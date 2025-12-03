Ponad 30 milionów dolarów za słynne jajo. Padł rekord 

Rzadkie jajko Faberge osiągnęło rekordową cenę 30,2 mln dolarów na aukcji w Londynie Źródło: Reuters

Dom aukcyjny Christie's poinformował, że Jajko Zimowe, uważane za jedno z najpiękniejszych dzieł legendarnego jubilera, zostało we wtorek zakupione przez anonimowego nabywcę.

Ozdobiony 4500 diamentami, został zamówiony przez cara Mikołaja II w 1913 roku jako prezent dla jego matki.

Jajo Fabergé sprzedane za ponad 30 milionów dolarów Źródło: Reuters

"Nowy rekord światowej aukcji dzieła Fabergé"

Poprzedni rekord za jajko Fabergé wynosił 8,9 mln funtów i został zapłacony na aukcji w 2007 roku.

- Dzisiejszy wynik ustanawia nowy rekord światowej aukcji dzieła Fabergé, potwierdzając tym samym nieprzemijające znaczenie tego arcydzieła – powiedziała Margo Oganesian z domu aukcyjnego Christie’s, cytowana przez agencję prasową AFP.

Jajko o wysokości 8,2 cm zostało stworzone przez Carla Fabergé na podstawie projektu Almy Theresii Pihl, jednej z dwóch kobiet pracujących w petersburskiej firmie jubilerskiej.

Zostało one wyrzeźbione z kryształu górskiego i ozdobiony diamentami o szlifie rozetowym oraz platynowymi motywami płatków śniegu.

Jajko otwiera się, a w środku znajduje się maleńki koszyczek z białymi kwiatami kwarcowymi.

Zimowe jajo Fabergé Źródło: Reuters

Liczba wyprodukowanych jaj Fabergé

Dom mody Fabergé wyprodukował zaledwie 50 jaj dla carskiej rodziny Romanowów, a Imperialne Jajo Zimowe jest jednym z zaledwie siedmiu pozostałych w rękach prywatnych.

Pozostałe albo zaginęły, albo są własnością instytucji lub muzeów.

Jaja wytwarzano od 1885 roku aż do 1917 roku, kiedy car Mikołaj II został zmuszony do abdykacji.

Autorka/Autor: Pkarp/ams Źródło: BBC Źródło zdjęcia głównego: Reuters