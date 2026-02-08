Pandemia, wojna, spory celne. Niemiecka gospodarka płaci gigantyczną cenę

Friedrich Merz chce ożywić niemiecką gospodarkę. "Musimy pozostać krajem przemysłowym!" Źródło: Jakub Loska/Fakty o Świecie TVN24 BiS

Autorzy badania wyliczyli, że w ciągu sześciu lat od 2020 roku spadek PKB Niemiec, po uwzględnieniu zmian cen rynkowych, wyniósł 940 mld euro. W przeliczeniu na jednego zatrudnionego oznacza to około 20 tys. euro strat. Jak zaznaczono, aż jedna czwarta tej kwoty przypada na 2025 rok, który – jak napisała agencja dpa – upłynął pod znakiem sporów celnych z administracją prezydenta USA Donalda Trumpa.

Recesja niemieckiej gospodarki

Analityk IW Michael Groemling ocenił, że obecna dekada przyniosła bezprecedensowe wstrząsy i wyjątkowo duże koszty dostosowań gospodarczych, wyraźnie przewyższające obciążenia znane z wcześniejszych kryzysów. Z wyliczeń instytutu wynika, że straty po 2020 roku są większe niż skutki stagnacji z lat 2001–2004, szacowane na ok. 360 mld euro, oraz kryzysu finansowego z lat 2008–2009, który kosztował ok. 525 mld euro. Groemling zwrócił uwagę, że mimo ożywienia po pandemii aktywność gospodarcza Niemiec od trzech lat nie przekracza poziomu sprzed 2019 roku. Po dwóch latach recesji niemiecka gospodarka odnotowała wzrost w ostatnim kwartale 2025 roku – PKB zwiększył się o 0,3 proc., więcej, niż wskazywały wstępne szacunki. Oznacza to uniknięcie trzeciego z rzędu roku bez wzrostu. Ekonomiści oceniają jednak, że wyraźniejsze ożywienie powinno nadejść dopiero w 2027 roku, wraz z pełnym efektem nowych inwestycji w infrastrukturę i obronność.

