Trump uwielbia takie gesty. "Trudno było przebić Apple, ale Szwajcarom się udało"

Szwajcarska sztabka została oznaczona liczbami 45 i 47, wskazującymi na kadencje prezydenckie Trumpa. Wartość podarunku przekracza 130 tys. dolarów. Trump uwielbia takie gesty - ocenił portal, dodając, że iście królewskie hołdy robią na nim wrażenie, o czym przekonały się już zarówno państwa, jak i korporacje, zabiegające o jego względy. Trump przyjął prezenty w imieniu swojej biblioteki prezydenckiej. Dzięki temu zdaniem urzędników z Białego Domu nie doszło do naruszenia amerykańskiego prawa.

"Trudno było przebić Apple"

Axios zauważył, że - jeśli chodzi o prezenty dla Trumpa - poprzeczkę podniósł wcześniej amerykański koncern Apple. Prezes tej firmy Tim Cook wręczył prezydentowi w sierpniu br. grawerowany szklany dysk z 24-karatową złotą podstawą, co miało upamiętnić nową inwestycję spółki w USA o wartości 100 mld dolarów.

Komitet Olimpijski USA obdarował Trumpa zestawem pamiątkowych medali olimpijskich z igrzysk w Los Angeles w 1984 r. (nim upłynie obecna kadencja prezydenta w 2028 r. w tym mieście odbędą się kolejne letnie igrzyska).

Wcześniej rząd Kataru podarował natomiast bibliotece Trumpa odrzutowiec Boeing 747 o wartości 400 mln dolarów. Z kolei wiele korporacji i osób prywatnych przekazało prezydentowi około 300 mln dolarów na budowę gigantycznej sali balowej, połączonej z Białym Domem. Jednak to prezent od Apple stał się ulubionym upominkiem Trumpa, dopóki nie pojawili się Szwajcarzy. - Trudno było przebić Apple, ale Szwajcarom się udało – przyznał w rozmowie z portalem Axios jeden z urzędników administracji.

See that Rolex clock and gold bar?



It looks like those Swiss gifts paid off.



Trump cut tariffs on Swiss goods — like luxury watches — from 39% to 15%.



While Trump’s tariffs increase prices for Americans, billionaire CEOs and foreign companies sucking up to Trump get relief. pic.twitter.com/mEDnURgSuZ — Elizabeth Warren (@SenWarren) November 15, 2025 Rozwiń

Szwajcaria z niższymi cłami

Szwajcarska ofensywa uroku przyniosła skutek. W piątek rząd USA ogłosił obniżenie stawek celnych na towary ze Szwajcarii z 39 do 15 proc.

W zamian Berno zapowiedziało złagodzenie barier handlowych, a szwajcarskie firmy zgodziły się na większe inwestycje w USA. Przedstawiciel USA ds. handlu Jamieson Greer, ogłaszając w piątek porozumienie w sprawie obniżenia ceł w relacjach ze Szwajcarią, nie szczędził komplementów pod adresem Trumpa.

- Niezrównane negocjacje prezydenta Trumpa nadal przynoszą korzyści Amerykanom – przekonywał.

