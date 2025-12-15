Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Znana firma w tarapatach. Jest wniosek o ochronę przed wierzycielami

iRobot Roomba
Trump o cłach. "Chiny chcą rozmawiać"
Źródło: TVN24
iRobot, producent popularnych odkurzaczy Roomba, złożył w USA wniosek o ochronę przed wierzycielami. Spółka, osłabiona rosnącą konkurencją i amerykańskimi cłami, zostanie przejęta przez Picea Robotics - swojego głównego producenta - i wycofana z giełdy - poinformował Reuters.

Firma, która już w marcu sygnalizowała obawy o zdolność do kontynuowania działalności, wystąpiła o ochronę na podstawie rozdziału 11 prawa upadłościowego w sądzie w Delaware. iRobot zmaga się z rosnącą konkurencją ze strony tańszych rywali oraz z nowymi amerykańskimi cłami.

Ogromny wzrost kosztów po wprowadzeniu ceł

W 2024 roku spółka wygenerowała około 682 mln dolarów przychodów, jednak jej rentowność została podkopana przez konkurencję ze strony chińskich firm, takich jak Ecovacs Robotics. Choć iRobot pozostaje dominującym graczem na kluczowych rynkach, m.in. w USA i Japonii, konkurencja zmusiła firmę do obniżania cen oraz do ponoszenia nakładów na modernizację produktów - wynika z dokumentów złożonych w sądzie upadłościowym, do których dotarł Reuters.

Na kondycję spółki negatywnie wpłynęły także nowe amerykańskie cła, w szczególności 46-procentowa stawka na import z Wietnamu, gdzie iRobot produkuje odkurzacze na rynek amerykański. Zgodnie z dokumentami sądowymi, cła zwiększyły koszty firmy o 23 mln dolarów w 2025 roku, jednocześnie utrudniając planowanie przyszłej działalności.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Bogumiła Czekała na kasie w Megasamie
"Po raz pierwszy w życiu zobaczyli wózki sklepowe". Hit na całą Polskę
Filip Czekała
W naszej polskiej bańce żyliśmy w przekonaniu, że nas propaganda Chin trochę nie dotyczy. Eksperci przyznają, że to był błąd
"Ultranowoczesny kraj". Jak wpadliśmy w paszczę chińskiego smoka propagandy
Michał Istel
Samotność
Towarzysz AI ma zarabiać. To przyjaźń z wyrachowania
Joanna Kostyła

Spółka, która była wcześniej celem nieudanego przejęcia o wartości 1,4 mld dolarów przez Amazon.com, ma obecnie około 190 mln dolarów zadłużenia. Zadłużenie to wynika przede wszystkim z pożyczki zaciągniętej w 2023 roku, którą iRobot wykorzystał na refinansowanie działalności w czasie, gdy europejskie postępowanie antymonopolowe blokowało transakcję z Amazonem.

Po fiasku umowy z Amazonem i opóźnieniach w spłatach wobec Picea, chiński producent przejął dług iRobota od grupy funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Carlyle Group – wynika z akt sądowych. Zgodnie z planem restrukturyzacyjnym iRobot, Picea obejmie całość kapitału spółki i umorzy pozostałe 190 mln dolarów długu z tytułu pożyczki z 2023 roku, a także dodatkowe 74 mln dolarów zobowiązań wynikających z umowy produkcyjnej między firmami.

Pozostali wierzyciele i dostawcy mają zostać spłaceni w całości - wynika z dokumentów sądu upadłościowego.

Ponad trzy dekady na rynku

iRobot poinformował, że postępowanie upadłościowe nie powinno zakłócić działania aplikacji, programów dla klientów, współpracy z globalnymi partnerami, relacji w łańcuchu dostaw ani wsparcia produktowego. Spółka, która w 2021 roku – w okresie wzrostu popytu napędzanego pandemią – była wyceniana na 3,56 mld dolarów, jest obecnie warta około 140 mln dolarów, według danych opracowanych przez LSEG.

iRobot został założony w 1990 roku przez trzech robotyków z Massachusetts Institute of Technology. Początkowo firma koncentrowała się na projektach obronnych i kosmicznych, zanim w 2002 roku wprowadziła na rynek robota sprzątającego Roomba.

