"Nawiedzone" mieszkania na sprzedaż. "Zniżki są znaczne"

Quarry Bay Hong Kong shutterstock_1603438030
Panorama Hongkongu
Źródło: Reuters Archive
W Hongkongu, jednym z najdroższych rynków nieruchomości na świecie, można kupić mieszkanie znacznie taniej, nawet o jedną trzecią. Warunek? Lokal musi mieć mroczną historię, na przykład być miejscem tragicznej śmierci lub uchodzić za nawiedzony - podaje CNN.

Większość agencji nieruchomości w ofercie ma mieszkania, których historia może zniechęcić nabywców i najemców - twierdzi CNN. Zawierają one informacje o tym, w jakich okolicznościach zginął poprzedni mieszkaniec. Możliwe jest też zlecenie agencji śledztwa, obejmującego zarówno sprawdzenie aktów zgonu, jak i przepytanie sąsiadów.

- Zniżki na takie mieszkania są znaczne. Jeżeli ktoś nie przejmuje się zajściami z przeszłości, może znaleźć mieszkanie znacznie poniżej cen rynkowych - powiedział Ng Goon-lau, inwestor znany jako "Król nawiedzonych domów".

Wierzą, że takie mieszkanie może przyciągać nieszczęścia

W Hongkongu silne są wpływy buddyzmu i taoizmu. Dlatego wielu ludzi sądzi, że mieszkanie w domu, w którym doszło do zabójstwa, może ściągnąć na człowieka nieszczęścia.

Mistrz feng shui (szkoła mówiąca, że otaczające nas przedmioty mają własną energię, wpływającą na samopoczucie i los ludzi) Andrew Kwan wyjaśnił, że osoby zmarłe w tragicznych okolicznościach mogą zostać uwięzione. - Ich nienawiść mogła zostać na miejscu. Ich duch może być przywiązany do mieszkania - powiedział.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Chińskie samochody na parkingu dilera w rosyjskim Sankt Petersburgu
Za pięć lat większości z tych marek nie będzie. I przemysłu w Europie też
Maciej Michałek
shutterstock_1309985482
Samochody z kryzysem w standardzie. Dlaczego dopłacają, by je sprzedać?
Maciej Michałek
Najnowsze czołgi Abrams w Polsce
Koniec złudzeń. Chiny otwarcie uderzają w NATO
Maciej Michałek

Jeżeli mieszkanie zostaje uznane za nawiedzone, cena spada przeciętnie o 20 procent. Jeżeli doszło w nim do zabójstwa, obniżka sięga 34 procent - powiedział Utpal Bhattacharya, wykładowca Hong Kong University of Science and Technology, który badał rynek nawiedzonych domów. Obniżki nie kończą się na mieszkaniu: spadają również ceny nieruchomości w sąsiedztwie. Mieszkania na tym samym piętrze tanieją o ok. 10 proc., a w tym samym budynku - o 7 proc. - powiedział Bhattacharya dziennikarzom CNN.

Duże ryzyko

Także banki postrzegają "nawiedzone domy" jako ryzykowne. - Najczęściej nie udzielają w tych przypadkach pożyczek hipotecznych - oświadczył Eric Pau z jednej z lokalnych firm deweloperskich.

Inwestorzy specjalizujący się w zakupach "nawiedzonych" nieruchomości muszą liczyć się także z porażkami - ostrzegł CNN. Ng Goon-lau opowiedział stacji o najemcy, który zamieszkał w jednym z takich mieszkań. Zaledwie kilka dni później lokator zerwał umowę i wyprowadził się, nie udzielając żadnych wyjaśnień. Inwestor zaczął szukać rozwiązania u sąsiadów.

- Powiedzieli mi, że trzyletni syn tego lokatora otworzył w środku nocy bardzo trudną książkę i uważnie ją studiował. Najemca doszedł do wniosku, że jego syn jest opętany - powiedział CNN inwestor.

OGLĄDAJ: Oglądaj "Kawę na ławę" w TVN24 i TVN24+
02 1045 kawa cl-0001

Oglądaj "Kawę na ławę" w TVN24 i TVN24+
NA ŻYWO

02 1045 kawa cl-0001
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mp/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Hongkong Nieruchomości
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica