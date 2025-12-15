Znana firma w tarapatach. Jest wniosek o ochronę przed wierzycielami

Trump o cłach. "Chiny chcą rozmawiać" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Firma, która już w marcu sygnalizowała obawy o zdolność do kontynuowania działalności, wystąpiła o ochronę na podstawie rozdziału 11 prawa upadłościowego w sądzie w Delaware. iRobot zmaga się z rosnącą konkurencją ze strony tańszych rywali oraz z nowymi amerykańskimi cłami.

Ogromny wzrost kosztów po wprowadzeniu ceł

W 2024 roku spółka wygenerowała około 682 mln dolarów przychodów, jednak jej rentowność została podkopana przez konkurencję ze strony chińskich firm, takich jak Ecovacs Robotics. Choć iRobot pozostaje dominującym graczem na kluczowych rynkach, m.in. w USA i Japonii, konkurencja zmusiła firmę do obniżania cen oraz do ponoszenia nakładów na modernizację produktów - wynika z dokumentów złożonych w sądzie upadłościowym, do których dotarł Reuters.

Na kondycję spółki negatywnie wpłynęły także nowe amerykańskie cła, w szczególności 46-procentowa stawka na import z Wietnamu, gdzie iRobot produkuje odkurzacze na rynek amerykański. Zgodnie z dokumentami sądowymi, cła zwiększyły koszty firmy o 23 mln dolarów w 2025 roku, jednocześnie utrudniając planowanie przyszłej działalności.

Spółka, która była wcześniej celem nieudanego przejęcia o wartości 1,4 mld dolarów przez Amazon.com, ma obecnie około 190 mln dolarów zadłużenia. Zadłużenie to wynika przede wszystkim z pożyczki zaciągniętej w 2023 roku, którą iRobot wykorzystał na refinansowanie działalności w czasie, gdy europejskie postępowanie antymonopolowe blokowało transakcję z Amazonem.

Po fiasku umowy z Amazonem i opóźnieniach w spłatach wobec Picea, chiński producent przejął dług iRobota od grupy funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Carlyle Group – wynika z akt sądowych. Zgodnie z planem restrukturyzacyjnym iRobot, Picea obejmie całość kapitału spółki i umorzy pozostałe 190 mln dolarów długu z tytułu pożyczki z 2023 roku, a także dodatkowe 74 mln dolarów zobowiązań wynikających z umowy produkcyjnej między firmami.

Pozostali wierzyciele i dostawcy mają zostać spłaceni w całości - wynika z dokumentów sądu upadłościowego.

Ponad trzy dekady na rynku

iRobot poinformował, że postępowanie upadłościowe nie powinno zakłócić działania aplikacji, programów dla klientów, współpracy z globalnymi partnerami, relacji w łańcuchu dostaw ani wsparcia produktowego. Spółka, która w 2021 roku – w okresie wzrostu popytu napędzanego pandemią – była wyceniana na 3,56 mld dolarów, jest obecnie warta około 140 mln dolarów, według danych opracowanych przez LSEG.

iRobot został założony w 1990 roku przez trzech robotyków z Massachusetts Institute of Technology. Początkowo firma koncentrowała się na projektach obronnych i kosmicznych, zanim w 2002 roku wprowadziła na rynek robota sprzątającego Roomba.

Roomba odniosła natychmiastowy sukces i – według danych spółki – posiada obecnie około 42 proc. udziału w rynku amerykańskim oraz 65 proc. w rynku japońskim robotów odkurzających. Siedziba iRobot mieści się w Bedford w stanie Massachusetts. Firma zatrudnia 274 pracowników.

OGLĄDAJ: TVN24 HD