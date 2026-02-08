Logo TVN24
Ze świata

Pandemia, wojna, spory celne. Niemiecka gospodarka płaci gigantyczną cenę

Niemcy, ludzie
Friedrich Merz chce ożywić niemiecką gospodarkę. "Musimy pozostać krajem przemysłowym!"
Źródło: Jakub Loska/Fakty o Świecie TVN24 BiS
Od 2020 roku kolejne wstrząsy - pandemia COVID-19, pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę oraz konflikt celny między Stanami Zjednoczonymi a krajami Europy - uszczupliły niemiecką gospodarkę o niemal bilion euro. Tak wynika z najnowszych wyliczeń przedstawionych w sobotę przez Instytut Gospodarki Niemieckiej (IW) z siedzibą w Kolonii.

Autorzy badania wyliczyli, że w ciągu sześciu lat od 2020 roku spadek PKB Niemiec, po uwzględnieniu zmian cen rynkowych, wyniósł 940 mld euro. W przeliczeniu na jednego zatrudnionego oznacza to około 20 tys. euro strat. Jak zaznaczono, aż jedna czwarta tej kwoty przypada na 2025 rok, który – jak napisała agencja dpa – upłynął pod znakiem sporów celnych z administracją prezydenta USA Donalda Trumpa.

Premier Donald Tusk i przedstawiciele rządu w trakcie głosowania w Sejmie 5.12.2025 rok
Media o Polsce: silna gospodarka, słaby rząd
Merz i Modi
"Dla UE i Niemiec kraj ten stanowi ogromną szansę"
Berlin (zdjęcie ilustracyjne)
Problemy gospodarcze Niemiec. "Główne filary nie wykazują poprawy"

Recesja niemieckiej gospodarki

Analityk IW Michael Groemling ocenił, że obecna dekada przyniosła bezprecedensowe wstrząsy i wyjątkowo duże koszty dostosowań gospodarczych, wyraźnie przewyższające obciążenia znane z wcześniejszych kryzysów. Z wyliczeń instytutu wynika, że straty po 2020 roku są większe niż skutki stagnacji z lat 2001–2004, szacowane na ok. 360 mld euro, oraz kryzysu finansowego z lat 2008–2009, który kosztował ok. 525 mld euro. Groemling zwrócił uwagę, że mimo ożywienia po pandemii aktywność gospodarcza Niemiec od trzech lat nie przekracza poziomu sprzed 2019 roku. Po dwóch latach recesji niemiecka gospodarka odnotowała wzrost w ostatnim kwartale 2025 roku – PKB zwiększył się o 0,3 proc., więcej, niż wskazywały wstępne szacunki. Oznacza to uniknięcie trzeciego z rzędu roku bez wzrostu. Ekonomiści oceniają jednak, że wyraźniejsze ożywienie powinno nadejść dopiero w 2027 roku, wraz z pełnym efektem nowych inwestycji w infrastrukturę i obronność.

pc

Opracował Jan Sowa//ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

NiemcyGospodarka Niemiec