Roomba odniosła natychmiastowy sukces i – według danych spółki – posiada obecnie około 42 proc. udziału w rynku amerykańskim oraz 65 proc. w rynku japońskim robotów odkurzających. Siedziba iRobot mieści się w Bedford w stanie Massachusetts. Firma zatrudnia 274 pracowników.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: wk/ToL

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: irobot.pl

Udostępnij:
TAGI:
sprzęt elektronicznyCła Donalda TrumpaCłaChinyAmazon
Zobacz także:
portfel pieniadze shutterstock_2387670729
Nowe dane o zagrożeniu skrajnym ubóstwem
Z kraju
ulica ludzie slonce pasy shutterstock_565189495
Jak długo gotować jajko? Ile wzrostu ma Tom Cruise?
Tech
traktor rolnictwo pole shutterstock_2433630571
Podzielili rynek i ustalali ceny. Potężna kara za zmowę
Z kraju
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Tak rosną ceny w Polsce
Z kraju
Awaria sieci cieplarnianej we Wrocławiu
Można otrzymać nawet 1750 złotych. Ostatni dzień na złożenie wniosku
Z kraju
Berlin (zdjęcie ilustracyjne)
Problemy gospodarcze Niemiec. "Główne filary nie wykazują poprawy"
Ze świata
praca biuro pracownik parownicy shutterstock_1751378768_1
Niepokojące dane z rynku pracy. "Dobiliśmy do dna"
Dla pracownika
shutterstock_2556416827
"Takie zakupy różnie się kończą". Ekspertka ostrzega
Tech
shutterstock_2588290299
Retro płyty przeżywają renesans. Wielu kupuje, ale ich nie słucha
Ze świata
shutterstock_2632698777
Media: Biały Dom zmienia nastawienie wobec używki. Decyzja już wkrótce
Ze świata
Neal Mohan
Szef giganta Big Tech przykręca śrubę dzieciom. Mają limity
Tech
costa coffee kawiarnia hiszpania - Brookgardener shutterstock_2422711029
Znana marka kawiarni na skraju upadłości. Rozmowy w toku
Ze świata
pociag pkp intercity - Fotokon shutterstock_2574259707
Dobra wiadomość do podróżujących koleją. Duże zmiany
Z kraju
shutterstock_1263329617
Miliardowa kumulacja. Druga największa suma w roku
Ze świata
bialorus nawoz potas shutterstock_1799345113
Takie korzyści będzie miała Białoruś z umowy
Ze świata
Z powodu wiatru nie odbyło się ponad 30 połączeń, w tym te do Polski
Loty na popularną wyspę wznowione. Będzie tłok
Turystyka
Warszawa, 07.12.2025. Galeria handlowa Złote Tarasy w Warszawie
Przedostatnia taka niedziela w roku
Handel
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
To już siódme losowanie bez głównej wygranej. Kumulacja w górę
Pieniądze
Viktor Orban
Orban o decyzji UE: to deklaracja wojny
Ze świata
shutterstock_2558150987
Bohaterowie Disneya w produkcjach sztucznej inteligencji. Kontrowersyjna umowa
Tech
GettyImages-2100335404
Głośny wyrok w świecie kryptowalut. "Pokoleniowe oszustwo"
Tech
Donald Trump
"Obaj są wspaniali". Trump ocenia kandydatów na szefów Fed
Ze świata
shutterstock_507108301
Nowy sposób podróżowania. "Nie tylko mama, tata i dzieci"
Turystyka
shutterstock_2117281391
90 milionów do wygrania w Eurojackpot
Pieniądze
Prezydent USA Donald Trump w Białym Domu
Trump podpisał dekret. "Zwycięstwo firm technologicznych"
Tech
Kreml
Przełom w sprawie zamrożonych rosyjskich aktywów
Ze świata
Siedziba firmy Nvidia w Santa Clara
Chińscy giganci w kolejce. Zainteresowanie przewyższa moce producenta
Tech
euro pln pieniadze banknoty shutterstock_2117789045
Jest decyzja w sprawie zmian w polskim KPO
Z kraju
shutterstock_2260105509
Ogromna kara dla wielkiej sieci handlowej. Jest decyzja sądu
Handel
shutterstock_2599014531
Oszukują system, robiąc miny. Duże kłopoty z zakazem
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica