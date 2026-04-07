Największa firma muzyczna na świecie może zmienić właściciela

Taylor Swift na scenie podczas pierwszego wieczoru trasy "The Eras Tour", 17 marca 2023, Glendale.
Universal Music Group - gigant branży muzycznej reprezentujący między innymi Kendricka Lamara czy Taylor Swift, otrzymała ofertę przejęcia. Za propozycją wycenianą na ponad 64 miliardy dolarów stoi amerykańska firma inwestycyjna Pershing Square.

Oferta warta 64,3 mld dolarów (ok. 237 mld złotych) zakłada wykupienie koncernu w ramach fuzji, w wyniku której nowa spółka trafiłaby na amerykańską giełdę - poinformował dyrektor generalny firmy, miliarder Bill Ackman.

Problemy Universal Music

Oprócz reprezentowania imponującej listy artystów - na której znajdują się również Sabrina Carpenter, Billie Eilish czy Taylor Swift, największa na świecie firma muzyczna zarządza studiami Abbey Road. Jest również właścicielem tak prestiżowych wytwórni, jak EMI czy Island Records.

Pershing Square posiada już udziały w Universal. W swoim portfolio ma również akcje Google, Meta i Amazona, jak również Restaurant Brands International, do której należy sieć Burger King.

Universal nie odniósł się jeszcze oficjalnie do oferty.

Ackman stwierdził w oświadczeniu, że kierownictwo firmy "znakomicie poradziło sobie z rozwojem i budową światowej klasy portfolio artystów, osiągając przy tym świetne wyniki finansowe". Dodał, że Universal odmieniło branżę, stawiając twórców w centrum uwagi, i udowodniło, że potrafi wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji, dbając jednocześnie o ochronę własności intelektualnej.

Zauważył jednak, że kurs akcji spółki ostatnio "znacząco spadł" z przyczyn niezwiązanych bezpośrednio z działalnością muzyczną, a problemy te mogłyby zostać "rozwiązane dzięki planowanej transakcji".

Konkurencja na rynku

- Universal ma w swoim katalogu dziewięciu z dziesięciu najpopularniejszych artystów na świecie w 2025 roku. Patrząc na liczby, można by pomyśleć, że to maszyna do zarabiania pieniędzy. W rzeczywistości sprawa jest bardziej złożona - powiedział Dan Coatsworth, dyrektor ds. rynków w AJ Bell, cytowany przez BBC.

Dodał jednak, że wzrost rynku streamingu był wolniejszy od prognoz, co jest kluczowe, "ponieważ Universal w dużym stopniu polega na wypłatach tantiem z serwisów takich jak Spotify i Apple Music".

Model generowania przychodów przez firmy muzyczne ewoluuje wraz z przechodzeniem słuchaczy na platformy społecznościowe, takie jak TikTok czy Instagram. W 2024 roku Universal toczył spór z TikTokiem o wysokość tantiem. Choć konflikt został zażegnany, obrazuje on szersze obawy branży o adekwatne wynagrodzenie ze strony serwisów społecznościowych.

- Sytuacji nie ułatwia zaciekła konkurencja. Wytwórnie muszą przeznaczać ogromne kwoty na marketing, aby ich artyści wyróżnili się na tle innych. To oznacza, że Universal musi nieustannie inwestować, aby zarabiać - dodał Coatsworth.

Nagły wzrost akcji po ogłoszeniu oferty

W opublikowanym we wtorek liście do zarządu Bill Ackman stwierdził, że Universal "wyraźnie odbiega od oczekiwań" w kilku kluczowych indeksach giełdowych w USA i na świecie. Jako powody wskazał szereg czynników, w tym niedawną decyzję o opóźnieniu debiutu spółki na nowojorskiej giełdzie. Universal jest obecnie notowany w Amsterdamie, jednak Ackman od dawna zabiega o wprowadzenie firmy na parkiet w Stanach Zjednoczonych.

Miliarder stał się znanym stronnikiem Donalda Trumpa w lipcu 2024 roku, podczas jego kampanii o drugą kadencję w Białym Domu. Jego zaangażowanie zostało odebrane jako istotny sygnał poparcia dla obecnego prezydenta ze strony środowisk biznesowych - zauważa BBC.

Cena akcji Universal początkowo wzrosła o blisko 30 proc. po wtorkowym ogłoszeniu oferty. Po południu wzrost ustabilizował się na poziomie 10 proc.

