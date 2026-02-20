Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

"Hańba dla narodu". Trump zapowiada nowe cła

Donald Trump
Trump grozi Macronowi cłami za niepodniesienie ceny lekarstwa w Europie
Źródło: TVN24
Orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie ceł jest głęboko rozczarowujące - ocenił Donald Trump, komentując wyrok dotyczący nałożonych przez niego ceł, który większość z nich unieważnił. Według niego sędziowie "nie mieli odwagi zrobić tego, co słuszne dla naszego kraju". Zapowiedział przy tym, że w odpowiedzi nałoży nową 10-procentową globalną stawkę ceł.

Sąd Najwyższy USA uznał w piątek większość ceł nałożonych przez Donalda Trumpa za nielegalne. Sędziowie stwierdzili, że prezydent nie miał uprawnień do nakładania taryf na podstawie ustawy IEEPA.

Później Trump odniósł się do tego wyroku. - Orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie ceł jest głęboko rozczarowujące i wstydzę się niektórych członków sądu. Absolutnie wstydzę się, że nie mieli odwagi zrobić tego, co słuszne dla naszego kraju - powiedział.

Ocenił, że choć spodziewał się głosowania liberalnych sędzi - które nazwał "hańbą dla narodu" - przeciwko cłom, to był głęboko zawiedziony postawą trojga konserwatystów, którzy się do nich przyłączyli.

- Są bardzo niepatriotyczni i nielojalni wobec naszej konstytucji. Moim zdaniem Sąd Najwyższy uległ wpływom zagranicznych interesów i ruchu politycznego, który jest znacznie mniejszy, niż ludzie mogliby przypuszczać - powiedział Trump.

- Kraje zagraniczne, które oszukiwały nas przez lata, były wniebowzięte. Są tacy szczęśliwi i tańczą na ulicach, ale nie będą tańczyć zbyt długo - dodał.

Trump zapowiada nowe cła

Trump ogłosił też, że nałoży nową 10-procentową globalną stawkę ceł i zapowiedział użycie innych alternatyw w obliczu unieważnienia większości dotychczasowych ceł.

- Dzisiaj podpiszę rozporządzenie o nałożeniu 10-procentowego globalnego cła na podstawie sekcji 122 [ustawy o handlu - przyp. red.], ponad nasze standardowe cła, które już obowiązują. Wszczynamy również kilka dochodzeń na podstawie sekcji 301 i innych, aby chronić nasz kraj przed nieuczciwymi praktykami handlowymi innych krajów i firm - powiedział.

Wymieniony przez Trumpa przepis pozwala na nałożenie ceł wynoszących do 15 proc. na okres do 150 dni. Prezydent twierdził przy tym, że orzeczenie sądu - wbrew woli sędziów - w praktyce daje mu jeszcze większe uprawnienia w polityce handlowej, potwierdzając m.in. prawo do samodzielnego nakładania embarga.

- Innymi słowy, mogę zniszczyć handel. Mogę zniszczyć kraje. Mam nawet prawo nałożyć niszczące kraje embarga. Mogę robić, co chcę, ale nie mogę pobierać jednego dolara - podsumował Trump.

Decyzja Sądu Najwyższego USA w sprawie ceł

Sąd Najwyższy USA uznał w piątek, że amerykański przywódca nie miał uprawnień do nakładania ceł na podstawie ustawy IEEPA. Ta, stosowana dotąd głównie do wprowadzania sankcji, stanowiła podstawę prawną większości ceł nałożonych przez Trumpa, w tym 10-procentowych taryf na towary z niemal wszystkich państw świata.

Sąd stwierdził w wydanym w piątek orzeczeniu, napisanym przez prezesa Johna Robertsa, że prezydent - nakładając cła na podstawie IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) - przekroczył swoje uprawnienia.

"Prezydent powołuje się na nadzwyczajne uprawnienia do jednostronnego nakładania ceł o nieograniczonej wysokości, czasie trwania i zakresie" - napisał Roberts. "W odniesieniu do zakresu, historii i kontekstu konstytucyjnego tego rzekomego uprawnienia, (głowa państwa) musi jasno określić upoważnienie Kongresu do jego wykonania" - podkreślił Sąd Najwyższy, oceniając, że wskazana ustawa nie daje takich jasnych upoważnień.

Decyzja Sądu Najwyższego zapadła stosunkiem głosów 6-3 - do trójki liberalnych sędzi dołączyło troje konserwatystów: Roberts, Neil Gorsuch i Amy Coney Barrett.

Cła nałożone na podstawie IEEPA

Według telewizji MS NOW, w ramach ceł nałożonych na podstawie IEEPA państwo uzyskało w ubiegłym roku 133 mld dolarów. To wielka porażka dla prezydenta Trumpa, dla którego cła stanowią główny element polityki gospodarczej i zagranicznej. 

