Atak na irański statek w cieśninie Ormuz. Jedna osoba nie żyje
Państwowa, irańska agencja informacyjna IRNA przekazała, że władze nie zidentyfikowały jeszcze pochodzenia pocisku. Ostrzału nie skomentowała jak do tej pory armia USA, która blokuje irańskie porty.
Spotkanie w sprawie cieśniny Ormuz
W poniedziałek, jak zapowiedziały władze Iranu, dojdzie do spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów regionu. Tematem spotkania będzie omówienie starań Iranu, i leżącego po drugiej stronie cieśniny Ormuz Omanu, dotyczących zarządzania żeglugą w cieśninie. Nie wszystkie kraje Zatoki Perskiej są jednak zainteresowane udziałem w rozmowach, absencję zapowiedziały już władze Bahrajnu.
Iran podkreślił, że osiągnięcie porozumienia z Omanem w sprawie cieśniny nie oznacza, że zostanie ona otwarta dla żeglugi. "Droga wodna zostanie otwarta pod warunkiem, że Stany Zjednoczone zakończą blokadę" - powiedział prezydent Mahmud Pezeszkian w rozmowie ze stacją India Today TV.
Wezwanie do ataków na tankowce
Radykalny irański dziennik "Kayhan" napisał w niedzielę, że na każdy atak na irański tankowiec Teheran powinien odpowiadać ostrzałem każdego tankowca w regionie. "Islamska Republika Iranu musi oficjalnie ogłosić, że od teraz, jeśli zostanie zaatakowany choćby jeden irański tankowiec, celem ataku staną się wszystkie tankowce w Zatoce Perskiej i Zatoce Omańskiej, a także każdy tankowiec poza regionem, który znajduje się w zasięgu sił irańskich" - napisała gazeta wydawana pod nadzorem przedstawiciela najwyższego przywódcy Iranu.
"Rynek ropy naftowej stanąłby w obliczu historycznego niedoboru podaży, a ceny wzrosłyby do niewiarygodnych i nieprzewidzianych poziomów" - podkreślił dziennik, dodając, że wynikające z tego zakłócenia mogłyby stać się "egzystencjalnym zagrożeniem dla światowego porządku gospodarczego".
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W odpowiedzi na rozpoczętą 28 lutego przez USA i Izrael wojnę Iran odpowiedział zablokowaniem cieśniny Ormuz, w której przed wybuchem tego konfliktu panowała swoboda żeglugi. Obecnie Iran wymusza na statkach handlowych uzyskanie zezwolenia na tranzyt przez cieśninę, powołując się na względy bezpieczeństwa i suwerenności. Rozważa też wprowadzenie mechanizmu pobierania opłat za usługi. Statki, które nie stosują się do tych zasad, są często celem ataków irańskich sił zbrojnych.