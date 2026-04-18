Ze świata

Ataki na statki w cieśninie Ormuz

Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Trump o rozmowach z Iranem: dobrze się dogadujemy, ale kto wie
Źródło: Reuters
Co najmniej dwa statki handlowe poinformowały, że zostały ostrzelane, gdy w sobotę próbowały przepłynąć cieśninę Ormuz - podała agencja Reuters. Organizacja do spraw handlu morskiego Wielkiej Brytanii (UKMTO) przekazała, że otrzymała zgłoszenie o ostrzelaniu tankowca.

O atakach na statki w cieśninie Ormuz poinformowały Reutersa trzy źródła zajmujące się bezpieczeństwem morskim i żeglugą. Stało się to wkrótce po tym, jak Iran ogłosił, że ponownie zaostrza kontrolę nad tym szlakiem wodnym.

UKMTO poinformowała, że otrzymała zgłoszenie o ostrzelaniu tankowca przez "dwie łodzie bojowe powiązane z irańską Gwardią Rewolucyjną (IRGC)" 20 mil morskich na północny wschód od Omanu.

Kapitan tankowca powiedział, że dwie łodzie uzbrojone otworzyły ogień bez uprzedniego nawiązania łączności radiowej. UKMTO dodała, że statek i jego załoga są bezpieczni.

Skomplikowana sytuacja w cieśninie Ormuz

Wcześniejsze dane z systemów śledzenia statków wskazywały, że przez cieśninę przepłynął konwój ośmiu tankowców - był to pierwszy znaczący ruch statków od czasu rozpoczęcia wojny amerykańsko-izraelskiej przeciwko Iranowi siedem tygodni temu.

Potem nastąpił jednak nagły zwrot Iranu, który ogłosił, że ponownie wprowadza ścisłą kontrolę wojskową nad tym kluczowym szlakiem.

W komunikacie opublikowanym na Telegramie irański przywódca najwyższy Modżtaba Chamenei stwierdził, że irańska marynarka wojenna jest gotowa zadać swoim wrogom "nowe gorzkie porażki".

Zwrot Iranu w sprawie cieśniny Ormuz

Kilka godzin wcześniej prezydent USA Donald Trump wspomniał o "całkiem dobrych wiadomościach" dotyczących Iranu, nie wdając się jednak w szczegóły. Stwierdził również, że walki mogą zostać wznowione, jeśli do środy, kiedy to wygasa dwutygodniowe zawieszenie broni, nie dojdzie do porozumienia pokojowego.

W piątek Iran ogłosił tymczasowe otwarcie cieśniny Ormuz w następstwie odrębnego, wynegocjowanego przez USA 10-dniowego porozumienia o zawieszeniu broni - zawartego w czwartek między Izraelem a Libanem.

Jednak w sobotę dowództwo irańskich sił zbrojnych oświadczyło, że tranzyt przez cieśninę powrócił do stanu ścisłej kontroli wojskowej Iranu, powołując się na to, co określiło jako powtarzające się naruszenia ze strony USA i akty "piractwa" pod pozorem blokady.

Rzecznik powiedział, że Iran zgodził się wcześniej "w dobrej wierze" na kontrolowany przepływ ograniczonej liczby tankowców i statków handlowych w wyniku negocjacji, ale dodał, że dalsze działania Stanów Zjednoczonych zmusiły Teheran do przywrócenia ściślejszej kontroli nad ruchem statków przez ten strategiczny punkt kontrolny.

Teheran zablokował Ormuz, a tym samym ruch do i z Zatoki Perskiej, w pierwszych dniach wojny, rozpoczętej 28 lutego amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran. Cieśnina jest kluczowym szlakiem transportu surowców energetycznych z Zatoki Perskiej. W normalnych warunkach trasą tą przepływa 20 proc. zużywanej na świecie ropy i skroplonego gazu ziemnego.

Zatoka Perska i cieśnina Ormuz
Źródło: PAP/Michał Czernek

Wstrzymanie ruchu przez Ormuz spowodowało wzrost cen gazu i ropy na światowych rynkach. Cena baryłki ropy Brent przed wojną wynosiła około 70 dolarów, a w marcu wzrosła do blisko 120 dolarów. W piątek wynosiła blisko 100 dolarów, a po ogłoszeniu otwarcia Ormuzu przez Iran spadła poniżej 90.

pc

pc
Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: ALI HAIDER/PAP/EPA

Krzysztof Krzykowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
