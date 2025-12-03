Ponad 30 milionów dolarów za słynne jajo. Padł rekord 

Dom aukcyjny Christie's poinformował, że Jajko Zimowe, uważane za jedno z najpiękniejszych dzieł legendarnego jubilera, zostało we wtorek zakupione przez anonimowego nabywcę.
Ozdobiony 4500 diamentami, został zamówiony przez cara Mikołaja II w 1913 roku jako prezent dla jego matki.
"Nowy rekord światowej aukcji dzieła Fabergé"
Poprzedni rekord za jajko Fabergé wynosił 8,9 mln funtów i został zapłacony na aukcji w 2007 roku.
- Dzisiejszy wynik ustanawia nowy rekord światowej aukcji dzieła Fabergé, potwierdzając tym samym nieprzemijające znaczenie tego arcydzieła – powiedziała Margo Oganesian z domu aukcyjnego Christie’s, cytowana przez agencję prasową AFP.
Jajko o wysokości 8,2 cm zostało stworzone przez Carla Fabergé na podstawie projektu Almy Theresii Pihl, jednej z dwóch kobiet pracujących w petersburskiej firmie jubilerskiej.
Zostało one wyrzeźbione z kryształu górskiego i ozdobiony diamentami o szlifie rozetowym oraz platynowymi motywami płatków śniegu.
Jajko otwiera się, a w środku znajduje się maleńki koszyczek z białymi kwiatami kwarcowymi.
Liczba wyprodukowanych jaj Fabergé
Dom mody Fabergé wyprodukował zaledwie 50 jaj dla carskiej rodziny Romanowów, a Imperialne Jajo Zimowe jest jednym z zaledwie siedmiu pozostałych w rękach prywatnych.
Pozostałe albo zaginęły, albo są własnością instytucji lub muzeów.
Jaja wytwarzano od 1885 roku aż do 1917 roku, kiedy car Mikołaj II został zmuszony do abdykacji.
Autorka/Autor: Pkarp/ams
Źródło: BBC
Źródło zdjęcia głównego: Reuters