mówi to serio Źródło: TVN24/Reuters

Krótko po tym, jak na początku lutego Donald Trump podpisał rozporządzenie nakładające cła na towary z Kanady, Meksyku i Chin, władze szeregu kanadyjskich prowincji, w tym Ontario, Nowej Szkocji i Quebecu zdecydowały o wstrzymaniu sprzedaży amerykańskiego alkoholu.

Było to możliwe, ponieważ - jak podaje BBC - sprzedaż alkoholu w Kanadzie jest w znacznej mierze kontrolowana przez rządy poszczególnych prowincji. "Tylko Alberta i Saskatchewan mają w pełni sprywatyzowany system sprzedaży detalicznej alkoholu" - czytamy.

W rezultacie "kanadyjskie prowincje zmagają się z dziwnym problemem" - zauważa brytyjski nadawca, pisząc o amerykańskim alkoholu wycofanym ze sprzedaży. Bo bojkot alkoholi rodem z USA w Kanadzie trwa, mimo że większość kanadyjskich towarów jest obecnie zwolniona z ceł, które Donald Trump ogłosił na początku roku.

Butelki amerykańskiej whiskey zdjęte z półek w sklepie w Toronto, marzec 2025 r. Źródło: Christopher Katsarov Luna/Bloomberg via Getty Images

Co robić z alkoholem z USA

Problemem stało się zdecydowanie, co zrobić z wycofanym, wartym wiele milionów dolarów amerykańskim alkoholem, który od miesięcy zalega i kurzy się w magazynach. W zeszłym tygodniu prowincje Manitoba i Nowa Szkocja ogłosiły, że sprzedadzą pozostałe zapasy o wartości 17,4 mln dolarów kanadyjskich (równowartość ok. 46 mln zł), a dochody ze sprzedaży przekażą miejscowym organizacjom charytatywnym.

Kolumbia Brytyjska na zachodzie Kanady przyjęła inną strategię. Władze prowincji w sierpniu poinformowały o wyprzedaniu amerykańskiego alkoholu restauracjom i barom. Z kolei Quebec zapowiedział, że będzie przekazywał alkohol, którego termin ważności wkrótce upłynie, na cele charytatywne i do szkół hotelarskich. W kwestii planów dotyczących zapasów nie wypowiedziały się jeszcze władze prowincji Ontario oraz Nowa Fundlandia i Labrador.

Amerykanie liczą na koniec bojkotu

Dane za pierwsze półrocze, opublikowane przez amerykańskie zrzeszenie reprezentujące producentów i sprzedawców napojów alkoholowych (DISCUS) potwierdzają, że kanadyjski bojkot przyczynił się do spadku sprzedaży, który jest "bardzo niepokojący" - powiedział BBC prezes DISCUS Chris Swonger.

Z raportu opublikowanego przez DISCUS w październiku wynika, że wartość eksportu alkoholu z USA do Kanady w drugim kwartale 2025 roku spadła aż o 85 proc. Swonger dodał, iż amerykańscy producenci alkoholi mają nadzieję, że zarówno Kanada, jak i Stany Zjednoczone będą w stanie rozwiązać problemy handlowe i że "nasze produkty jak najszybciej powrócą na półki sklepowe w Kanadzie".

Autorka/Autor: wac//mm Źródło: BBC, tvn24.pl Źródło zdjęcia głównego: Christopher Katsarov Luna/Bloomberg via Getty Images