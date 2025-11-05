Ruch wstrzymany z powodu dronów. Wiadomo, co z lotniskiem

Kilkanaście dronów nad belgijską bazą wojskową Źródło: TVN24

Po zamknięciu lotniska, samoloty przekierowano do Liege, wykorzystywanego głównie jako węzeł przeładunkowy. Jednak wkrótce i to lotnisko zostało zamknięte z powodu pojawienia się bezzałogowców. Według informacji lokalnych mediów drony miały również zostać zauważone koło wojskowych baz lotniczych Kleine-Brogel i Florennes.

Jak podkreśliła dyrekcja lotniska, wstrzymanie ruchu lotniczego we wtorek wieczorem zostało zarządzone ze względów bezpieczeństwa. Doprowadziło to do opóźnień i odwołania niektórych lotów, a także może mieć nadal wpływ na operacje lotnicze w środę rano.

Ruch wstrzymany

We wtorek wieczorem Kurt Verwilligen, rzecznik firmy Skeyes, która zajmuje się kontrolą ruchu lotniczego, poinformował, że krótko przed godz. 20 otrzymano zgłoszenie o locie drona nad terenem lotniska w Brukseli.

- W ramach środków ostrożności cały ruch lotniczy został tymczasowo wstrzymany - dodał.

We wrześniu lotniska w Kopenhadze i Oslo musiały zostać tymczasowo zamknięte z powodu dostrzeżenia dronów, a w zeszły weekend drony widziano również nad belgijską wojskową bazą lotniczą.

