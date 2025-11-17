Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Trump uwielbia takie gesty. "Trudno było przebić Apple, ale Szwajcarom się udało"

Donald Trump
Prezydent USA Donald Trump podpisał ustawę o finansowaniu rządu, która kończy shutdown
Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025
Szwajcarska delegacja, która udała się do Waszyngtonu w nadziei na wynegocjowanie obniżki amerykańskich ceł nałożonych na ich kraj, wręczyła prezydentowi Donaldowi Trumpowi wyjątkowe podarunki: złoty biurkowy zegar marki Rolex oraz personalizowaną sztabkę złota - przekazał portal Axios.

Szwajcarska sztabka została oznaczona liczbami 45 i 47, wskazującymi na kadencje prezydenckie Trumpa. Wartość podarunku przekracza 130 tys. dolarów. Trump uwielbia takie gesty - ocenił portal, dodając, że iście królewskie hołdy robią na nim wrażenie, o czym przekonały się już zarówno państwa, jak i korporacje, zabiegające o jego względy. Trump przyjął prezenty w imieniu swojej biblioteki prezydenckiej. Dzięki temu zdaniem urzędników z Białego Domu nie doszło do naruszenia amerykańskiego prawa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Jeffrey Epstein
Trump zmienia zdanie w sprawie akt Epsteina
TVN24
Donald Trump
"Każdy będzie bardzo surowo ukarany". Jasny przekaz Trumpa
TVN24
pap_20250815_2IP
Jest "dobry szlak", ale spotkanie "odłożone na jakiś czas"
TVN24

"Trudno było przebić Apple"

Axios zauważył, że - jeśli chodzi o prezenty dla Trumpa - poprzeczkę podniósł wcześniej amerykański koncern Apple. Prezes tej firmy Tim Cook wręczył prezydentowi w sierpniu br. grawerowany szklany dysk z 24-karatową złotą podstawą, co miało upamiętnić nową inwestycję spółki w USA o wartości 100 mld dolarów.

Komitet Olimpijski USA obdarował Trumpa zestawem pamiątkowych medali olimpijskich z igrzysk w Los Angeles w 1984 r. (nim upłynie obecna kadencja prezydenta w 2028 r. w tym mieście odbędą się kolejne letnie igrzyska).

Wcześniej rząd Kataru podarował natomiast bibliotece Trumpa odrzutowiec Boeing 747 o wartości 400 mln dolarów. Z kolei wiele korporacji i osób prywatnych przekazało prezydentowi około 300 mln dolarów na budowę gigantycznej sali balowej, połączonej z Białym Domem. Jednak to prezent od Apple stał się ulubionym upominkiem Trumpa, dopóki nie pojawili się Szwajcarzy. - Trudno było przebić Apple, ale Szwajcarom się udało – przyznał w rozmowie z portalem Axios jeden z urzędników administracji.

Szwajcaria z niższymi cłami

Szwajcarska ofensywa uroku przyniosła skutek. W piątek rząd USA ogłosił obniżenie stawek celnych na towary ze Szwajcarii z 39 do 15 proc.

W zamian Berno zapowiedziało złagodzenie barier handlowych, a szwajcarskie firmy zgodziły się na większe inwestycje w USA. Przedstawiciel USA ds. handlu Jamieson Greer, ogłaszając w piątek porozumienie w sprawie obniżenia ceł w relacjach ze Szwajcarią, nie szczędził komplementów pod adresem Trumpa.

- Niezrównane negocjacje prezydenta Trumpa nadal przynoszą korzyści Amerykanom – przekonywał.

OGLĄDAJ: Dywersja na torach. Szef MSWiA: zlecenie obcych służb bardzo prawdopodobne
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI

Dywersja na torach. Szef MSWiA: zlecenie obcych służb bardzo prawdopodobne
NA ŻYWO

PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: jjs/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Will Oliver/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpCła Donalda Trumpa
Zobacz także:
zakupy, handel, wydatki, centrum handlowe, galeria handlowa, Arkadia
Inflacja bazowa w Polsce. Nowe dane
Pieniądze
Ministerstwo Finansów
Kasa państwa pod kreską. Potężny deficyt
Pieniądze
shutterstock_2184208493
Imponująca wygrana w loterii
Ze świata
lotnisko bagaz walizka walizki bagaze S shutterstock_1037773768
Uszkodzony lub opóźniony bagaż? LOT z zarzutami
Prawo
Walmart HQ
Stanie na czele handlowego giganta. "Biznes działa w trudnym otoczeniu"
Ze świata
warszawa - Sheviakova Kateryna shutterstock_2539906581
Bruksela zmienia prognozy dla Polski
Z kraju
gion kioto japonia - Mirko Kuzmanovic shutterstock_2689429133
Odradzają wyjazdy do Japonii. Jest reakcja giełdy
Rynki
ropa naftowa baryłka paliwo
Ceny ropy w dół po ważnych doniesieniach z Rosji
Rynki
Dostała wiadomość, że córce wpadł telefon do ubikacji (zdjęcie ilustracyjne)
"Polska nigdy się nie zgodzi". Minister o propozycji unijnych przepisów
Prawo
grapevine lotnisko usa - Mason Brighton shutterstock_2699305335
Koniec z ograniczeniami na kilkudziesięciu lotniskach
Ze świata
Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić w Moskwie
"Możemy nawet przepłacić". Deklaracja prezydenta
Ze świata
smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
15 tysięcy osób na bruk. Największe zwolnienia w historii firmy
Ze świata
Turyści z Niemiec nie żyją. Ewakuowano i zamknięto hotel w Stambule
Turyści z Niemiec nie żyją. Ewakuowano i zamknięto hotel
shutterstock_2685043909
Tego produktu nie zabraknie, ale ceny mogą wzrosnąć
Z kraju
Nowy Jork. Widok na Statuę Wolności z samolotu
Zrazili do siebie turystów. "Negatywne odczucia"
lotto S shutterstock_275295956
Padła szóstka w Lotto Plus
Z kraju
walizka wakacje shutterstock_2621472589
Dłuższy urlop w 2026 roku. Jak zaplanować wolne?
Z kraju
Uczestnik Marszu dla Klimatu w Belem
Prześmiewcza "nagroda" dla USA. Za nieobecność
Ze świata
Uwięzieni w sklepie
Wielka sieć wycofuje wędlinę z obrotu. "Nie należy spożywać"
Z kraju
Tragedia w Turcji. Turyści z Niemiec nie żyją
Rodzinna tragedia w Turcji. Turyści z Niemiec nie żyją
Krajowy Plan Odbudowy
Jest unijne porozumienie w sprawie budżetu
Ze świata
Słowenia, ulica, samochody
Tu zimowe opony są już obowiązkowe
stacja paliw, paliwo, tankowanie
Złe wiadomości dla kierowców. "Nie ma już przestrzeni do dalszych obniżek"
Moto
usa, ludzie, ulica
Ceny "trochę wysokie". Amerykanie płacą coraz więcej
Ze świata
shutterstock_2432604467
Popularny wśród Polaków kraj wprowadza nowe zasady na stokach
Żołnierze w Zachodniej Afryce
Rosja wypiera Zachód. Miliardowe kontrakty
Ze świata
eurojackpot S shutterstock_743570785
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
Pieniądze
shutterstock_521814229
Nie tylko Węgry. Słowacy o wyjątku
Ze świata
Bazylea, Szwajcaria
Dogadali się z USA. "Duża część produkcji zostanie przeniesiona"
Ze świata
Notting Hill w Londynie
"Największa zmiana w najmie od ponad 30 lat"
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica