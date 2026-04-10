Premier Francji: będziemy nadal płacić cenę za cudze wojny

Wojna na Bliskim Wschodzie nie jest naszą wojną, ale jednak dotyka nas bardzo bezpośrednio - powiedział w piątek premier Francji Sebastien Lecornu. W związku z tym zapowiedział, że jego kraj planuje przyspieszenie przechodzenia na energię elektryczną kosztem importowanych paliw kopalnych.

- Na szczęście Francja ma atut - elektryczność, którą produkuje na swojej ziemi - zaznaczył Lecornu, odnosząc się głównie do francuskich elektrowni jądrowych.

Jak opisywał, 60 proc. zużywanej we Francji energii pochodzi z importowanych paliw kopalnych, podczas gdy energia jądrowa jest trzykrotnie tańsza.

Podwojenie środków na energię elektryczną

Lecornu zapowiedział, że rząd zwiększy dwukrotnie środki na wsparcie wykorzystania energii elektrycznej. Z obecnych 5,5 mld euro wzrośnie do 10,5 mld euro rocznie.

W nowych budynkach mieszkalnych, w tym wielorodzinnych, nie będzie już można instalować ogrzewania gazowego. Do 2050 roku ten rodzaj ogrzewania zostanie zlikwidowany w dużej liczbie mieszkań socjalnych - 2 milionach lokali.

Rząd chce też, by do 2030 roku instalowane były pompy ciepła - produkowane we Francji - w liczbie 1 miliona rocznie. Pozwoli to na zmniejszenie o połowę kosztów ogrzewania.

Władze wesprą finansowo wypożyczanie aut elektrycznych - liczba dostępnych pojazdów zwiększy się o 50 tys. począwszy od czerwca br. Mają być one przeznaczone dla osób, które często się przemieszczają: opiekunów czy rzemieślników używających aut w pracy.

Premier Francji: z tego powodu będziemy nadal płacić cenę za cudze wojny

- Jesteśmy zależni od ropy i gazu i z tego powodu będziemy nadal płacić cenę za cudze wojny - powiedział Lecornu, uzasadniając konieczność tych zmian. Zapowiedziane przez niego działania mają być pierwszym etapem planu elektryfikacji kraju.

Rząd Lecornu od rozpoczęcia przez USA i Izrael wojny z Iranem nie zdecydował się na obniżkę podatków, by zredukować wzrost cen paliw. Zapowiedział jedynie wsparcie konkretnych najbardziej dotkniętych branż (transport drogowy, rybołówstwo, rolnictwo).

pc

pc
Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/IAN LANGSDON / POOL

Paulina Karpińska
