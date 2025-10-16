Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Donald Trump: teraz muszę sprawić, by Chiny zrobiły to samo

Donald Trump
Sikorski: liczę na to, że Nawrocki przekona prezydenta USA, aby wreszcie nałożył sankcje na Putina
Źródło: TVN24
Indie zapewniły mnie, że zaprzestaną kupowania rosyjskiej ropy - przekazał Donald Trump. Prezydent USA dodał, że zobowiązał w rozmowie z nim do tego premier Narendra Modi.

- Zapewnił mnie dzisiaj, że nie będą kupować ropy od Rosji. (...) Teraz muszę sprawić, by Chiny zrobiły to samo - oświadczył Trump w Gabinecie Owalnym.

Trump o "niedorzecznej" wojnie Putina

- W porównaniu do tego, co zrobiliśmy w ubiegłym tygodniu na Bliskim Wschodzie, to jest względnie łatwe. (Wojna) na Bliskim Wschodzie to trzy tysiące lat i ją rozwiązaliśmy. To trwa trzy lata. I myślę, że to zakończymy. Myślę, że prezydent Putin chce to zakończyć. Zobaczymy - powiedział dziennikarzom Trump.

Trump oznajmił też, że Rosja prowadzi "niedorzeczną" wojnę, w której straciła 1,5 mln ludzi.

Prezydent USA: chcemy zawrzeć ugodę

- Chcemy tylko od prezydenta Putina, by to zakończył. By przestał zabijać Ukraińców i przestał zabijać Rosjan. (...) To nie stawia go w pozytywnym świetle. To wojna, którą miał wygrać w tydzień. A wkracza w czwarty rok. To nie stawia tej tak zwanej machiny wojennej w dobrym świetle - kontynuował prezydent.

- Ale może zawrzeć ugodę. Chcemy zawrzeć ugodę. Myślałem, że mamy umowę. Nienawiść między dwoma liderami (Rosji i Ukrainy) jest przeszkodą - powiedział Trump.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Chiński dron Jiu Tian (SS-uav)
Czy tak będzie wyglądać wojna przyszłości?
Piotr Szostak
Chiński satelita Yaogan 33-04 wyniesiony na orbitę. Zdjęcie z 7 września 2023 roku
"To nie był przypadek". Co "oczy Pekinu" robią przy granicy z Polską?
Tatiana Serwetnyk
Czołgi Leopard 2PL już w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej. Wieże w położeniu marszowym, lufami do tyłu
Czołgi nie pojadą na Orlen. Polska walczy o rurę, która może powstrzymać wroga
Maciej Michałek

Trump: jeśli Indie przestaną kupować ropę, będzie dużo łatwiej

- Kto by pomyślał, że zaprowadziłem pokój na Bliskim Wschodzie, a nie mogę sprawić, by dwóch facetów poszło na ugodę? Ale myślę, że nakłonimy go. Jeśli Indie przestaną kupować ropę, będzie dużo łatwiej - podkreślił Trump, który w sierpniu nałożył na Indie cła za kupowanie rosyjskiej ropy.

Odnosząc się do zaplanowanego na piątek spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu, Trump powiedział, że Ukraina "chce przejść do ofensywy".

Zaznaczył, że rozpatruje także inne opcje poza przekazaniem Kijowowi pocisków manewrujących Tomahawk i że będzie musiał podjąć w tej sprawie decyzję.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: mp/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite
Dowiedz się więcej:

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpUSAIndieNarendra ModiWładimir PutinRosjaUkrainaChiny
Zobacz także:
pepco - Solarisys shutterstock_2455723395
Połowa sklepów do zamknięcia. Będą zwolnienia
Ze świata
shutterstock_1030705597
"Nie ma szans na uczciwą współpracę". To najgorszy sezon od pięciu lat
Z kraju
helsinki finlandia shutterstock_1510917200-1
Zajęli rosyjskie budynki. Jest decyzja sądu
Ze świata
shutterstock_2633111805
To może być nowy gracz na polskim rynku
Z kraju
Javier Milei w Białym Domu
Trump ratuje sojusznika. USA kupują walutę
Ze świata
Ulica w Londynie
Rewolucja na ulicach. To europejskie miasto ma być pierwsze
Moto
shutterstock_2311880779
Tu królują elektryki. "Nadszedł czas, by stopniowo wycofywać przywileje"
Moto
ulica tlum ludzie przechodnie shutterstock_555163252
Międzynarodowy Fundusz Walutowy alarmuje w sprawie długu
Ze świata
Ruszyło EFNI
Ruszyło EFNI. "Ludzie potrzebują podzielić się swoimi obawami"
Z kraju
Pekin, Chiny
Wielki koncern szykuje się na najgorsze. "Są absolutnym monopolistą"
Ze świata
pap_20251008_0U7
Ogromna dziura w budżecie
Z kraju
piwo fabryka butelka butelki shutterstock_1864628872_1
Gigant kończy produkcję w znanym polskim browarze. Jest oświadczenie
Z kraju
nagość
Erotyka wkrótce pojawi się w ChatGPT
Tech
microsoft - VDB Photos shutterstock_1357496909-1
Ważna informacja dla milionów osób. Koniec wsparcia
Tech
pap_20240725_156 (1)
Zygmunt Solorz odwołany. Jest decyzja
Z kraju
biuro, pracownicy, ludzie, praca
"Sygnał ostrzegawczy" na rynku pracy
Dla pracownika
Jamie Dimon
Szef giganta ostrzega. "Kiedy widzisz jednego karalucha, prawdopodobnie jest ich więcej"
Ze świata
Donald Trump
Przewoźnicy przeciwni planom Trumpa. Chodzi o latanie nad Rosją
Ze świata
Army Maj. Gen. William D. “Hank” Taylor
"Staliśmy się ostatnio naprawdę bliscy". Zaskakujące wyznanie generała
Ze świata
portfel, pieniądze
"Problem narasta". Firmy liczą straty
Dla firm
Peter Szijjarto w Moskwie
Szijjarto: sankcje wobec Rosji zniszczyły europejski model
Ze świata
polski paszport shutterstock_1588024933
Najsilniejsze paszporty świata. Nowy ranking
Najnowsze
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Najnowsze dane o wzroście cen
Z kraju
zakupy sklep wozek rachunek inflacja AdobeStock_518039031
Te produkty zdrożały najbardziej
Pieniądze
Już w czwartek poznamy zwycięzcę 16. edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku
Co z niższą składką zdrowotną dla przedsiębiorców? Resort tłumaczy
Dla firm
bitcoin shutterstock_1939111636
"Rujnowali życie". Największe przejęcie w historii
Ze świata
kolektura lotto, loteria
Wyniki losowania Lotto
Pieniądze
EFNI 2024
Startuje 14. edycja Europejskiego Forum Nowych Idei
Z kraju
madryt hiszpania shutterstock_1734313574
Trump grozi Hiszpanii. "Jest to niewyobrażalnie lekceważące"
Ze świata
shutterstock_2117281391
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Pieniądze
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica