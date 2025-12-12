Oto najlepsza gra 2025 roku

Serial "Przesmyk" nagrodzony na SerialCon Źródło: TVN24

"Clair Obscur: Expedition 33" zdobyła tytuł gry roku podczas tegorocznej gali The Game Awards w Los Angeles. Najlepsza okazała się również między innymi w takich kategoriach jak najlepsza narracja, najlepsza muzyka czy najlepsza kreacja aktorska.

Podziękowania dla "cichych bohaterów"

Akcja "Clair Obscur" rozgrywa się w świecie, w którym istota nadnaturalna, zwana The Paintress, uniemożliwia ludziom dożycie pewnego wieku. Gra opowiada historię grupy poszukiwaczy przygód, którzy wyruszają, by pokonać istotę. Produkcja została doceniona za wyrazistą, emocjonalną narrację oraz oryginalny mechanizm walki, inspirowany klasycznym, turowym systemem rozgrywki.

Graczy ujęła również historia samego studia Sandfall Interactive, założonego przez byłych pracowników Ubisoftu, którzy odeszli, by stworzyć swój wymarzony projekt. Odbierając nagrodę za grę roku, reżyser Guillaume Broche - ubrany w czerwony beret i pasiastą koszulkę - powiedział, że był to dla studia "dziwny rok", dziękując przy tym swojemu zespołowi.

Podziękował także "cichym bohaterom branży" - "osobom tworzącym tutoriale na YouTube o tym, jak robić gry, bo my sami na początku nie mieliśmy o tym pojęcia" - powiedział Broche, cytowany przez BBC.

"Clair Obscur" była faworytem gali, a także najbardziej nominowaną produkcją w historii wydarzenia - otrzymała łącznie 12 nominacji. Pokonała konkurencję w postaci znanych tytułów, w tym "Death Stranding 2", czy "Donkey Kong Bananza", jak i gier niezależnych: "Hollow Knight: Silksong", "Hades 2", czy średniowiecznej przygodówki "Kingdom Come: Deliverance 2".

Z kim przegrało "Clair Obscur"

Kompozytor gry, Lorien Testard, zdobył nagrodę za najlepszą muzykę i ścieżkę dźwiękową. Był to jego debiutancki projekt. Został odkryty przez studio po tym, jak opublikował na portalu SoundCloud kolekcję samodzielnie skomponowanej muzyki do gier.

"Clair Obscur" triumfowała również w kategoriach: najlepsza gra RPG, najlepsza gra niezależna oraz najlepszy debiut indie. Aż trzy nominacje otrzymała w kategorii najlepsza kreacja aktorska - zwyciężyła Jennifer English za rolę Maelle.

Gra francuskiego studia przegrała jedynie w dwóch kategoriach. "Battlefield 6" zwyciężył w kategorii najlepszy dźwięk, a otwarty świat RPG "Wuthering Waves" nieoczekiwanie wygrał w kategorii Player’s Voice - rozstrzyganej głosami fanów.

Rywal do nagrody głównej "Donkey Kong Bananza" zdobył tytuł najlepszej gry rodzinnej, a strzelanka online "Arc Raiders" - najlepszej gry multiplayer. Kontynuacja "Hollow Knight: Silksong" została uznana za najlepszą grę akcji-przygodową, a inspirowana anime gra o wyścigach konnych "Umamusume: Pretty Derby" - za najlepszą grę mobilną.

Kontrowersje na tegorocznych "Oscarach branży gier"

Choć The Game Awards nazywane są "Oscarami branży gier" gala - prowadzona przez jej twórcę Geoffa Keighleya - łączy tradycyjne wręczanie nagród z premierami zwiastunów.

Najwięksi twórcy w branży często prezentują tam po raz pierwszy swoje nadchodzące tytuły - uważa się, że to jeden z powodów, dla których wielu fanów ogląda wydarzenie. Podczas ceremonii w Los Angeles gracze zobaczyli także pierwsze zapowiedzi dwóch nowych odsłon serii "Tomb Raider", kontynuacji "Control Resonant" oraz nowej gry RPG w uniwersum "Star Wars".

Jednak jedną z największych zapowiedzi wieczoru była gra RPG "Divinity" od Larian Studios, twórców nagrodzonego w 2023 roku "Baldur’s Gate 3". Studio podsycało ciekawość fanów tajemniczą statuą, która najpierw pojawiła się na pustyni w Kalifornii.

Fani zobaczyli też nowe materiały z nadchodzącego "Resident Evil 9", potwierdzające obecność uwielbianego bohatera serii - Leona Kennedy’ego, oraz z nowej strzelanki na PS5 zatytułowanej "Saros".

The Game Awards bywały krytykowane za stawianie reklam ponad nagrodami - skracano przemówienia zwycięzców, a niektórych kategorii nie prezentowano na scenie.

W tym roku pojawiły się również głosy krytyki dotyczące porzucenia programu Future Class - inicjatywy z 2020 roku mającej wyróżniać "wschodzące talenty" branży gier. Program ostatni raz przeprowadzono w 2023 roku, gdy jego obecni i byli członkowie opublikowali list otwarty wzywający organizatorów do zajęcia stanowiska wobec konfliktu w Strefie Gazy.

