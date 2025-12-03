Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Ponad 30 milionów dolarów za słynne jajo. Padł rekord 

faberge
Rzadkie jajko Faberge osiągnęło rekordową cenę 30,2 mln dolarów na aukcji w Londynie
Źródło: Reuters
Wysadzane diamentami kryształowe jajo Fabergé, niegdyś należące do rosyjskiej rodziny carskiej, zostało sprzedane za rekordową kwotę 22,9 mln funtów (30,2 mln dolarów) w Londynie. Niezwykle kunsztowne dzieło ma zaledwie 8 centymetrów i jest wysadzane ponad czterema tysiącami diamentów.

Dom aukcyjny Christie's poinformował, że Jajko Zimowe, uważane za jedno z najpiękniejszych dzieł legendarnego jubilera, zostało we wtorek zakupione przez anonimowego nabywcę.

Ozdobiony 4500 diamentami, został zamówiony przez cara Mikołaja II w 1913 roku jako prezent dla jego matki.

Jajo Fabergé sprzedane za ponad 30 milionów dolarów
Jajo Fabergé sprzedane za ponad 30 milionów dolarów
Źródło: Reuters

"Nowy rekord światowej aukcji dzieła Fabergé"

Poprzedni rekord za jajko Fabergé wynosił 8,9 mln funtów i został zapłacony na aukcji w 2007 roku.

- Dzisiejszy wynik ustanawia nowy rekord światowej aukcji dzieła Fabergé, potwierdzając tym samym nieprzemijające znaczenie tego arcydzieła – powiedziała Margo Oganesian z domu aukcyjnego Christie’s, cytowana przez agencję prasową AFP.

Jajko o wysokości 8,2 cm zostało stworzone przez Carla Fabergé na podstawie projektu Almy Theresii Pihl, jednej z dwóch kobiet pracujących w petersburskiej firmie jubilerskiej.

Zostało one wyrzeźbione z kryształu górskiego i ozdobiony diamentami o szlifie rozetowym oraz platynowymi motywami płatków śniegu.

Jajko otwiera się, a w środku znajduje się maleńki koszyczek z białymi kwiatami kwarcowymi.

Zimowe jajo Fabergé
Zimowe jajo Fabergé
Źródło: Reuters

Liczba wyprodukowanych jaj Fabergé

Dom mody Fabergé wyprodukował zaledwie 50 jaj dla carskiej rodziny Romanowów, a Imperialne Jajo Zimowe jest jednym z zaledwie siedmiu pozostałych w rękach prywatnych.

Pozostałe albo zaginęły, albo są własnością instytucji lub muzeów.

Jaja wytwarzano od 1885 roku aż do 1917 roku, kiedy car Mikołaj II został zmuszony do abdykacji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
SztukaLondynAukcja
Zobacz także:
2910N104V CPK ZABLOTNIA
Horała twierdzi, że wciąż nie wie, jak doszło do sprzedaży działki pod CPK
Airbus A320 Eurowings shutterstock_2485082391
Najpierw uziemienie, potem kontrole. Kolejne usterki w Airbusach
Ze świata
AdobeStock_534558165_Editorial_Use_Only
Koniec uzależnienia UE od rosyjskiego gazu. Jest porozumienie
Ze świata
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Kumulacja w Lotto w górę
Pieniądze
shutterstock_2117281391
Wygrana w Eurojackpot. Kumulacja została rozbita
shutterstock_2505840835
Chińska platforma zignorowała wezwanie. Sprawa trafi do prokuratury
Ze świata
shutterstock_2450871139
Wstrzymują transport rosyjskiej ropy. Sytuacja "nie do wytrzymania"
Ze świata
Black Friday USA
Rabaty i AI napędzają zakupy online. Cyber Week w USA z rekordowymi wynikami
Ze świata
kryptowaluty
Krypto w kłopocie, rynek podzielony, Komisja Nadzoru Finansowego oburzona
Łukasz Figielski
GettyImages-2150239530
Przekazują miliardy na "konta Trumpa" dla milionów dzieci
Ze świata
Boom na krótkoterminowy najem
Polska 2050 chce uregulować najem krótkoterminowy. "Samowolka to nie jest wolność"
Nieruchomości
ludzie, warszawa, luty, tłum
Mają walczyć z niżem demograficznym. Prezydent powołał nową radę
shutterstock_419367193
Nowość w mObywatelu od 2026 roku
Dla firm
shutterstock_1154715967
Czy to koniec tanich zakupów z Chin? Europa dokręca śrubę, stawką jest nie tylko cena
Maja Piotrowska
Our Future Forum 2024 - zdjęcie archiwalne
Młode pokolenia wobec nowych wyzwań. Jedno z największych takich wydarzeń w Polsce
TVN24
Londyn, Wielka Brytania, siedziba Banku Anglii
"Ryzyko dla stabilności finansowej". Wielki bank alarmuje
Tech
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
100 tysięcy złotych bez podatku. Resort ujawnił szczegóły
Pieniądze
shutterstock_1690220101
Największa sieć hurtowa pozywa Biały Dom
Ze świata
Lidl sklep handel
Podwyżki w wielkich sieciach handlowych
Handel
laptop, telefon, komputer
Ceny pójdą ostro w górę. "Zatory w wielu obszarach"
Tech
TUSK PAP
"W trybie natychmiastowym". Jest zapowiedź Tuska
frankfurt niemcy ebc shutterstock_2430245285
Bank centralny odmawia Brukseli. Kolejny cios
Ze świata
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Czarne chmury nad rynkiem. "Grudzień to zdecydowanie najgorszy miesiąc"
Tech
shutterstock_498395695
"To przełomowy moment dla całej branży". Pierwszy taki pozew
Łukasz Figielski
kawa kawiarnia - mariakray shutterstock_1411728929
Największa taka sprawa w historii miasta. Gigant wypłaci dodatkowe pieniądze
Ze świata
Wielka wyprzedaż w internecie. Kiedy wypada Cyber Monday?
Sprzedaż w górę. Klienci wydali miliardy
Ze świata
pieniadze zloty pln 200
Tak prognozuje "większość banków". Ważna decyzja
shutterstock_2646516483
Alkohol tylko dla najlepiej zarabiających
Ze świata
Prezydent RP Karol Nawrocki
"20 procent klientów traci swoje pieniądze". Minister po wecie prezydenta
Radosław Sikorski
Sikorski: Polacy będą wiedzieli komu dziękować, kiedy stracą oszczędności

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica