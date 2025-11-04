Gigant wycofuje wszystkie lalki erotyczne po protestach. Miały "dziecięcy wygląd"

Protest we Francji przeciwko lalkom na chińskiej platformie sprzedażowej Źródło: Reuters

Chińska platforma sprzedażowa Shein ogłosiła w poniedziałek "całkowity zakaz" sprzedaży lalek erotycznych na swojej stronie internetowej. Stało się po to po tym, gdy Francja zagroziła odcięciem jej dostępu do rynku. Na kontrowersyjny produkt zwrócili uwagę również aktywiści.

Kontrowersyjne lalki erotyczne

W sobotę francuski urząd ds. zwalczania oszustw finansowych, DGCCRF, oskarżył platformę fast fashion o sprzedaż lalek erotycznych "o dziecięcym wyglądzie", donosi BFMTV. Produkty te były dostępne na stronie jeszcze do godziny 4 czasu lokalnego w poniedziałek.

- Chcę jasno powiedzieć: jeśli te zachowania się powtórzą, będziemy mieli prawo zakazać platformie Shein dostępu do rynku francuskiego - powiedział w rozmowie z telewizją BFMTV francuski minister finansów Roland Lescure. - Te okropne przedmioty są nielegalne - dodał.

Kontrowersyjne lalki wywołały następnie protesty w stolicy Francji. Doszło do nich na kilka dni przed otwarciem pierwszego stacjonarnego sklepu Shein w prestiżowym domu towarowym BHV Marais w centrum Paryża. Partnerstwo z Shein skłoniło też kilka francuskich marek do wycofania się z tego miejsca.

Protest przeciwko lalkom na platformie sprzedażowej

Shein wycofuje produkty dla dorosłych

Rzecznik Shein we Francji Quentin Ruffat w radiu RMC przekazał, że to, co się stało, jest "poważne, niedopuszczalne i nie do przyjęcia". - Wprowadzimy niezbędne zabezpieczenia, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości - zapewnił.

Stacja CNN poinformowała w poniedziałek, że cała kategoria "produkty dla dorosłych" została tymczasowo usunięta z oferty tej platformy na czas przeprowadzania kompleksowej analizy. Prezes Shein Donald Tang zaznaczył w oświadczeniu, że "walka z wykorzystywaniem dzieci nie podlega negocjacjom. Były to oferty sprzedaży na platformie udostępnione przez zewnętrznych sprzedawców, ale traktuję to osobiście". Gigant przekazał też, że planuje wprowadzić surowsze kontrole sprzedawców.

Wysoka Komisarz Francji ds. Dzieciństwa, Sarah El-Haïry w rozmowie z BFMTV zaznaczyła, że "chce zidentyfikować zarówno sprzedawców, jak i nabywców tych lalek". Paryska prokuratura poinformowała o wszczęciu dochodzeń przeciwko Shein, a także konkurencyjnym sklepom internetowym AliExpress, Temu i Wish, w związku ze sprzedażą lalek erotycznych, podaje France24.

Kary dla Shein

Firma Shein weszła na francuski rynek w 2015 roku. Została w tym roku trzykrotnie ukarana przez francuskie urzędy grzywną na łączną kwotę 191 milionów euro (813 mln zł) za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących dotyczących plików cookie, fałszywą reklamę, wprowadzanie w błąd oraz brak deklaracji o obecności mikrowłókien z tworzyw sztucznych w swoich produktach, podaje BFMTV.