Wśród ceł nałożonych na podstawie IEEPA są 10-procentowe taryfy na niemal wszystkie towary z niemal wszystkich państw świata i wyższe cła na ok. 70 państw wprowadzone w kwietniu 2025 r. Nałożone cła stanowiły też podstawę do negocjacji nowych umów handlowych z największymi gospodarkami, w tym UE, Chinami, Japonią, Koreą Południową czy Indiami.

Trump użył też IEEPA, by nakładać karne cła w związku z przemytem fentanylu na towary z Chin, Meksyku i Kanady, a także karne cła na Brazylię i Indie za skazanie byłego brazylijskiego prezydenta Jaira Bolsonaro i zakup rosyjskiej ropy naftowej.

Konsekwencje orzeczenia nie są dotąd jasne, bo sąd nie określił, co powinno stać się z pobranymi podatkami. Jak zaznaczył w zdaniu odrębnym sędzia Brett Kavanaugh, decyzja spowoduje z tego powodu wielki "bałagan".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Wiktor Knowski/akr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ERIK S. LESSER

Udostępnij:
Tagi:
Cła Donalda TrumpaUSA
Zobacz także:
shutterstock_2239909941
Ogromna kumulacja w Eurojackpot
Pieniądze
Ursula von der Leyen
Spór o nowe etaty w Brukseli. Blisko 1,5 miliarda euro więcej na pensje
Ze świata
UOKiK
Milionowa kara dla firmy pożyczkowej. Sąd przyznał rację UOKiK
Pieniądze
shutterstock_729228883
Fatalne wieści dla portfeli Polaków. "To wszystko niemal gwarantuje" podwyżkę
Rynki
shutterstock_2460004295_1
Ciemne chmury nad branżą. "Rynek to podejście szybko zweryfikował"
Łukasz Figielski
shutterstock_769740769
Dał złote sztabki na naprawę rur. "Brak mi słów"
Ze świata
nvidia czip shutterstock_1060748543
Wielkie firmy łączą siły. Potężna inwestycja
Tech
Donald Trump
Sąd Najwyższy zdecydował w sprawie ceł Trumpa
Ze świata
shutterstock_2633456713
Duża sieć wycofuje makaron
Z kraju
shutterstock_2689149051
Chcą stworzyć specjalny portal z dostępem do zablokowanych treści
Tech
Władimir Putin
Zostało tylko kilka dni do rocznicy, a w Unii wciąż bez porozumienia
Ze świata
Donald Trump
Lotnisko imienia Donalda Trumpa. Wyniki głosowania
Ze świata
portfel euro shutterstock_2066875919
Euro w Polsce? Zaskakujące wyniki badania
Z kraju
Viktor Orban
Orban: ci, którzy zamknęli Przyjaźń, wysadzili Nord Stream
Ze świata
Narendra Modi, Sam Altman, Dario Amodei
Wszyscy złapali się za ręce, tylko nie oni
Tech
Podpisano umowę kredytu na finansowanie modernizacji Lotniska Chopina
Lotniskowy kredyt gigant. "Będziemy mogli obsłużyć ponad 30 milionów pasażerów rocznie"
Z kraju
Karol Nawrocki
Apel do prezydenta. "Stańmy wspólnie"
Z kraju
Jeffrey Epstein (2004)
Ugoda byłych pracowników Epsteina. Kwota sięga dziesiątków milionów
Ze świata
Tusk i Nawrocki
Wrócą do tego, co zawetował prezydent. "Komuś trzeba coś zmniejszyć, a komuś zwiększyć"
Z kraju
Ursula von der Leyen na nieformalnym szczycie UE
Zmiana unijnej polityki na horyzoncie. "Made in Europe"
Ze świata
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Rośnie kumulacja w Lotto
Z kraju
Budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Decyzja ZUS i "niech sobie ubezpieczony radzi". "W grę wchodzą bardzo wysokie kwoty"
Joanna Rubin-Sobolewska
Argentyna, protesty przeciwko reformie prawa pracy
Strajk generalny i fala protestów. To reakcja na reformę
Ze świata
Andrzej Domański
Polska częścią "wielkiej szóstki"
Ze świata
Kobieta została skazana.
Administracja skarbowa ostrzega. "Próbują wyłudzić dane"
Z kraju
Ropa, pole naftowe, Syria
Rynek ropy nerwowy. Iran w centrum uwagi
Rynki
Droga autostrada A1 korek samochody
Nowe znaki na polskich drogach. Zmiany weszły w życie
Moto
Bill Gates
Echa akt Epsteina. Gates zrezygnował w ostatniej chwili
Tech
pole rolne (zdj. ilustracyjne)
Tę ustawę prezydent też zawetował
Z kraju
Lody
Największa firma spożywcza na świecie rezygnuje z lodów
Handel

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica