Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Dr Smyk: Zamrożenie na stałe rosyjskich aktywów "może zaboleć"

Moskwa. Plac Czerwony
Dr Smyk: to jest bardzo ważna decyzja, która może Rosję zaboleć
Rosja odgraża się odwetem w związku z decyzją Unii Europejskiej o zamrożeniu na stałe rosyjskich aktywów. - To tylko oznacza, że to jest bardzo ważna decyzja, która może zaboleć - oceniła w programie "Tak jest" w TVN24 szefowa przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce dr Katarzyna Smyk.

Państwa członkowskie podjęły w piątek decyzję o zamrożeniu na stałe rosyjskich aktywów zdeponowanych na terenie Unii Europejskiej. Zgoda państw na stałe zamrożenie rosyjskich aktywów nie przesądza o tym, czy dojdzie do udzielenia Ukrainie pożyczki reparacyjnej, sfinansowanej z ich użyciem. Decyzja jest jednak postrzegana jako istotny przełom, przybliżający Wspólnotę do tego rozwiązania.

Dr Katarzyna Smyk, szefowa przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce zapytana w programie "Tak jest" w TVN24 o to, jakie są szanse, aby zamrożone aktywa posłużyły odbudowie Ukrainy, stwierdziła, że "w kontekście rozmów w Berlinie pojawia się ciekawa sekwencja, dlatego że w polityce chodzi o wywieranie wpływu".

- Uruchomienie aktywów rosyjskich tak naprawdę służyłoby na rzecz wzmocnienia pozycji negocjacyjnej Ukrainy i wysłania sygnału do Rosji, że ponosi ona dodatkowe koszty wojny - wskazała.

Dr Katarzyna Smyk przyznała, że Belgowie "boją się pewnego ryzyka". - Nie ma się co dziwić, ponieważ jest to jeden kraj, który posiada tak ogromne kwoty tych aktywów, dlatego potrzebna jest Europa i Komisja Europejska zaproponowała rozwiązania, które odpowiadają na te lęki i obawy Belgów, i zaproponowała mechanizm solidarności, i podzielenie się tym ryzykiem z państwami członkowskimi - dodała.

Dr Smyk: Uruchomienie aktywów rosyjskich tak naprawdę służyłoby na rzecz wzmocnienia pozycji negocjacyjnej Ukrainy
Źródło: TVN24

Dr Smyk: to jest bardzo ważna decyzja, która może Rosję zaboleć

Rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa, w reakcji na zamrożenie na stałe rosyjskich aktywów, ogłosiła, że Moskwa szykuje działania i nie zamierza długo zwlekać z reakcją.

- To jest też element wywierania presji, ale to tylko oznacza, że to jest bardzo ważna decyzja, która może zaboleć - oceniła szefowa przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. - W tej sekwencji: zawieszenie broni, porozumienie pokojowe i silny głos z Europy, że to Rosjanie płacą za wojnę, może być brakującym elementem, aby ten trwały i sprawiedliwy pokój osiągnąć - podkreśliła.

Dr Katarzyna Smyk w programie "Tak jest"
Dr Katarzyna Smyk w programie "Tak jest"
Źródło: TVN24

Dr Katarzyna Smyk przypomniała, że w październiku unijni liderzy, "zrobili pierwsze podejście do dyskusji (o zamrożeniu rosyjskich aktywów - red.) i zobowiązali się do znalezienia rozwiązania dla finansowania potrzeb Ukrainy na lata 2026-2027". Przyznała, że chociaż decyzji wówczas nie podjęto, ale odpowiedziano "na pytanie: 'czy?', lecz "nie odpowiedzieli na pytanie 'jak?'".

- To jest element presji i prezydent (Antonio) Costa zapowiedział wielodniowe negocjacje, bo chcemy jako Europa stanąć na wysokości zadania - dodała.

Dr Smyk: w ekspresowym tempie nadrabiamy zaległości

Rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Regnier potwierdził, że kraje zawnioskowały o 25 procent więcej funduszy, czyli około 40 miliardów euro więcej, niż przewiduje program SAFE. Przyznała to także w czwartek w rozmowie z portalem Politico szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która powiedziała, że SAFE to jeden z najskuteczniejszych instrumentów obronnościowych. Dodała też, że niektóre państwa członkowskie już dopytują się o to, czy będzie druga odsłona programu, czyli SAFE 2.

Wielkie pieniądze dla Polski. "To ogromny krok dla bezpieczeństwa"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wielkie pieniądze dla Polski. "To ogromny krok dla bezpieczeństwa"

Z kraju

- W ekspresowym tempie nadrabiamy zaległości. To, co udało się osiągnąć w ciągu ostatniego roku, jeśli chodzi o obronność, to jest tak naprawdę dużo więcej od kiedy istnieje Wspólnota, czyli od lat 50. SAFE to jest kluczowy instrument, bo daje państwom członkowskim szanse na nadrobienie zaległości jeśli chodzi o szybkie zakupy, ale też o możliwości zbudowania sektora obronnego - powiedziała dr Katarzyna Smyk.

Szefowa przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Wyjaśniła, że obecnie analizowane są programy inwestycyjne państw członkowskich, w tym Polski i jeśli zostaną te wydatki zatwierdzone, to w marcu może zapaść decyzja o pierwszych pieniądzach. Dopytywana o uruchomienie drugiej odsłony programu, odpowiedziała: "Mamy świadomość potrzeb i wyzwań i nie mówimy 'nie'".

Dr Smyk: w ekspresowym tempie nadrabiamy zaległości
Źródło: TVN24
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/ams

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Wojna w UkrainieRosjaUnia EuropejskaSankcje
Zobacz także:
samochod auto elektryczne elektryk ladowanie shutterstock_2461534095
Amerykański koncern rezygnuje z całej serii modeli elektrycznych
Moto
Madryt zabudowania
Ogromna grzywna dla platformy oferującej najem krótkoterminowy
Turystyka
Ukraina, zboże, zboże z Ukrainy, kryzys zbożowy, Kijów
Media: kradzione zboże z Ukrainy trafia do Arabii Saudyjskiej
Ze świata
shutterstock_318226679_1
W branży wrze. "Tanio i szybko nie znaczy dobrze"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
koszyk sklep zakupy inflacja AdobeStock_493101486
Król i królowa podwyżek
Handel
Moskwa, Rosja, Władimir Putin
Rośnie presja na Rosję. Tak tanio nie było od pięciu lat
Ze świata
Karol Nawrocki
Prezydent podpisał 15 ustaw
Donald Trump
Postawili na Trumpa. Straty sięgają nawet 99 procent
Ze świata
tłum ludzie
Fala wzbiera w Europie. Duży wzrost
Ze świata
shutterstock_1817709632_1
Białoruś uwolniła więźniów, USA złagodziły restrykcje
Ze świata
Friedrich Merz
Merz o rosyjskich aktywach. "Okazanie siły"
Ze świata
ikea, katalog, sklep
Ikea wycofuje produkt
broker, giełda, wall street
USA robią zapasy. "Stratosferyczne maksima"
Ze świata
shutterstock_1202212432
Członek RPP: nie wykluczam cięć, może nawet kilku
Pieniądze
34-latka padłą ofiarą oszustów
Wicepremier: Atak hakerski. Trwają czynności operacyjne
tankowiec, Wenezuela
Paraliż eksportu. Statki zawracają
Ze świata
barcelona hiszpania shutterstock_2153597591
Rząd uderza w giganta. Jest decyzja w sprawie kary
Ze świata
shutterstock_2589304837_1
Gwałtowny wzrost. "Sprzyjające warunki"
Nieruchomości
Praca, biuro, firma, pracownicy, biurka
To najważniejszy benefit dla pracowników
Dla pracownika
shutterstock_2316860485
Wynajmują surogatki, by "stworzyć niepokonaną dynastię"
Ze świata
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Wyścig z czasem" i "szalony finiszowy sprint". Ministra komentuje
dziecko smartfon telefon ekran dzieci shutterstock_2330609743
"Dajcie im telefon z klapką"
Tech
portfel pieniadze shutterstock_2387670729
Nowe dane o zagrożeniu skrajnym ubóstwem
ulica ludzie slonce pasy shutterstock_565189495
Jak długo gotować jajko? Ile wzrostu ma Tom Cruise?
Tech
iRobot Roomba
Znana firma w tarapatach. Jest wniosek o ochronę przed wierzycielami
Ze świata
traktor rolnictwo pole shutterstock_2433630571
Podzielili rynek i ustalali ceny. Potężna kara za zmowę
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Tak rosną ceny w Polsce
Awaria sieci cieplarnianej we Wrocławiu
Można otrzymać nawet 1750 złotych. Ostatni dzień na złożenie wniosku
Berlin (zdjęcie ilustracyjne)
Problemy gospodarcze Niemiec. "Główne filary nie wykazują poprawy"
Ze świata
praca biuro pracownik parownicy shutterstock_1751378768_1
Niepokojące dane z rynku pracy. "Dobiliśmy do dna"
Dla pracownika

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica